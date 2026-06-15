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Vytáhli si ho z auta, teď je dovedl k titulu v NHL. Jsem v šoku, hlásil neznámý hrdina

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  15:21
Nejde o tradičního hrdinu se zvučným jménem. O zkušeného muže v brankovišti, na kterého se soupeři z NHL dlouho dopředu připravují. Tentokrát vychytal vítěznému týmu hokejový Stanley Cup odlišný jedinec. Brandon Bussi. Přiznejte se, jak dobře jste ho před sezonou znali?
Také brankář Brandon Bussi zvedl slavnou trofej nad hlavu.

Také brankář Brandon Bussi zvedl slavnou trofej nad hlavu. | foto: Profimedia.cz

Mark Jankowski skáče na brankáře Brandona Bussiho poté, co Carolina mohla...
Brandon Bussi vychytal v závěru finálové série Carolině stříbrný Stanley Cup.
Mark Stone nevyzrál na Brandona Bussiho.
Gólman Brandon Bussi z Caroliny kryje střelu útočníka Vegas Brett Howden.
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„Teď jsem tak nějak v šoku,“ uznal krátce po skončení šestého finále, v němž vychytal proti Vegas čisté konto a výrazně se zasloužil o výhru Caroliny 3:0.

Jeho pocitům se ani nejde divit. Vždyť Bussiho kariéra zažila obrovský zvrat. Ano, v minulosti ukazoval své kvality, avšak ne na úrovni NHL.

Jen v NCAA nebo do loňska na farmě Bostonu. Ale že by z něj byly kluby zrovna paf? Nikoliv.

I proto neprošel draftem. Rozchytal se na univerzitě, kde zaujal právě Bruins, ale šanci v NHL u nich nikdy nedostal.

Brandon Bussi vychytal v závěru finálové série Carolině stříbrný Stanley Cup.

Růžověji to nevypadalo ani loni po kempu na Floridě, která mu sice nabídla roční smlouvu, ale před startem sezony ho chtěla poslat pouze do AHL.

Bussi už se přesouval, měl za sebou desetihodinovou cestu autem, mířil do Charlotte. V ten moment mu zavolal agent, aby mu oznámil novinu: „Carolina si tě stáhla z waiveru.“

Pojistila si tím situaci v brankovišti, kvůli zraněním kolegů Andersena a Kočetkova se Bussi probojoval na finální soupisku. „Bylo to šílené!“ reagoval zpětně.

Překvapivé trio, nově příchozí i další z bratrů. Kdo táhl Carolinu ke Stanley Cupu?

Nic takového nečekal. Už vůbec ne, že by se dostal mezi tři tyče v základní části hned ve 39 utkáních. A pak dokonce i v play off.

„Ani nedokážu říct, proč to všechno takhle vyšlo,“ říkal Bussi s úsměvem po výhře v šestém finále.

Původně chytat vůbec neměl. Až do poslední série platil za záskok, který měl být připravený, pokud se cosi přihodí. I trenér Rod Brind’Amour po postupu přes Montreal v konferenčním finále říkal: „Upřímně doufám, že ho ani nebudeme muset využít. To by totiž znamenalo, že se něco pokazilo.“

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Stalo se, Andersen odstoupil z třetího utkání finále za stavu 0:4, až po sérii se ukázalo, že ho trápilo poraněné koleno. Bussi sice tehdy inkasoval v prodloužení a začal porážkou (4:5P), od té doby však takový pocit nezažil.

Tři výhry, přesvědčivé výkony, úspěšnost zákroků v play off vytáhl nad 93 procent.

„Jsem prostě strašně vděčný za všechno, co se stalo. Miluju být s tímhle týmem, miluju tyhle kluky i všechny, co pracují v zákulisí. To, že tu je moje rodina, je pro mě něco výjimečného. Budu si to pamatovat navždy,“ soukal ze sebe šťastně.

Navíc se stal teprve devátým gólmanem za posledních 50 let, který v posledním klání finále vychytal čisté konto. Navázal například na Vasilevského, Murrayho, Crawforda nebo Brodeura.

Gólman Brandon Bussi z Caroliny kryje střelu útočníka Vegas Brett Howden.

V noci pochytal 22 střeleckých pokusů Golden Knights. Blýskl se hlavně v první třetině, kdy tváří v tvář zastavil nebezpečnou šanci Howdena. Dvakrát uspěl ve velké příležitosti proti Hertlovi, blízko gólu byl také Eichel.

Nikdo z nich neuspěl. „Čekal jsem, až na časomíře padne nula. Bylo to blízko, ale nechtěl jsem se nechat rozhodit. Když se tak stalo, hodně jsem křičel. Ani si toho moc nepamatuju,“ uznal.

Jeho příběh vyniká. Na Stanley Cupu má nepopiratelnou zásluhu. A to i přesto, že se do branky dostal v play off jen čtyřikrát.

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