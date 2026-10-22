Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Jdi do haj..., Brady! Plešatíš a jíš pastelky! Tkachuk to po návratu do Ottawy schytal

Autor:
  13:35
Brady Tkachuk mává pískajícím fanouškům v Ottawě.

Brady Tkachuk mává pískajícím fanouškům v Ottawě. | foto: Marc DesRosiersAP

Brady Tkachuk v rozmíšce s Ridlym Greigem.
Fanoušci si na návrat Bradyho Tkachuka připravili několik transparentů.
Fanoušek Ottawy hází dres Bradyho Tkachuka na led.
Jake Sanderson (85) z Ottawa Senators a Eetu Luostarinen (27) z Florida...
28 fotografií
Na kostce běžel připravený medailonek s výběrem vzpomínek, které v Ottawě během osmi sezon prožil. Brady Tkachuk, bývalý kapitán, nyní už nechtěný vetřelec v dresu Floridy, vyjel na led s širokým úsměvem a hokejkou napřaženou ke stropu arény. Z tribun se snášel pískot, bučení a všemožné další projevy nevole. Nikoliv poprvé, ani zdaleka naposledy.

Ale v Canadian Tire Centre se také jásalo. Po každém domácím gólu, po zaznění závěrečné sirény, která orámovala jasné vítězství Senators (5:1).

Příběh večera byl daný měsíce dopředu. Tkachuk rovněž před startem sezony přiznal, že datum návratu ke svému bývalému klubu, odkud si v létě vyvzdoroval výměnu k Panthers, má zakroužkované v kalendáři.

Tvrdil, že neví, co má očekávat. Musel si ale uvědomovat, že vřelého přivítání se jen těžko dočká. A skutečně.

„Jdi do haj..., Brady!“

„Nepotřebujeme tě!“

„Jsi zaprodanec!“

„Do haj... s tvým podcastem!“

To vše jsou pokřiky, které fanoušci Tkachukovi adresovali. Zároveň se dozvěděl, že plešatí, neumí číst, jí pastelky, je přeceňovaným a horším hokejistou než jeho bratr Matthew i bývalý spoluhráč Stützle...

Kdykoliv se dotkl kotouče, bučelo a pískalo se ostošest.

Když jej po půl minutě v rohu kluziště srazil k ledu Arťom Zub, burácelo se a slavilo ve velkém.

Když v čase 10:00 protlačil puk do sítě z hranice brankoviště, využil přesilovku a otevřel skóre, znovu to pořádně schytal.

Domácí příznivci si i schválně dali záležet, aby co nejhlasitějšími ovacemi ocenili Larse Ellera, dalšího navrátilce v dresu Panthers, který přitom v Ottawě stihl jen osmašedesát duelů a zanechal zde daleko menší stopu než Tkachuk.

Fanoušek Ottawy hází dres Bradyho Tkachuka na led.

Připravili si také celou řadu transparentů. Některé označující sedmadvacetiletého útočníka za zrádce, ale třeba také ty, na nichž jej starší sourozenec drží v náručí a krmí mlékem z dětské lahve na pití.

Na led během utkání přiletělo i několik dresů s jeho jménem. S tím letošní olympijský vítěz dopředu počítal, s Floridou se domluvil, že je všechny věnuje charitativní nadaci Boys and Girls Club of Ottawa.

Když v kabině od novinářů dostal otázku, zda si myslel, že se z tribun dočká až tak nekompromisních reakcí, neodpustil si menší rýpnutí: „Vám takové opravdu přišly?“

Vladař vychytal výhru na ledě Buffala, Ottawa pěti góly přejela Floridu

„Ne, bylo to v pohodě,“ ubezpečoval. „Ukázalo se, že tu jsou velice vášniví fanoušci, rád jsem si před nimi znovu zahrál. Jedna kapitola se uzavřela, další, neméně vzrušující, mám před sebou.“

Ani jeho bývalí parťáci nečekali, že atmosféra bude tak nehostinná.

„Byla to síla, trochu blázinec. Máme skvělé fanoušky, chtějí, aby se nám dařilo, abychom vyhrávali. Dodali nám spoustu energie,“ hlásil obránce Jake Sanderson.

„Já si to užíval, skvělé,“ ušklíbl se centr Shane Pinto. „Ukázali, že za námi stojí, z ledu nás vyprovázeli potleskem. Velmi speciální večer pro nás všechny.“

Právě jeho šťastná trefa z osmatřicáté minuty přišla Ottawě náramně vhod. Domácím zajistila dvoubrankové vedení 3:1, které po gólech Foegelea a Hallidaye ještě narostlo.

Tkachukova sedmá branka v sezoně k ničemu nebyla, nepřítel číslo jedna také dohromady nastřádal tři dvouminutová vyloučení za hrubost.

Krysí kolonie. Tkachuk z Kanady odchází jako lhář, Florida s ním ale kouká po titulu

Po tom posledním v čase 58:46, kdy se pustil do menší rozmíšky s Ridlym Greigem, zamířil rovnou do kabiny. Závěr vyhroceného souboje, v němž sudí rozdali dvaaosmdesát trestných minut, se obešel bez něj.

„Všechno pro mě bylo nové, přece jen proti mě stáli kluci, které jsem měl dlouhé roky po svém boku. Zajímavá zkušenost, snažil jsem se si to co nejvíc užít. Ale mrzí mě, že jsme nevyhráli,“ popisoval bývalý kapitán Senators.

Do Canadian Tire Centre se znovu vrátí v březnu. A tentokrát už bude mít jasnou představu o tom, co na něj čeká.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Tipsport - partner programu
Olomouc vs. Ml. BoleslavHokej - 13. kolo - 22. 10. 2026:Olomouc vs. Ml. Boleslav //www.idnes.cz/sport
22. 10. 18:00
  • 2.62
  • 4.11
  • 2.30
Pittsburgh vs. FloridaHokej - - 23. 10. 2026:Pittsburgh vs. Florida //www.idnes.cz/sport
23. 10. 01:00
  • 2.41
  • 4.23
  • 2.54
New Jersey vs. AnaheimHokej - - 23. 10. 2026:New Jersey vs. Anaheim //www.idnes.cz/sport
23. 10. 01:00
  • 1.84
  • 4.31
  • 3.71
Ottawa vs. San JoseHokej - - 23. 10. 2026:Ottawa vs. San Jose //www.idnes.cz/sport
23. 10. 01:00
  • 2.23
  • 4.20
  • 2.79
Toronto vs. NY RangersHokej - - 23. 10. 2026:Toronto vs. NY Rangers //www.idnes.cz/sport
23. 10. 01:00
  • 2.51
  • 4.17
  • 2.46
Boston vs. NashvilleHokej - - 23. 10. 2026:Boston vs. Nashville //www.idnes.cz/sport
23. 10. 01:00
  • 2.07
  • 4.11
  • 3.13
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Třinec loupil na Spartě, Plzeň zvládla bláznivou přestřelku. Vyhrály i Pardubice

Hokejisté Třince radují z gólu proti Spartě, který vstřelil Libor Hudáček.

Ani ve 12. kole hokejové extraligy neodešel Třinec ze zápasu bez bodu. Oceláři v napínavé bitvě tentokrát vyzráli na Spartu, Plzeň ve zběsilém utkání přetlačila Vítkovice. Uspěly také Pardubice a...

Góly Plzně neplatily a slaví Sparta, Třinec uspěl. Kometa otočila duel na Kladně

Skrumáž před bránou Josefa Kořenáře ze Sparty během zápasu s Plzní

Extraliga má za sebou dalších pět zápasů jedenáctého kola. Hokejisté Třince se oklepali z první porážky v sezoně a Mladou Boleslav porazili 3:0, Sparta uspěla na ledě Plzně 2:0. Kladno sice doma...

Hala Rondo je zaplevelená reklamou, nezaslouží si to, zlobí se architekt

Hala Rondo, dnes pod oficiálním názvem Winning Group Arena, je oblepená...

Reklamu jednu vedle druhé lze vidět na budově brněnské hokejové haly Rondo, která před časem dostala podle sponzora oficiální název Winning Group Arena. Brněnský architekt Ondřej Chybík, který stál u...

Žebříček boháčů NHL má nového lídra. Kolik si vydělají další hvězdy? A co Češi?

Coloradský obránce Cale Makar s pukem před Tomem Wilsonem z Washingtonu

Další změna. Tentokrát přišla přesně po měsíci. NHL má nového nejlépe placeného hokejistu, Macklina Celebriniho, nastupující hvězdu ze San Jose, střídá Cale Makar. Kanadský obránce a jedna z hlavních...

Vítkovice přetlačily Liberec v nájezdech, Vary vyhrály nad Kometou v prodloužení

Vítkovický brankář Dominik Hrachovina se raduje z vyhraného utkání s Libercem.

Extraliga v úterý pokračovala dvěma zápasy. Vítkovice v předehrávce 15. kola přetlačily v nájezdech Liberec a prolomily sérii šesti porážek. V domácím duelu dohrávky 6. kola byly úspěšnější Karlovy...

Jdi do haj..., Brady! Plešatíš a jíš pastelky! Tkachuk to po návratu do Ottawy schytal

Brady Tkachuk mává pískajícím fanouškům v Ottawě.

Na kostce běžel připravený medailonek s výběrem vzpomínek, které v Ottawě během osmi sezon prožil. Brady Tkachuk, bývalý kapitán, nyní už nechtěný vetřelec v dresu Floridy, vyjel na led s širokým...

22. října 2026  13:35

Vladař vychytal výhru na ledě Buffala, Ottawa pěti góly přejela Floridu

Oliver Bonk (59) a Dan Vladař (80) slaví výhru Philadelphia Flyers.

Hokejový brankář Dan Vladař byl s 27 zákroky zvolen druhou hvězdou u výhry Philadelphie 3:1 na ledě Buffala. Po hrozivém vstupu do sezony tak Flyers uspěli už potřetí za sebou. Ve druhém středečním...

22. října 2026  6:47,  aktualizováno  7:33

Mladej, hlavně bez chyby! Kachlíř vyčnívá, jak v extralize zacházet s novými talenty?

Premium
Liberecký obránce Lukáš Kachlíř s pukem na hokejce v zápase proti Hradci...

Spoluhráči se vedle něj vystřídali, role učitele zůstává. S Tomášem Galvasem už Radima Šimka pojí jistá sladěnost, s Lukášem Kachlířem se na startu nové sezony postupně seznamoval. Dovednosti dalšího...

22. října 2026

Jihlava ovládla třináctigólovou přestřelku, duel trápících se týmů vyhrála Slavia

Radost hokejistů Jihlavy po vstřelené brance.

Hned třináct branek viděli fanoušci na zápase první hokejové ligy mezi domácím Chomutovem a Jihlavou. Slavil hostující celek, který ve středu večer zvítězil 8:5. Boj ve druhé polovině tabulky mezi...

21. října 2026  21:46

Jsi připravený jít na frontu? Hokejista prchl z Ruska, kvůli válce měl panické záchvaty

Americký útočník Kevin Hayes v dresu Kazaně.

Po konci v NHL si chtěl protáhnout kariéru. Zažít na jejím sklonku ještě jednu novou zkušenost, poprvé si zahrát mimo zámoří. Podepsal v KHL, v ruské Kazani ale Kevin Hayes vydržel jen pět zápasů....

21. října 2026  12:40

Palát se radoval z gólu proti Dostálovi, McDavid pokračuje v historickém startu

Ondřej Palát slaví branku.

Přestože byli v úterním programu hokejové NHL v akci David Pastrňák z Bostonu i colorádský Martin Nečas, z Čechů dokázal tentokrát bodovat jen Ondřej Palát. Útočník Islanders úvodním gólem přispěl k...

21. října 2026  6:52,  aktualizováno  8:46

Navrátilec prolomil bídu. Dva body jsou v naší situaci zlaté, přiznal Stránský

Střelec vítězného gólu Vítkovic proti Liberci Šimon Stránský.

Nelichotivou sérii šesti porážek v řadě ukončili hokejisté Vítkovic. V předehrávce 15. kola extraligy doma porazili Liberec 3:2 po nájezdech a získali tak dva body. Blízko byli i plnému bodovému...

21. října 2026  8:37

Vítkovice přetlačily Liberec v nájezdech, Vary vyhrály nad Kometou v prodloužení

Vítkovický brankář Dominik Hrachovina se raduje z vyhraného utkání s Libercem.

Extraliga v úterý pokračovala dvěma zápasy. Vítkovice v předehrávce 15. kola přetlačily v nájezdech Liberec a prolomily sérii šesti porážek. V domácím duelu dohrávky 6. kola byly úspěšnější Karlovy...

20. října 2026  17:20,  aktualizováno  21:43

Spojení Blaina s Kladnem končí. Kanaďana dál limitují zdravotní potíže

Šarvátka mezi kladenským obráncem Jeremiem Blainem a třineckým útočníkem Markem...

Kanadský hokejový obránce Jérémie Blain předčasně končí angažmá v extraligovém Kladně. Rytíři na klubovém webu oznámili, že se s čtyřiatřicetiletým bekem domluvili na ukončení spolupráce.

20. října 2026  17:22

Experiment s tiramisu i pohled do zákulisí. Jak Pastrňák prožil premiéru v nové roli

David Pastrňák z Bostonu slaví výhru nad Utahem s brankářem Jeremym Swaymanem.

Šlo pro něj o speciální moment, vůbec poprvé se představil coby kapitán hokejistů Bostonu. Navíc v domácí aréně! Davida Pastrňáka při výjimečném dni sledovaly klubové kamery o to důkladněji. A český...

20. října 2026  15:45

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Sporné verdikty na Spartě vzbudily emoce. Co řešení jako ve fotbale?

Sparťanský obránce Jakub Sirota dohrává Matěje Kubiesu z Třince.

Výroky hokejových rozhodčích znovu rozvířily extraligové dění. Vítkovice v říjnu dvakrát sáhly k vetu sudího, další sporné momenty přinesl nedělní šlágr Sparty s Třincem. Domácí rozčílily...

20. října 2026  13:34

Vlak jsem nahánět nechtěl, posteskl si Tomek. Atmosféra v Litvínově je teď jiná

Jakub Minárik pálí na Mateje Tomka

V minulé sezoně se pravidelně střídal v brance se svým kolegou Pavlem Čajanem, letos si musel litvínovský gólman Matej Tomek na první start počkat až do dvanáctého kola extraligy. O téměř celou...

20. října 2026  11:24

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×