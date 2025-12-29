Surová odveta. Lídr Islanders mstil mladou hvězdu, po sekeře ale sklízel pochvaly

V New Yorku nadšeně oslavovali, že si Schaefera mohli z první pozice na červnovém draftu vytáhnout. Osmnáctiletý kanadský obránce v raném věku oslňuje.
Nejenže má už 24 bodů, ale hlavně vzbuzuje úžas svou vyspělostí. Nezdráhá se zapojovat, má přehled, jeho hra až udivuje. Proto se ho Islanders snaží za každou cenu ochránit.
V nedělním duelu s Columbusem ve 22. minutě Marchment podrazil Schaefera při jeho výjezdu z obranného pásma u modré čáry. V reakci na zákrok útočníka Columbusu hned vyjel kolega z obrany Ryan Pulock, tuhle šarvátku ale ještě rozhodčí zvládl uklidnit, aniž by se muselo přerušovat.
Podívejte se na hrubý zákrok Matta Barzala v utkání proti Columbusu:
Marchment tripped Schaefer and Barzal was NOT having it slashing him in response.— B/R Open Ice (@BR_OpenIce) December 28, 2025
CHAOS in Columbus right now. pic.twitter.com/8AiarchwXN
Vzápětí si ovšem Marchmenta při signalizované výhodě nenápadně vyhlédl Barzal a surovým faulem ho seslal k zemi. Místo přesilovky pro hosty jejich lídr obdržel okamžitě vyloučení do konce utkání.
Možná i tato ztráta poznamenala duel natolik, že Columbus nakonec slavil výhru 4:2. Na Barzala se ale za jeho zkrat nikdo z jeho týmu nezlobil. Naopak.
„Děkuju mu za to,“ ozval se po utkání Schaefer. „Jenom to dokazuje, jak se o mě starší kluci starají. Stejně jako všichni ostatní. Zrovna on je jak na ledě, tak i mimo něj skvělý chlap a výtečný lídr.“
Vždyť je mu jen osmnáct! Obří talent v NHL zastiňuje hvězdy, z parťáků má ochranku
„Všichni jsme rádi, že se ho zastal,“ hovořil obdobně také další zadák Adam Pelech.
Ani legendární gólman Patrick Roy, který byl během kariéry dobře známý svou impulzivitou a nyní vede střídačku Islanders, Barzalovu mstu nijak nekritizoval.
„Nikdy nebudeme vinit někoho, kdo brání svého spoluhráče, mysleli jsme si, že tam šlo o střet koleno na koleno a Barzyho reakce se mi líbila.“
Koneckonců, pochopení pro jeho sekeru měl i provokatér Marchment, který ránu schytal. „Stoprocentně tomu rozumím, musíte svého hráče chránit. Já už si zvykl, že to je součást mé hry, kdy se snažím dostat soupeři do hlavy. Nechtěl jsem ho zranit, ale jen se mu postavit do cesty. Asi to ode mě nebylo moc chytré.“
To ale ani odveta od Barzala, který mohl například vyvolat férovou bitku. Teď musí čekat, zda od ligy nevyfasuje dodatečný trest.