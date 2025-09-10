Brácha, zůstaň. A ty, brácha, pojď za námi! Uvidí NHL tři sourozence v jednom týmu?

Anton, Peter a Marián Šťastní v osmdesátých letech bok po boku nastupovali za Québec. Eric, Jared a Jordan Staalovi zase v roce 2013 společně působili v Carolině.
Zařadí se do raritní společnosti také Hughesovi? Pokud ano, půjde o velkou věc!
Dva už pohromadě jsou. Zatímco Quinn dělá kapitána ve Vancouveru, Jack, jenž se o možnosti kompletního rodinného spojení zmínil v rozhovoru se zámořskými médii, s Lukem hájí barvy New Jersey.
„Jestli se o tom mezi sebou bavíme? Aha, takže odpověď na tuhle otázku bude v dalších dnech plnit vaše titulky, že?“ potutelně se usmíval na novináře, když nadhodili téma kompletního rodinného setkání u Devils.
A vzápětí doplnil: „Dobře, budu upřímný. Ano, mluvíme o tom spolu. Strašně rád bych si s Quinnem zahrál! Nevím kdy, ale někdy to chci zažít. Neřešíme to jen tady, velké téma je to i ve Vancouveru.“
|
Tři výjimeční bratři, co vzbuzují úžas. Jak Hughesovi postupně dobývají NHL
Nejspíš se rozpovídal víc, než by členové vedení obou organizací chtěli. Sám ale ví, že zatím není na místě předbíhat, stále se musí sejít několik věcí dohromady.
S Lukem společně v New Jersey absolvovali dvě sezony.
Jack, jednička draftu 2019, se vypracoval v hlavního ofenzivního lídra a centra elitní formace. Když má den, těžko se zastavuje. Zranění ho naopak dokážou přibrzdit velmi často, roli hraje i jeho menší postava.
Jeho bratr si mezitím postupně upevňuje pozici v defenzivě, aktuálně je bez smlouvy. A vedení Devils řeší dilema. Pojistit si ho dlouhodobě, nebo s ním raději podepsat kratší „bridge deal“ a počkat, jak se jeho kariéra vyvine?
„Do jednání vstupuje spousta faktorů. Peníze, délka kontraktu, všechno se neustále vyvíjí. Luke si přeje zůstat. A já stojím na jeho straně, chci, aby se zabezpečil do konce života,“ pronesl Jack Hughes.
Jen těžko si lze představit, že by si generální manažer Tom Fitzgerald nechal jednoho z nejzajímavějších mladých beků v zámořské soutěži tak snadno upláchnout.
Domluva obou stran by dle odhadů ze zámoří měla být jen otázkou času. Ale jak se začátek základní části nového ročníku blíží, prostor pro spekulace se zvětšuje.
|
Návrat ruského lenocha. Od Vancouveru dostává další šanci, sedne si s Chytilem?
Nejstarší Quinn je na ně už dobře zvyklý.
Zvlášť od chvíle, kdy Jim Rutherford, prezident hokejových operací ve Vancouveru, v dubnu na tiskové konferenci překvapil upřímností: „Už dříve za námi přišel s tím, že si s bratry chce zahrát. Nemáme nad situací plnou kontrolu, leda bychom přivedli ty dva.“
Snazší by bylo, kdyby se stěhoval jen kapitán Canucks, jemuž vyprší kontrakt v létě roku 2027. „Ale my si nemůžeme dovolit o něj přijít! Pro jeho setrvání uděláme maximum,“ vzkázal Rutherford.
Není se čemu divit. Přijít o hlavní tvář organizace, očekávaného lídra americké reprezentace na olympijském turnaji v Miláně a držitele Norris Trophy pro nejlepšího obránce sezony 2023/24? Hotová pohroma.
Peníze by při budoucím licitování o prodloužení spolupráce neměly představovat překážku. I když se smlouva velmi pravděpodobně zařadí k nejnákladnějším v NHL, Vancouver si místo pod platovým stropem najde.
Ale co když si největší hvězda kanadského celku umane, že chce pryč? „Pak tolik nezmůžeme, bohužel. Uvědomujeme si, že finální rozhodnutí bude na něm,“ pronesl smířeně Rutherford.
Hughes momentálně kroužícím dohadům odolává a cílí na jediné: návrat do play off. „Na nic jiného nemyslí. Nevytváří kolem sebe rozruch, to dělají jiní,“ prohlásil jeho bratr Jack.
Případný další nepovedený ročník Canucks může se vším znovu zamávat. A pokud se Quinn začne přiklánět ke změně, co může v pomyslném žebříčku kandidátů překonat tým, kde na něj čekají oba sourozenci?