Dojetí u fotky, bitka a odplata spoluhráčů. Veteránovi zhořklo významné jubileum

  14:29
Když mu novináři před zápasem ukázali fotku z dětství, jak se učil stát na bruslích, neubránil se slzám. „Nikdy mě nenapadlo, že se dostanu až sem,“ přiznal dojatý Brenden Dillon. Obránce New Jersey měl před sebou 1000. start v NHL, úctyhodný milník se ale vyhlášenému hokejovému tvrďákovi pokazil. Prohrál bitku, led opouštěl otřesený. A jeho spoluhráči se začali mstít.
Otřesený Brenden Dillon odjíždí na střídačku po bitce s Dmitrijem Voronkovem.

Otřesený Brenden Dillon odjíždí na střídačku po bitce s Dmitrijem Voronkovem.

Dmitrij Voronkov v bitce s Brendenem Dillonem.
Jonas Siegenthaler se postrkuje s Adamem Fantillim.
Brenden Dillon na rozbruslení před 1000. zápasem v NHL.
Paul Cotter (vlevo) v bitce s Brendanem Smithem.
37 fotografií

„Já vím, že je to strašně těžké, ale takové situace zkrátka musíme zvládat mnohem lépe,“ povzdechl si domácí kouč Sheldon Keefe po prohře 3:5 s Columbusem.

Na tiskové konferenci narážel na úvodní pasáž druhé třetiny, během níž se pořádně jiskřilo. Čtyři bitky za devět minut hovoří za vše.

Bitka Dillona s Voronkovem:

Jako první shodil rukavice právě Dillon. Tedy spíš tak napůl, protože než se po strkanici před brankou stačil pořádně rozkoukat, už mu ruský ranař Voronkov zasazoval jednu ránu za druhou.

Soupeře nekompromisně čapnul zezadu, pětatřicetiletý veterán navíc velmi nepříjemně spadl na led a praštil se do hlavy, kterou v tu chvíli už neměl chráněnou helmou.

Jakmile vřava ustala, okolo viditelně otřeseného a vrávorajícího beka se okamžitě vyrojili spoluhráči. Dillon se sotva udržel na bruslích, ze střídačky okamžitě zamířil do kabiny.

Palát se zapsal mezi střelce, českým brankářům se v NHL nedařilo

Ve druhé třetině se na chvíli překvapivě vrátil do akce, v té třetí už nenastoupil. „Zasáhlo nás to, přemohly nás emoce,“ nezastíral kapitán Nico Hischier.

Podráždění na straně New Jersey nešlo přehlédnout, fanoušci v Prudential Center se v následujících devíti minutách dočkali dalších tří pěstních soubojů.

Siegenthaler se porval s Fantillim, oslavovaný mstitel Noesen nakonec povalil na záda Voronkova, Cotter se pustil do bitky se Smithem. Sudí rozdali v prostředním dějství hned čtyřiašedesát trestných minut.

Paul Cotter (vlevo) v bitce s Brendanem Smithem.
Dmitrij Voronkov v bitce se Stefanem Noesenem.

„Snažili jsme se udržet. Když začali hrát tvrději a shazovat rukavice, jen tak jsme se nedali, bojovali jsme. Víc nás to vtáhlo do zápasu,“ hlásil Charlie Coyle, jenž k vítězství Blue Jackets přispěl třemi body (1+2).

Z tábora Devils naopak opakovaně znělo: „Bohužel jsme se nechali unést.“

Vedení 2:1 ztratili sedmadvacet vteřin poté, co Dillon odklouzal z ledu. Výsledkově na pokles koncentrace doplatili až po přestávce, kdy inkasovali zbývající tři branky.

Nehoda na týmové večeři, do konce roku si nezahraje. Hughes se pořezal o skleničku

„Nechali jsme se rozhodit, vypadli jsme z tempa,“ uznal rozčarovaný Keefe, který při hodnocení utkání vysekl poklonu zraněnému lídrovi a rýpl si do Voronkova.

„Vůbec se mi nelíbí, jak se zachoval. Vždyť Brenden ani nevěděl, že se dostává do potyčky! V lize nenajdete čestnějšího chlapa, on by jinému hráči něco takového nikdy neudělal. To vám garantuji.“

Dillona nejlépe charakterizuje bojovnost, obětavost a stoprocentní oddanost hokeji.

Na draftu se na něj dvakrát nedostalo, mezi elitu se prokousal přes farmu Dallasu. Hrával ještě v San Jose, Washingtonu a Winnipegu. Nikdy nevyčníval ofenzivními dovednostmi, stále platí za spolehlivého pracanta a v kabině oblíbeného parťáka.

„Chtěl jsem v NHL nastoupit aspoň jednou. Jsem tak šťastný a vděčný, že tu můžu být. Omlouvám se,“ soukal ze sebe na tréninku před zápasem, zatímco mu z očí tekly slzy a třepal se mu hlas.

Kulaté jubileum si určitě představoval jinak, ale i tak by nemělo zapadnout, jak významného počinu dosáhl.

Český lazaret v NHL se rozrůstá, Mrázka litovali i soupeři. Kdy se vrátí Dostál?

Petr Mrázek z Anaheim Ducks míří se zraněním do šatny.

Zřejmě ucítil píchnutí a rychle věděl, že dál to nepůjde. Jakmile se hra přerušila, Petr Mrázek vyrazil na střídačku a zmizel v útrobách stadionu. „Uvidíme, o jak vážné zranění se jedná,“ řekl kouč...

1. prosince 2025  13:01

Hokej pro něj byl vším. Od „druhé“ smrti manažera Kusého uteklo už deset let

ÚSPĚŠNÝ MANAŽER. Dodnes v Pardubicích vzpomínají na Zbyňka Kusého s nostalgií....

Minulý týden to bylo deset let, co se k pardubickému krematoriu sjely hokejové hvězdy z Nagana včetně Dominika Haška či Roberta Reichela. Nechyběla ani kondolence od prezidenta. Konal se totiž pohřeb...

1. prosince 2025  12:29

