Surová odveta. Lídr Islanders mstil mladou hvězdu, po sekeře ale sklízel pochvaly

Autor:
  13:00
I když se od Matta Barzala daleko víc čeká při tvorbě gólových akcí, tentokrát zastal roli tvrdého bodyguarda. Jedna z hlavních tváří hokejových New York Islanders vzala hokejku do obou rukou, napřáhla se a surově sekla do pravé nohy protivníka Masona Marchmenta. A to v rámci pomsty za podražení nadaného Matthewa Schaefera. Patrně nejvíce střeženého talentu v NHL.
Útočník Matt Barzal (13) z New York Islanders

Útočník Matt Barzal (13) z New York Islanders | foto: AP

Matthew Schaefer a Mathew Barzal se radují z gólu do sítě Vegas.
Útočník Matt Barzal (13) z New York Islanders vymýšlí, co s kotoučem. Za ním...
Mathew Barzal (13) z NY Islanders a Justin Williams z Caroliny se dostali do...
Obránce New York Islanders Matthew Schaefer (v popředí) kontroluje puk, napadá...
V New Yorku nadšeně oslavovali, že si Schaefera mohli z první pozice na červnovém draftu vytáhnout. Osmnáctiletý kanadský obránce v raném věku oslňuje.

Nejenže má už 24 bodů, ale hlavně vzbuzuje úžas svou vyspělostí. Nezdráhá se zapojovat, má přehled, jeho hra až udivuje. Proto se ho Islanders snaží za každou cenu ochránit.

V nedělním duelu s Columbusem ve 22. minutě Marchment podrazil Schaefera při jeho výjezdu z obranného pásma u modré čáry. V reakci na zákrok útočníka Columbusu hned vyjel kolega z obrany Ryan Pulock, tuhle šarvátku ale ještě rozhodčí zvládl uklidnit, aniž by se muselo přerušovat.

Podívejte se na hrubý zákrok Matta Barzala v utkání proti Columbusu:

Vzápětí si ovšem Marchmenta při signalizované výhodě nenápadně vyhlédl Barzal a surovým faulem ho seslal k zemi. Místo přesilovky pro hosty jejich lídr obdržel okamžitě vyloučení do konce utkání.

Možná i tato ztráta poznamenala duel natolik, že Columbus nakonec slavil výhru 4:2. Na Barzala se ale za jeho zkrat nikdo z jeho týmu nezlobil. Naopak.

„Děkuju mu za to,“ ozval se po utkání Schaefer. „Jenom to dokazuje, jak se o mě starší kluci starají. Stejně jako všichni ostatní. Zrovna on je jak na ledě, tak i mimo něj skvělý chlap a výtečný lídr.“

Vždyť je mu jen osmnáct! Obří talent v NHL zastiňuje hvězdy, z parťáků má ochranku

„Všichni jsme rádi, že se ho zastal,“ hovořil obdobně také další zadák Adam Pelech.

Ani legendární gólman Patrick Roy, který byl během kariéry dobře známý svou impulzivitou a nyní vede střídačku Islanders, Barzalovu mstu nijak nekritizoval.

„Nikdy nebudeme vinit někoho, kdo brání svého spoluhráče, mysleli jsme si, že tam šlo o střet koleno na koleno a Barzyho reakce se mi líbila.“

Patrick Roy na střídačce New York Islanders.

Koneckonců, pochopení pro jeho sekeru měl i provokatér Marchment, který ránu schytal. „Stoprocentně tomu rozumím, musíte svého hráče chránit. Já už si zvykl, že to je součást mé hry, kdy se snažím dostat soupeři do hlavy. Nechtěl jsem ho zranit, ale jen se mu postavit do cesty. Asi to ode mě nebylo moc chytré.“

To ale ani odveta od Barzala, který mohl například vyvolat férovou bitku. Teď musí čekat, zda od ligy nevyfasuje dodatečný trest.

Nejčtenější

O podání rukou jsme nevěděli. Kanaďané se omlouvají Čechům, úmysl ale popírají

Radost kanadských hokejistů po gólu v utkání s Českem.

Kanadští hokejisté po vydřeném vítězství 7:5 nad českou reprezentací na úvod mistrovství světa hráčů do 20 let vynechali po zápase tradiční potřesení rukou se soupeři a národní svaz se dnes za...

MS v hokeji do 20 let 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

Čeští junioři tlačí na kanadskou branku.

Na druhý svátek vánoční tradičně odstartovalo hokejové mistrovství světa do dvaceti let, na kterém čeští junioři obhajují bronzové medaile. Program zápasů, výsledky, nominaci národního mužstva a...

Česko - Kanada 5:7. Divoká přestřelka, junioři na úvod MS vzdorovali favoritovi

Český gólman Michal Oršulák sleduje puk v utkání s Kanadou.

S hlavním adeptem na zlato sehráli až nezvykle otevřenou partii. Bojovali, k úspěšnému zahájení skupinové fáze neměli daleko, v závěru ještě při hře bez brankáře živili šanci na vyrovnání. Nepovedlo...

Třinec bez Motáka zdolal Kladno, Dynamo porazilo Kometu. Slaví Litvínov i Hradec

Nový třinecký trenér Boris Žabka (vpravo) debatuje se svým asistentem Jiřím...

Hokejová extraliga pokračovala 35. kolem, hrálo se na šesti stadionech. Litvínov v prvním zápase porazil České Budějovice 4:1, stejným výsledkem uspěly i Pardubice na ledě Komety Brno. Plzeň po...

Šlágr pro Pardubice, Vary už jsou druhé. Vítkovice dominovaly, Litvínov opět slaví

Hráči Pardubic se radují v utkání s Třincem.

Ani na druhý svátek vánoční hokejová extraliga neodpočívala, na programu bylo šest duelů 34. kola. Vedoucí Pardubice zvítězily ve šlágru s Třincem 5:3, Vítkovice deklasovaly Olomouc 6:0. Třetí Hradec...

Spengler Cup 2025: program, výsledky, s kým hraje Sparta, kde sledovat

Sparťan David Němeček bojuje o puk s Yannickem Rathgebem z Fribourgu.

Vánoční svátky jsou v hokejovém prostředí spojené s velkou zápasovou nadílkou. Jednou z tradičních akcí je Spengler Cup. Turnaj pro zvané týmy se hraje už od roku 1923. Českým zástupcem je...

28. prosince 2025  9:33,  aktualizováno  29. 12. 11:18

Salát mám fakt vymakaný. Gurmán Flek o dobrém jídle, lásce k Brnu i rychlé jízdě

Libor Hájek z Pardubic a Jakub Flek (vpravo) z Brna.

Přestože vyrůstal a dlouho hrál hokej takřka výhradně v západních Čechách, momentálně je hlavní tváří brněnské Komety. Kapitán, nejlepší střelec i nejproduktivnější hráč, reprezentant, miláček...

29. prosince 2025  9:09

Rittich v NHL odchytal druhý zápas ve dvou dnech, v akci byl i Vladař

David Rittich hokejkou zastavuje výpad Charlieho Coyla.

Po sobotní vychytané nule proti Rangers nastoupil gólman Islanders David Rittich nezvykle i do nedělního zápasu. Tentokrát se již z výhry neradoval, když 4:2 uspěl domácí Columbus. V roli poraženého...

29. prosince 2025  7:10,  aktualizováno  8:28

MS v hokeji do 20 let 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

Čeští junioři tlačí na kanadskou branku.

Na druhý svátek vánoční tradičně odstartovalo hokejové mistrovství světa do dvaceti let, na kterém čeští junioři obhajují bronzové medaile. Program zápasů, výsledky, nominaci národního mužstva a...

29. prosince 2025  8:25

Finové se poučili od Kanady. Favorit si smlsnul na Lotyšsku a naladil se na Čechy

Hokejisté Lotyšska na MS dvacítek.

Finští hokejisté deklasovali na mistrovství světa hráčů do 20 let v americkém Minneapolis Lotyšsko 8:0 a dostali se s plným počtem šesti bodů do čela skupiny B o bod před Kanadu. Ta v noci na neděli...

29. prosince 2025  8:14

Nový třinecký kouč Žabka: Práci mám založenou na dobrých vztazích s hráči

Třinecký trenér Boris Žabka zůstává na střídačce klidný, zatímco obránce David...

Boris Žabka se v roli hlavního trenéra hokejových Ocelářů Třinec uvedl výhrou nad Kladnem 3:1 v nedělním 35. kole extraligy. Na post kouče se posunul z pozice asistenta poté, co Zdeněk Moták v sobotu...

29. prosince 2025  7:45

Rittichovy splněné sny. Koučuje ho dětský idol. Válí a říká: Chytám i pro své kluky

Premium
David Rittich slaví výhru New York Islanders

Nevšimli si ho při draftu do NHL. Nikdy nenastoupil za nějakou z mládežnických reprezentací. Skaut klubu Calgary Flames ho objevil náhodou, když v Praze sledoval útočníka Daniela Přibyla. Přesto...

29. prosince 2025

Švédové na MS dvacítek zdolali Švýcarsko a dotáhli se na domácí Američany

Milton Gästrin ze Švédska je zasažen vysokou holí ve snaze dostat kotouč do...

Hokejisté Švédska zdolali na mistrovství světa hráčů do dvaceti let v americkém St. Paulu Švýcarsko 4:2 a mají po druhém utkání na kontě ve skupině A plný počet bodů stejně jako vedoucí tým USA....

28. prosince 2025  23:54

Kanaďané prohráli na Spenglerově poháru s Davosem a čeká je Sparta

Lukas Frick (vlevo) z Davosu a Calen Addison z Kanady během zápasu na Spengler...

Hokejisté Sparty budou hrát v pondělním čtvrtfinále Spengler Cupu od 15:10 s Kanadou, která prohrála s pořádajícím Davosem 1:4 a skončila třetí ve skupině Cattini. Pražané po nedělním vítězství...

28. prosince 2025  23:35

Třinec bez Motáka zdolal Kladno, Dynamo porazilo Kometu. Slaví Litvínov i Hradec

Nový třinecký trenér Boris Žabka (vpravo) debatuje se svým asistentem Jiřím...

Hokejová extraliga pokračovala 35. kolem, hrálo se na šesti stadionech. Litvínov v prvním zápase porazil České Budějovice 4:1, stejným výsledkem uspěly i Pardubice na ledě Komety Brno. Plzeň po...

28. prosince 2025  15:20,  aktualizováno  21:09

To je vono! Vzpouru Litvínova prodloužil i junák s mřížkou: Kluci si mě dobírají

Litvínov, 28. 12. 2025, Verva Litvínov - České Budějovice, 35. kolo hokejové...

Nejdříve zlomený nos, pak zlom v sezoně. Z bolesti ke slasti dospěl hokejový Litvínov i jeho útočník Matěj Maštalířský. Kotel ho po nedělní výhře nad Motorem 4:1 za gól a asistenci vyvolal a pak...

28. prosince 2025  21:03

