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Senzační trejd v NHL. Na Floridě se schází bratrský tandem, přichází Brady Tkachuk

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  9:56
Proslulá parta provokatérů se dál rozrůstá. Florida se po nepovedené sezoně v NHL postarala o jednu z největších výměn za posledních pár let. K Panthers, kteří se marně snažili o obhajobu dvou Stanley Cupů, míří z Ottawy americký útočník Brady Tkachuk. Olympijský vítěz v týmu doplní mimo jiné svého staršího sourozence Matthewa.
Matthew Tkachuk se Stanley Cupem, vedle něj jeho mladší bratr Brady.

Matthew Tkachuk se Stanley Cupem, vedle něj jeho mladší bratr Brady. | foto: Christian Petersen / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / ProfimediaProfimedia.cz

Brady Tkachuk z Ottawa Senators právě skóroval.
Matthew Tkachuk na tréninku USA, za ním zleva Vincent Trocheck, Kyle Connor a...
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Když Brady ke konci dubna se Senators vypadl z play off proti pozdějším šampionům z Caroliny, ještě jakékoli spekulace o stěhování dementoval.

„Už jsem na to odpovídal stokrát, pořád dokola, je to frustrující. Týmu i městu jsem byl vždy stoprocentně oddaný, nikdy z mých úst nic takového nevyšlo, už mě to rozptyluje,“ stěžoval si.

Uplynuly necelé dva měsíce a nyní skutečně mění působiště. Opačným směrem do Ottawy míří hned čtyři draftové volby. Senators za svého lídra kromě uspořeného místa pod platovým stropem získali dva výběry v prvním kole nadcházejí dražby talentů, další v druhém kole rok nato a jednu podmíněnou v roce 2029, opět v prvním kole.

„Brady je dynamický bojovník a jeden z nejfyzičtějších a nejneústupnějších útočníků v lize,“ juchal generální manažer Panthers Bill Zito. „Snaží se, aby se všichni kolem něj zlepšovali, a to jak na ledě, tak mimo něj. Jsme nadšeni, že ho můžeme přivítat na jihu Floridy, kde se připojí k našemu týmu v našem úsilí o zisk mistrovského titulu. Je to osvědčený lídr a přesně ten typ hráče, kterého chceme v naší šatně.“

Zde vedle bratra Matthewa, s nímž se potkal zatím jen v národním týmu na Four Nations či při únorovém tažení za olympijským zlatem v Miláně, Brada Marchanda či Sama Bennetta zapadne dokonale.

Coby další do party provokatérů, kteří jsou pro soupeře svou dotěrností mimořádně nepříjemní.

Američtí hokejisté Brady Tkachuk a Matthew Tkachuk se zlatými medailemi (22. února 2026)

Před sebou má ještě dvě sezony ze sedmiletého kontraktu na 57,5 milionu dolarů (přes 1,2 miliardy korun), který podepsal v říjnu 2021. Ottawa díky němu bude při letošním draftu vybírat z devátého a posléze ještě z 25. místa, což je pozice, kterou jen o pár hodin dříve získala Florida ze Seattlu, kam odešel útočník Mackie Samoskevich.

Brady Tkachuk nosil v posledních pěti sezonách v kanadské metropoli kapitánské „céčko“. V uplynulém ročníku odehrál během základní části kvůli zranění zkraje sezony jen 60 utkání a připsal si 59 bodů za 22 gólů a 37 asistencí, za čtyři starty v play off nebodoval.

Brady Tkachuk a K’Andre Miller zahajují hromadnou potyčku mezi střídačkami.

Mladšího syna bývalého útočníka Winnipegu, Phoenixu, St. Louis a Atlanty Keitha Tkachuka si kanadský celek vybral v roce 2018 ze čtvrtého místa v prvním kole draftu. Dosud v NHL nakupil 572 startů a zaznamenal 463 bodů za 213 tref a 250 asistencí. Za deset vystoupení ve vyřazovacích bitvách přidal sedm bodů (4+3).

Matthew, jenž je o dva roky starší, je jedním z klíčových lídrů Panthers. Od příchodu z Calgary v roce 2022 mužstvu velmi výrazně pomohl dojít třikrát po sobě až do finále play off, jen v prvním případě Florida neuspěla a podlehla týmu Vegas.

Načne s bratrem po boku další úspěšnou éru v Sunrise?

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