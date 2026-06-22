Krysí kolonie. Tkachuk z Kanady odchází jako lhář, Florida s ním ale kouká po titulu

„Nad svým rozhodnutím měl plnou moc, mohl si určit, kam zamíří a bylo nadmíru jasné, že jeho prioritou bude Florida,“ připomněla reportérka Emily Kaplanová z americké stanice ESPN.
Senzačně vytrejdovaný Tkachuk měl totiž ve smlouvě zanesenou klauzuli o nevyměnitelnosti, bez jeho souhlasu ho Ottawa nikam poslat nesměla.
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Když se tedy s dalším smělým tahem vytasil generální manažer Panthers Bill Zito, jeho protějšek Steve Staios mohl buď přijmout nabídku v podobě čtyř draftových voleb s tím, že jeho klíčovému hráči zbývají dva roky do vypršení smlouvy, nebo čekat dál...
S tahounem, který navzdory svým původním slovům údajně předeslal, že kontrakt v Kanadě neprodlouží. A který by nadřízenému se stěhováním jinam musel dát souhlas.
Do hry o olympijského šampiona se podle zámořských insiderů Michaela Russa či Pierra LeBruna zapojily také mistrovská Carolina, finalisté z Vegas a Minnesota, která prý dokonce přišla i s velkou protihodnotou. Tu ale při účasti Panthers sám hráč nejspíš zavrhl.
„Neudělali jsme žádné unáhlené rozhodnutí, ale to, co jsme považovali za nejlepší pro naši dlouhodobou budoucnost,“ prohlásil Staios.
Hodně dalekou, vždyť už talenty z výběru v nadcházejícím draftu z 9. a 25. místa budou potřebovat čas. Natož ten, který přijde na řadu v roce 2029, možná později.
„Tato výměna má potenciál se stát jednou z těch nejnevyváženějších v historii ligy. A pohledem Ottawy to není myšleno pozitivně,“ míní novinář Ken Campbell z The Hockey News, podle nějž hrozí týmu nepříjemný zásek. Přitom loni a letos se prvně od roku 2017 dostal do play off.
Staios se dle informací listu Ottawa Citizen snažil z Floridy přetáhnout útočníka Cartera Verhaegheho nebo Antona Lundella, někdejší bek a dvojnásobný mistr světa si ale musel vystačit bez osvědčených hokejových posil.
„Nyní disponujeme volným prostorem pod platovým stropem a draftovými právy. Budeme aktivně pracovat na dalším posílení sestavy,“ slíbil však po velkém trejdu, jakých se v zámoří za poslední roky uděje opravdové minimum.
Fanoušci Senators přesto zůstávají zklamaní. Tkachuk se v očích řady z nich stal zrádcem. A vzhledem k nedávným vyjádřením, kdy kromě projevů loajality odmítal jakékoli spekulace o trejdu, rovněž lhářem.
Nutno dodat, že zdaleka ne všichni a ne vždy ho měli v hlavním kanadském městě v lásce. Třeba s ohledem na jeho vřelé sympatie k prezidentovi Donaldu Trumpovi. Při klubovém ocenění zisku olympijského zlata v Miláně také slyšel z domácích tribun pískot. Což platilo i při americké hymně.
To bylo ale ještě předtím, než v dubnu vypouštěl velké sliby.
Teď už patří Floridě, která se po dvou titulech (2024, 2025) rázem hlásí o další. Loňská sezona Panthers totálně nevyšla, bez vyřazovacích bojů se museli úplně obejít. O to víc se chtějí vrátit na vrchol, pokukovat po něm.
Ještě přiživili svou krysí kolonii, jak na sociálních sítích narážejí některé účty na proslulou sběratelskou karetní hru Magic: The Gathering.
Ještě aby tak Brady Tkachuk vedle bratra Matthewa a další útočníky Sama Bennetta s Bradem Marchandem nezapadl.
A to se navrch spekuluje také o příchodu českého obránce Radka Gudase, u nějž si jistě vzpomenete, jak na domácím šampionátu v Praze právě amerického provokatéra Bradyho umravňoval.
Floridě se ještě s návratem lídra Aleksandera Barkova, který vedl Finy za zlatem na mistrovství světa a ukázal se po zranění ve velké formě, rýsují skvělé tři útočné lajny.
Verhaeghe – Barkov – Reinhart.
Luostarinen – Lundell – Marchand.
Ale hlavně: Tkachuk – Bennett – Tkachuk.
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„Nedovedu si představit, jaké to je stát proti oběma bráchům. Už jen hrát proti jednomu z nich je hrozně otravný,“ nechal se před rokem slyšet zadák Zach Werenski z Columbusu. Teď se i on bude muset zbláznit. Ještě k tomu současně proti dalšímu neodbytnému muži Bennettovi.
Nejnovější přírůstek do floridské sestavy ale zejména jasně dokládá, co s ligou mohou nadělat rostoucí platové stropy. Daňový ráj v prosluněném Sunrise z nich může dokonale těžit. A přivádět hvězdy, kterým zbyde víc peněz.
Propast mezi týmy jako Florida, Dallas či Vegas a ostatními se tak může jen dál prohlubovat. Další sezony ukážou.