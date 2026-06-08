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Trefil ho puk o rychlosti 140 km/h, přímo do obličeje. Bek se ale na led rychle vrátil

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  16:04
Skácel se na led a vzápětí z něj rychle zmizel. Opakované záběry ukázaly, jak hrozivé zranění Brayden McNabb utrpěl. Prudce letící puk ho zasáhl do plexištítku a částečně do nosu. „Nejsem si úplně jistý, ale odnesl jsem si z toho asi 30 stehů,“ prohlásil hokejový obránce, který přiznal i pochyby nad návratem do finále NHL. Nakonec do něj ale v dresu Vegas Golden Knights rychle naskočil zpět.
Obránce Brayden McNabb z Vegas v krvi, ve finále o Stanley Cup schytal tvrdý...

Obránce Brayden McNabb z Vegas v krvi, ve finále o Stanley Cup schytal tvrdý zásah pukem přímo do obličeje. | foto: Reuters

Obránce Brayden McNabb z Vegas schytává prudce vystřeleným pukem ránu přímo do...
Obránce Brayden McNabb z Vegas schytává prudce vystřeleným pukem ránu přímo do...
Obránce Brayden McNabb z Vegas padá na led po tvrdém zásahu pukem přímo do...
Obránce Brayden McNabb z Vegas opouští kluziště po tvrdém zásahu pukem do...
49 fotografií

Pauza konkrétně trvala necelých 48 hodin, ve druhém zápase série s Carolinou zasáhl McNabba kotouč po ráně Nikolaje Ehlerse, která letěla příliš vysoko. Navíc rychlostí 87 mil za hodinu (v přepočtu 140 km/h).

Braydena McNabba trefil ve druhém finále vystřelený puk do obličeje:

Kdyby americký obránce neměl hledí, jak bývalo ještě nedávno zvykem, střela pro něj mohla mít klidně fatální následky. Takto patrně velkou část nárazu štítek ztlumil.

I tak McNabb led opouštěl s krvavým šrámem kvůli rozseknuté kůži a s nosem v úhlu, který jasně značil zlomeninu. Proto hned zamířil do nemocnice v Raleigh, kde musel zřejmě podstoupit repozici, tedy rovnání kůstek a přepážky.

Podívejte se na zranění obránce Braydena McNabba

Obránce Brayden McNabb z Vegas schytává prudce vystřeleným pukem ránu přímo do obličeje.
Obránce Brayden McNabb z Vegas schytává prudce vystřeleným pukem ránu přímo do obličeje.
Obránce Brayden McNabb z Vegas padá na led po tvrdém zásahu pukem přímo do obličeje. Situaci ve finále NHL přihlíží útočník Caroliny Eric Robinson a brankář Carter Hart
Obránce Brayden McNabb z Vegas opouští kluziště po tvrdém zásahu pukem do obličeje v doprovodu klubového lékaře.
Obránce Brayden McNabb z Vegas padá na led po zásahu pukem přímo do obličeje. Situaci přihlíží útočník Caroliny Eric Robinson, který poté hned přivolával lékaře.
49 fotografií

Třetí zápas byl na programu už v noci na neděli. A McNabb se přes mlžení v týmu a nejistý stav objevil v sestavě, s obličejovou mřížkou na hlavě.

„Je to zvíře!“ zahlásil kolega z obrany Noah Hanifin. „Věděli jsme, že během dne to s ním ještě zůstávalo nejisté. Ale jakmile dorazil na stadion, bylo jasné, že zápas si ani náhodou ujít nenechá.“

Co se to stalo? O bláznivém finiši i Hertlově chybě. Musíme být chytřejší, litují ve Vegas

Nejen to, zraněný bek ve vítězném třetím klání série (5:4 po prodloužení) absolvoval na ledě takřka 36 minut, druhou největší časovou porci po dalším obránci Theodorovi (39:09). Ohromnou dřinu.

Kdo přitom někdy zažil zranění nosu, asi tuší, jak nepříjemně se s ním zejména kvůli otoku dýchá. A že bolest může přivádět každý větší otřes.

Obránce Brayden McNabb (3) z Vegas se vrátil. Po zásahu pukem nastoupil s mřížkou, před zápasem se zdravil s fanoušky.

Zase to jen podtrhuje, jakou váhu hokejisté přikládají play off. Zatímco v základní části by je pro jistotu nechal tým po nějakou dobu zahojit, v rozhodující fázi chtějí sami hráči nastupovat. Zvlášť při boji o Stanley Cup.

Byť jde jednoznačně o risk a McNabb je zranitelný, ve sportovním prostředí se takové návraty pojí s obdivem. Publikum v aréně při vyslovení obráncova jména začalo okamžitě bouřit.

Aplaus pro Braydena McNabba před třetím finále:

„Bylo to vážně super!“ žasl před novináři sešitý chlapík. „Když už do zápasu jdete, jste v něm mentálně nastavení tak, že se jen snažíte bojovat.“

„A on je víc než bojovník, ohromil mě tím, jak se do utkání pustil,“ smekl John Tortorella, kouč Vegas. „Když se v play off dostanete takto daleko, nejde ani tak o výsledek, ale spíš o vyčerpání a o to, co všechno tomu sportovci obětují. Měl jsem to štěstí, že jsem během své kariéry několikrát vyřazovací zápasy zažil a viděl toho hodně. Ale něco takového ještě ne.“

O McNabbovi hovořil protřelý muž, který v zámoří pozici hlavního kouče zastává třiadvacátou sezonou, dvakrát získal ocenění pro nejlepšího trenéra v rámci ročníku NHL, k tomu jeden Stanley Cup a olympijské zlato. To už je velké vyznamenání.

Tomáš Hertl a Brayden McNabb (ještě před zraněním), hokejisté Vegas Golden Knights, odpovídají na dotazy novinářů po jednom z finálových zápasů NHL.

„Myslím, že bych mohl dlouze pokračovat, když bych o něm mluvil jen v dobrém. Jeho odvaha, srdce... Takových lidí už dnes moc není,“ připojil se s pochvalou i hvězdný útočník Jack Eichel. „Je to nesobecký člověk s kuráží, důležitá postava našeho týmu.“

O čemž svědčí i to, že ač McNabb není žádnou superstar, v celku z Las Vegas působí od jeho vstupu do slavné soutěže v roce 2017. V pětatřiceti představuje jednoho z lídrů, který nesbírá body, ale spíš bloky, hity a soustředí se na defenzivu.

Ve třetím finále přece jen udělal lehkou výjimku, k vítězství přispěl dvěma asistencemi. Ve vyřazovacích bojích si vylepšil celkovou bilanci na 1+8. S takovou možná dožene i svých dvanáct příspěvků ze základní části.

Stehy na tváři Braydena McNabba před třetím finále NHL:

„O to víc neuvěřitelné je, jak se dokázal vzchopit a připravit, hrál neuvěřitelně,“ chválil Thedoore. „Ještě s maskou, jakou měl, ta vám změní výhled, periferní vidění a podobně. Ale on je i s ní úžasný.“

Nešlo znát, že si ji McNabb nasadil po více jak patnácti letech, kdy ji nosíval v mládeži. Jeho přístup připomněl finálové zranění Zdena Cháry z roku 2019, kdy s Bostonem čelil St. Louis. Ze čtvrtého utkání si tehdy slovenský hokejista odnesl zlomeninu dolní čelisti, nemohl jíst pevnou stravu, ale s celoobličejovým krytem do akce přesto rychle znovu vyrazil.

Slovenský obránce Zdeno Chára s ochranným krytem v pátém utkání finále NHL.

Právě on zůstával jedním z těch hráčů, kteří plexištítek nenosili. Měl štěstí, že zásah zblízka schytal níž a neutrpěl třeba otřes mozku. I přes jeho návrat však Bruins nakonec soupeři podlehli v sedmém klání.

Teď se uvidí, jak risk vyjde jeho „nástupci“. Snad ho nepotká ostrý souboj, který by přehlédl, nebo jiná komplikace spojená se špatným hojením.

Po play off pak možná do detailu upřesní, co mu bylo. Teď se ještě všechny následky ze strategických důvodů tají.

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