Dojetí u fotky, bitka a odplata spoluhráčů. Veteránovi zhořklo významné jubileum

„Já vím, že je to strašně těžké, ale takové situace zkrátka musíme zvládat mnohem lépe,“ povzdechl si domácí kouč Sheldon Keefe po prohře 3:5 s Columbusem.
Na tiskové konferenci narážel na úvodní pasáž druhé třetiny, během níž se pořádně jiskřilo. Čtyři bitky za devět minut hovoří za vše.
Bitka Dillona s Voronkovem:
Brenden Dillon had to leave his 1000th game following this fight.
(🎥: MSGSN) pic.twitter.com/8ccDQ7JVeB
Jako první shodil rukavice právě Dillon. Tedy spíš tak napůl, protože než se po strkanici před brankou stačil pořádně rozkoukat, už mu ruský ranař Voronkov zasazoval jednu ránu za druhou.
Soupeře nekompromisně čapnul zezadu, pětatřicetiletý veterán navíc velmi nepříjemně spadl na led a praštil se do hlavy, kterou v tu chvíli už neměl chráněnou helmou.
Jakmile vřava ustala, okolo viditelně otřeseného a vrávorajícího beka se okamžitě vyrojili spoluhráči. Dillon se sotva udržel na bruslích, ze střídačky okamžitě zamířil do kabiny.
Ve druhé třetině se na chvíli překvapivě vrátil do akce, v té třetí už nenastoupil. „Zasáhlo nás to, přemohly nás emoce,“ nezastíral kapitán Nico Hischier.
Podráždění na straně New Jersey nešlo přehlédnout, fanoušci v Prudential Center se v následujících devíti minutách dočkali dalších tří pěstních soubojů.
Siegenthaler se porval s Fantillim, oslavovaný mstitel Noesen nakonec povalil na záda Voronkova, Cotter se pustil do bitky se Smithem. Sudí rozdali v prostředním dějství hned čtyřiašedesát trestných minut.
„Snažili jsme se udržet. Když začali hrát tvrději a shazovat rukavice, jen tak jsme se nedali, bojovali jsme. Víc nás to vtáhlo do zápasu,“ hlásil Charlie Coyle, jenž k vítězství Blue Jackets přispěl třemi body (1+2).
Z tábora Devils naopak opakovaně znělo: „Bohužel jsme se nechali unést.“
Vedení 2:1 ztratili sedmadvacet vteřin poté, co Dillon odklouzal z ledu. Výsledkově na pokles koncentrace doplatili až po přestávce, kdy inkasovali zbývající tři branky.
„Nechali jsme se rozhodit, vypadli jsme z tempa,“ uznal rozčarovaný Keefe, který při hodnocení utkání vysekl poklonu zraněnému lídrovi a rýpl si do Voronkova.
„Vůbec se mi nelíbí, jak se zachoval. Vždyť Brenden ani nevěděl, že se dostává do potyčky! V lize nenajdete čestnějšího chlapa, on by jinému hráči něco takového nikdy neudělal. To vám garantuji.“
Dillona nejlépe charakterizuje bojovnost, obětavost a stoprocentní oddanost hokeji.
From mini-sticks to milestones, Brenden Dillon turned his childhood dreams into a reality. pic.twitter.com/a107gNoI3U— New Jersey Devils (@NJDevils) December 1, 2025
Na draftu se na něj dvakrát nedostalo, mezi elitu se prokousal přes farmu Dallasu. Hrával ještě v San Jose, Washingtonu a Winnipegu. Nikdy nevyčníval ofenzivními dovednostmi, stále platí za spolehlivého pracanta a v kabině oblíbeného parťáka.
„Chtěl jsem v NHL nastoupit aspoň jednou. Jsem tak šťastný a vděčný, že tu můžu být. Omlouvám se,“ soukal ze sebe na tréninku před zápasem, zatímco mu z očí tekly slzy a třepal se mu hlas.
Kulaté jubileum si určitě představoval jinak, ale i tak by nemělo zapadnout, jak významného počinu dosáhl.