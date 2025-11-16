Zápas Ontarijské hokejové ligy už byl téměř u konce, zbývaly zhruba tři a půl minuty. Navíc Brampton vedl nad hostující Oshawou jasně 3:0, blikanec domácího hráče tak překvapil o to víc.
Dragusicu dohrál vedle branky jeden z protihráčů, přičemž druhý projížděl akorát za ním, proto schytal jeden náraz zepředu a druhý zezadu. U mantinelu ztratil rovnováhu a spadl, ovšem na ledě zůstal jen chvilku.
Rychle vstal, vydal se za jedním ze soupeřů, vzal hokejku do obou rukou a nepochopitelně ho vší silou udeřil přes obličej. A ležícího Bradyho Blasegu ještě krosčekoval.
From last night… a scary moment from the OHL as Brampton’s Luke Dragusica viciously slashes Oshawa’s Brady Blaseg in the head.— NHL News (@PuckReportNHL) November 15, 2025
Ten začal krvácet, měl otevřenou ránu přes pusu. Jen zázrakem nepřišel o žádný zub. Ještě však má podstoupit magnetickou rezonanci.
„Daří se mu v pohodě, ale nic bych ještě nevylučoval,“ uvedl ligový zdroj portálu The Athletic.
To Dragusica byl juniorskou OHL suspendován. Nesmí naskočit do zápasů, čeká na vyšší trest.
Někteří volají po stopce do konce sezony, pro srovnání ale může posloužit především dva týdny starý zkrat Jacoba Xua. Ten si za seknutí do hlavy Jana Chovana nezahrál jen čtyři utkání.