Šílený zákrok v juniorce. Hokejista přetáhl soupeře holí po hlavě, čeká na trest

Autor:
  11:34
Byl očividně značně frustrovaný. Sám se totiž ocitl v nepříjemném souboji, kdy ho secvakli dva protihráči. To ho ovšem z následné reakce rozhodně neospravedlňuje. Osmnáctiletý obránce Luke Dragusica nyní čeká na vysoký trest.

Hokejisté týmu z OHL Brampton Steelheads se radují z gólu. | foto: Profimedia.cz

Zápas Ontarijské hokejové ligy už byl téměř u konce, zbývaly zhruba tři a půl minuty. Navíc Brampton vedl nad hostující Oshawou jasně 3:0, blikanec domácího hráče tak překvapil o to víc.

Dragusicu dohrál vedle branky jeden z protihráčů, přičemž druhý projížděl akorát za ním, proto schytal jeden náraz zepředu a druhý zezadu. U mantinelu ztratil rovnováhu a spadl, ovšem na ledě zůstal jen chvilku.

Rychle vstal, vydal se za jedním ze soupeřů, vzal hokejku do obou rukou a nepochopitelně ho vší silou udeřil přes obličej. A ležícího Bradyho Blasegu ještě krosčekoval.

Ten začal krvácet, měl otevřenou ránu přes pusu. Jen zázrakem nepřišel o žádný zub. Ještě však má podstoupit magnetickou rezonanci.

„Daří se mu v pohodě, ale nic bych ještě nevylučoval,“ uvedl ligový zdroj portálu The Athletic.

To Dragusica byl juniorskou OHL suspendován. Nesmí naskočit do zápasů, čeká na vyšší trest.

Někteří volají po stopce do konce sezony, pro srovnání ale může posloužit především dva týdny starý zkrat Jacoba Xua. Ten si za seknutí do hlavy Jana Chovana nezahrál jen čtyři utkání.

Vstoupit do diskuse
Výsledky

Nejčtenější

Proboha ne, Pelle! Náhlá tragédie šokovala NHL. Gólman draze zaplatil za chybu

Premium
Reportéři si prohlíží auto, ve kterém havaroval Pelle Lindbergh.

Nedělní ráno přineslo šílený šok. A pondělní dopoledne zničilo i titěrné zbytečky víry v zázrak. Nejen fanoušky klubu Philadelphia Flyers ochromil žal, když před čtyřiceti lety skonal hokejový...

Kladno v přestřelce zdolalo Třinec, Sparta padla v Liberci. Hořava po návratu zvítězil

Hokejisté Kladna slaví gól proti Třinci.

Třinečtí hokejisté i ve 22. kole extraligy prohráli, když nestačili na Kladno (3:5). Přesto zůstávají v čele tabulky. Sparta nezvládla utkání v Liberci, padla 0:3 a klesla na třetí příčku. Trenér...

Vždyť je mu jen osmnáct! Obří talent v NHL zastiňuje hvězdy, z parťáků má ochranku

Matthew Schaefer se raduje z vítězné trefy proti Utahu.

Fanoušci si občas musí promnout oči. Možná je napadne: Nezdá se nám to náhodou? Takový klid. Takový přehled. Taková elegance. Taková technická vytříbenost! NHL se učí nové jméno. Matthew Schaefer,...

Pastrňák pokořil metu 400 gólů v NHL, trefil se i Zacha. Nečas překonal Dostála

David Pastrňák z Boston Bruins slaví svůj 400. gól v NHL.

Snový večer prožil hokejový útočník David Pastrňák. Hvězda NHL bilancí 2+1 režírovala úterní triumf Bostonu nad Torontem (5:3). Na sedmé výhře Bruins v řadě se jednou trefou podílel i centr Pavel...

Česko - Švýcarsko 4:0. Jasné vítězství a vylepšení dojmu na závěr turnaje

Český tým slaví gól Matěje Stránského v utkání se Švýcarskem.

Čeští hokejisté na poslední chvíli odvrátili hrozbu zcela nepovedeného vstupu do olympijské sezony. Po dvou jasných porážkách na Finských hrách vstoupili do závěrečného utkání se Švýcarskem (4:0)...

16. listopadu 2025  11:34

Hattrick plus asistence. Frk zazářil v AHL a pokořil hranici 200 branek

Martin Frk

Český hokejový útočník Martin Frk zařídil v sobotním utkání nižší zámořské soutěže AHL čtyřmi body za hattrick a jednu asistenci výhru Calgary Wranglers na ledě Hendersonu 6:4 a překonal hranici 200...

16. listopadu 2025  11:06

NHL na slavnostní akci ve Stockholmu ocenila torontskou legendu Sundina

Hokejové legendy přišly ve Stockholmu pogratulovat Matsi Sundinovi při udělení...

Od našeho zpravodaje ve Švédsku Legendy světového hokeje Nicklas Lidström, Jari Kurri a Mats Sundin mají po akci NHL Global Series 2025 nové pojítko. Po prvních dvou jmenovaných byl letos jako třetí významný hráč historie oceněn...

16. listopadu 2025  9:55

Americká posila Rytířů: Tady se fandí 24/7, paráda! Extraliga je podobná AHL

Kladno, 14. 11. 2025, Rytíři Kladno - Oceláři Třinec, hokejová extraliga....

Debut snů díky dvěma gólovým asistencím. Nejlepší hráč zápasu na straně Kladna. Setkání s Tomášem Plekancem a Jaromírem Jágrem. Jako v říši divů si musel po své extraligové premiéře, páteční vítězné...

16. listopadu 2025  9:49

Hertl se trefil při výhře Vegas, Pastrňák a Zacha asistovali u vítězství Bostonu

Tomáš Hertl se raduje ze vstřeleného gólu proti St. Louis.

David Pastrňák dvěma nahrávkami výrazně přispěl k výhře Bostonu 3:2 na ledě Montrealu a s 26 body je nejproduktivnějším Čechem v NHL. Jeho spoluhráč Pavel Zacha asistoval u vítězné branky Viktora...

16. listopadu 2025  7:07,  aktualizováno  9:21

Kämpf zůstává v NHL. Po odchodu z Toronta podepsal smlouvu s Vancouverem

Útočník David Kämpf po příletu hokejové reprezentace z mistrovství světa.

Hokejový útočník David Kämpf bude i nadále působit v NHL. Po rozvázání smlouvy v Torontu podepsal roční kontrakt s Vancouverem na 1,1 milionu dolarů (téměř 23 milionů korun). V týmu Canucks bude...

16. listopadu 2025  7:31

Jihlavští hokejisté smetli Kolín, všech sedm gólů padlo za třetinu

Jihlavští hráči slaví gól proti Slavii.

Jihlava deklasovala v první hokejové lize Kolín 6:1 a napravila středeční domácí porážku s béčkem Pardubic. Středočeši klesli na třetí místo za Litoměřice, které zvítězily na ledě Poruby 5:4.

15. listopadu 2025  20:28

Češi nebudou chybět na Světovém poháru 2028. Šéfové NHL plánují zavítat do Evropy

Bill Daly, Gary Bettman, Marty Walsh a Ron Hainsey na tiskové konferenci.

Od našeho zpravodaje ve Švédsku Před úvodním zápasem NHL Global Series 2025 ve švédském Stockholmu mezi týmy Nashville Predators a Pittsburgh Penguins promluvil k novinářům v Avicii aréně šéf zámořské soutěže Gary Bettman. Nejvíce...

15. listopadu 2025  10:16,  aktualizováno  17:55

Hronka vyřadila ruská zákeřnost. Agent soptil a obul se do NHL: Liga otřesů mozku

Filip Hronek v akci proti Carolině, stíhá ho Jordan Martinook.

Třetí dějství se blížilo ke konci. Zápas za vyrovnaného stavu 3:3 směřoval do prodloužení. A pak to přišlo. Vystrčený loket, úder do hlavy. Filip Hronek se u mantinelu skácel, po střetu s Andrejem...

15. listopadu 2025  13:45

Vždyť je mu jen osmnáct! Obří talent v NHL zastiňuje hvězdy, z parťáků má ochranku

Matthew Schaefer se raduje z vítězné trefy proti Utahu.

Fanoušci si občas musí promnout oči. Možná je napadne: Nezdá se nám to náhodou? Takový klid. Takový přehled. Taková elegance. Taková technická vytříbenost! NHL se učí nové jméno. Matthew Schaefer,...

15. listopadu 2025  11:46

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

