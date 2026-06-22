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Krysí kolonie. Tkachuk z Kanady odchází jako lhář, Florida s ním ale kouká po titulu

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  15:44
Američtí hokejisté Brady Tkachuk a Matthew Tkachuk se zlatými medailemi (22....

Američtí hokejisté Brady Tkachuk a Matthew Tkachuk se zlatými medailemi (22. února 2026) | foto: Reuters

Matthew Tkachuk se Stanley Cupem, vedle něj jeho mladší bratr Brady.
Brady Tkachuk z Ottawa Senators právě skóroval.
Matthew Tkachuk na tréninku USA, za ním zleva Vincent Trocheck, Kyle Connor a...
Brady Tkachuk a Quinn Hughes po čtvrtfinálovém vítězství nad Švédskem.
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Před pár dny uplynuly teprve dva měsíce, co Brady Tkachuk pravil: „Mým cílem je přivést Stanley Cup do Ottawy. A nezastavím se, dokud jej nedosáhnu.“ Takový scénář však patrně ani nehrozí, americký hokejista se v NHL rozhodl usadit jinde. Na prosluněné Floridě, po boku bratra Matthewa, daleko od kanadského celku, který nechal plavat.

„Nad svým rozhodnutím měl plnou moc, mohl si určit, kam zamíří a bylo nadmíru jasné, že jeho prioritou bude Florida,“ připomněla reportérka Emily Kaplanová z americké stanice ESPN.

Senzačně vytrejdovaný Tkachuk měl totiž ve smlouvě zanesenou klauzuli o nevyměnitelnosti, bez jeho souhlasu ho Ottawa nikam poslat nesměla.

Senzační trejd v NHL. Na Floridě se schází bratrský tandem, přichází Brady Tkachuk

Když se tedy s dalším smělým tahem vytasil generální manažer Panthers Bill Zito, jeho protějšek Steve Staios mohl buď přijmout nabídku v podobě čtyř draftových voleb s tím, že jeho klíčovému hráči zbývají dva roky do vypršení smlouvy, nebo čekat dál...

S tahounem, který navzdory svým původním slovům údajně předeslal, že kontrakt v Kanadě neprodlouží. A který by nadřízenému se stěhováním jinam musel dát souhlas.

Do hry o olympijského šampiona se podle zámořských insiderů Michaela Russa či Pierra LeBruna zapojily také mistrovská Carolina, finalisté z Vegas a Minnesota, která prý dokonce přišla i s velkou protihodnotou. Tu ale při účasti Panthers sám hráč nejspíš zavrhl.

Brady Tkachuk z Ottawa Senators právě skóroval.

„Neudělali jsme žádné unáhlené rozhodnutí, ale to, co jsme považovali za nejlepší pro naši dlouhodobou budoucnost,“ prohlásil Staios.

Hodně dalekou, vždyť už talenty z výběru v nadcházejícím draftu z 9. a 25. místa budou potřebovat čas. Natož ten, který přijde na řadu v roce 2029, možná později.

„Tato výměna má potenciál se stát jednou z těch nejnevyváženějších v historii ligy. A pohledem Ottawy to není myšleno pozitivně,“ míní novinář Ken Campbell z The Hockey News, podle nějž hrozí týmu nepříjemný zásek. Přitom loni a letos se prvně od roku 2017 dostal do play off.

Staios se dle informací listu Ottawa Citizen snažil z Floridy přetáhnout útočníka Cartera Verhaegheho nebo Antona Lundella, někdejší bek a dvojnásobný mistr světa si ale musel vystačit bez osvědčených hokejových posil.

Carter Verhaeghe z Floridy v akci proti Bostonu.

Anton Lundell z Finska slaví gól proti Německu.

„Nyní disponujeme volným prostorem pod platovým stropem a draftovými právy. Budeme aktivně pracovat na dalším posílení sestavy,“ slíbil však po velkém trejdu, jakých se v zámoří za poslední roky uděje opravdové minimum.

Fanoušci Senators přesto zůstávají zklamaní. Tkachuk se v očích řady z nich stal zrádcem. A vzhledem k nedávným vyjádřením, kdy kromě projevů loajality odmítal jakékoli spekulace o trejdu, rovněž lhářem.

Nutno dodat, že zdaleka ne všichni a ne vždy ho měli v hlavním kanadském městě v lásce. Třeba s ohledem na jeho vřelé sympatie k prezidentovi Donaldu Trumpovi. Při klubovém ocenění zisku olympijského zlata v Miláně také slyšel z domácích tribun pískot. Což platilo i při americké hymně.

Brady (vpravo) a Matthew Tkachukovi se radují z gólu proti Kanadě na Four Nations.

To bylo ale ještě předtím, než v dubnu vypouštěl velké sliby.

Teď už patří Floridě, která se po dvou titulech (2024, 2025) rázem hlásí o další. Loňská sezona Panthers totálně nevyšla, bez vyřazovacích bojů se museli úplně obejít. O to víc se chtějí vrátit na vrchol, pokukovat po něm.

Ještě přiživili svou krysí kolonii, jak na sociálních sítích narážejí některé účty na proslulou sběratelskou karetní hru Magic: The Gathering.

Ještě aby tak Brady Tkachuk vedle bratra Matthewa a další útočníky Sama Bennetta s Bradem Marchandem nezapadl.

A to se navrch spekuluje také o příchodu českého obránce Radka Gudase, u nějž si jistě vzpomenete, jak na domácím šampionátu v Praze právě amerického provokatéra Bradyho umravňoval.

Floridě se ještě s návratem lídra Aleksandera Barkova, který vedl Finy za zlatem na mistrovství světa a ukázal se po zranění ve velké formě, rýsují skvělé tři útočné lajny.

Verhaeghe – Barkov – Reinhart.

Luostarinen – Lundell – Marchand.

Ale hlavně: Tkachuk – Bennett – Tkachuk.

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„Nedovedu si představit, jaké to je stát proti oběma bráchům. Už jen hrát proti jednomu z nich je hrozně otravný,“ nechal se před rokem slyšet zadák Zach Werenski z Columbusu. Teď se i on bude muset zbláznit. Ještě k tomu současně proti dalšímu neodbytnému muži Bennettovi.

Nejnovější přírůstek do floridské sestavy ale zejména jasně dokládá, co s ligou mohou nadělat rostoucí platové stropy. Daňový ráj v prosluněném Sunrise z nich může dokonale těžit. A přivádět hvězdy, kterým zbyde víc peněz.

Propast mezi týmy jako Florida, Dallas či Vegas a ostatními se tak může jen dál prohlubovat. Další sezony ukážou.

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