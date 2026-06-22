Senzační trejd v NHL. Na Floridě se schází bratrský tandem, přichází Brady Tkachuk

Když Brady ke konci dubna se Senators vypadl z play off proti pozdějším šampionům z Caroliny, ještě jakékoli spekulace o stěhování dementoval.
„Už jsem na to odpovídal stokrát, pořád dokola, je to frustrující. Týmu i městu jsem byl vždy stoprocentně oddaný, nikdy z mých úst nic takového nevyšlo, už mě to rozptyluje,“ stěžoval si.
Uplynuly necelé dva měsíce a nyní skutečně mění působiště. Opačným směrem do Ottawy míří hned čtyři draftové volby. Senators za svého lídra kromě uspořeného místa pod platovým stropem získali dva výběry v prvním kole nadcházejí dražby talentů, další v druhém kole rok nato a jednu podmíněnou v roce 2029, opět v prvním kole.
„Brady je dynamický bojovník a jeden z nejfyzičtějších a nejneústupnějších útočníků v lize,“ juchal generální manažer Panthers Bill Zito. „Snaží se, aby se všichni kolem něj zlepšovali, a to jak na ledě, tak mimo něj. Jsme nadšeni, že ho můžeme přivítat na jihu Floridy, kde se připojí k našemu týmu v našem úsilí o zisk mistrovského titulu. Je to osvědčený lídr a přesně ten typ hráče, kterého chceme v naší šatně.“
Zde vedle bratra Matthewa, s nímž se potkal zatím jen v národním týmu na Four Nations či při únorovém tažení za olympijským zlatem v Miláně, Brada Marchanda či Sama Bennetta zapadne dokonale.
Coby další do party provokatérů, kteří jsou pro soupeře svou dotěrností mimořádně nepříjemní.
Před sebou má ještě dvě sezony ze sedmiletého kontraktu na 57,5 milionu dolarů (přes 1,2 miliardy korun), který podepsal v říjnu 2021. Ottawa díky němu bude při letošním draftu vybírat z devátého a posléze ještě z 25. místa, což je pozice, kterou jen o pár hodin dříve získala Florida ze Seattlu, kam odešel útočník Mackie Samoskevich.
Brady Tkachuk nosil v posledních pěti sezonách v kanadské metropoli kapitánské „céčko“. V uplynulém ročníku odehrál během základní části kvůli zranění zkraje sezony jen 60 utkání a připsal si 59 bodů za 22 gólů a 37 asistencí, za čtyři starty v play off nebodoval.
Mladšího syna bývalého útočníka Winnipegu, Phoenixu, St. Louis a Atlanty Keitha Tkachuka si kanadský celek vybral v roce 2018 ze čtvrtého místa v prvním kole draftu. Dosud v NHL nakupil 572 startů a zaznamenal 463 bodů za 213 tref a 250 asistencí. Za deset vystoupení ve vyřazovacích bitvách přidal sedm bodů (4+3).
Matthew, jenž je o dva roky starší, je jedním z klíčových lídrů Panthers. Od příchodu z Calgary v roce 2022 mužstvu velmi výrazně pomohl dojít třikrát po sobě až do finále play off, jen v prvním případě Florida neuspěla a podlehla týmu Vegas.
Načne s bratrem po boku další úspěšnou éru v Sunrise?