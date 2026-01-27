Ruské dvojice se v dřívějších letech uchytily v New Yorku, zkoušeli je jak Rangers, tak Islanders, nyní na další sází Florida. Silná švédská ekipa zase dlouho kryla brankoviště Ottawy, také se objevila u Islanders a teď září nová dvojka v Minnesotě. Finy si pro změnu oblíbili v Nashvillu.
Ale dva čeští brankáři, na které od startu neochvějně spoléhá jeden klub? Takový jev je k vidění po čtrnácti letech. I na běžně vychvalovaném postu si tuzemský hokej procházel slabým obdobím.
Nadějný mladík přítomnost staršího Čecha nevnímal pozitivně, naopak sám v jedenadvaceti sebevědomě vyhlásil, že chce chytat.