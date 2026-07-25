Florida přivedla do brankoviště Schmida, švýcarský gólman podepsal na dva roky

Šestadvacetiletý vicemistr světa z předloňského šampionátu v Praze a Ostravě pomohl v uplynulém ročníku Vegas k úspěšné sezoně, v níž Golden Knights došli až do finále Stanley Cupu. V základní části nastoupil do 34 zápasů, vychytal 16 výher, v průměru inkasoval 2,59 gólu na zápas při úspěšnosti zásahů 89,3 procenta, dvakrát udržel čisté konto. Reprezentoval také na olympijském turnaji v Miláně.
Po sezoně vypršela Schmidovi dvouletá smlouva s ročním příjmem 875 tisíc dolarů a stal se chráněným volným hráčem. Florida získala rodáka z Bernu koncem června výměnou za volbu ve třetím kole draftu 2028.
Celkem nastoupil Schmid, jehož si do NHL vybralo na draftu 2018 New Jersey ze 136. místa, v základní části NHL do 82 duelů a pomohl ke 32 vítězstvím. Má za tu dobu průměr 2,66 obdržené branky na utkání, úspěšnost 89,8 procenta a tři zápasy dochytal s čistým kontem. V play off zasáhl do deseti utkání s průměrem 2,26 a úspěšností 92,4 procenta. Pomohl ke čtyřem výhrám a dvakrát uhájil nulu.
V týmu Panthers, kteří získali loni a předloni Stanley Cup, ale v minulé sezoně nepostoupili do play off, vytvoří Schmid dvojici s šestatřicetiletým Švédem Jacobem Markströmem.
Útočník Sillinger se vyhne arbitráži
Cole Sillinger podepsal v NHL novou tříletou smlouvu s Columbusem. Podle serveru Sportsnet si díky ní zajistil celkový příjem ve výši 13,875 milionu dolarů (přibližně 335 milionů korun). Třiadvacetiletý Kanaďan, jenž byl v pozici chráněného volného hráče, nemusí díky dohodě k arbitráži.
Rodák z Columbusu Sillinger hájí barvy Blue Jackets, kteří si ho vybrali z 12. místa na draftu v roce 2021, po celou dosavadní kariéru v elitní lize. V minulé sezoně odehrál 81 utkání a 33 body za osm gólů a 25 asistencí vyrovnal osobní maximum z předchozího ročníku. Po sezoně mu skončil dvouletý kontrakt na 2,25 milionu dolarů ročně. Nově to bude 4,625 milionu dolarů.
Celkem má Sillinger na kontě v NHL 367 startů a 140 bodů díky 51 brankám a 89 přihrávkám.