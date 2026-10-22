Jdi do haj..., Brady! Plešatíš a jíš pastelky! Tkachuk to po návratu do Ottawy schytal

Ale v Canadian Tire Centre se také jásalo. Po každém domácím gólu, po zaznění závěrečné sirény, která orámovala jasné vítězství Senators (5:1).
Příběh večera byl daný měsíce dopředu. Tkachuk rovněž před startem sezony přiznal, že datum návratu ke svému bývalému klubu, odkud si v létě vyvzdoroval výměnu k Panthers, má zakroužkované v kalendáři.
Brady Tkachuk is booed after his video tribute and he is loving it 😂 (🎥: NHL on Prime) https://t.co/Qp3DcMBoTE— TSN (@TSN_Sports) October 22, 2026
Tvrdil, že neví, co má očekávat. Musel si ale uvědomovat, že vřelého přivítání se jen těžko dočká. A skutečně.
„Jdi do haj..., Brady!“
„Nepotřebujeme tě!“
„Jsi zaprodanec!“
„Do haj... s tvým podcastem!“
To vše jsou pokřiky, které fanoušci Tkachukovi adresovali. Zároveň se dozvěděl, že plešatí, neumí číst, jí pastelky, je přeceňovaným a horším hokejistou než jeho bratr Matthew i bývalý spoluhráč Stützle...
Sens fans had a chant for EVERYTHING in Brady Tkachuk's return to Ottawa 💀 Respect to the CTC crowd for BRINGING THE HEAT 🔥 https://t.co/EmzHWaWeB5— Gino Hard (@GinoHard_) October 22, 2026
Kdykoliv se dotkl kotouče, bučelo a pískalo se ostošest.
Když jej po půl minutě v rohu kluziště srazil k ledu Arťom Zub, burácelo se a slavilo ve velkém.
Když v čase 10:00 protlačil puk do sítě z hranice brankoviště, využil přesilovku a otevřel skóre, znovu to pořádně schytal.
Domácí příznivci si i schválně dali záležet, aby co nejhlasitějšími ovacemi ocenili Larse Ellera, dalšího navrátilce v dresu Panthers, který přitom v Ottawě stihl jen osmašedesát duelů a zanechal zde daleko menší stopu než Tkachuk.
Připravili si také celou řadu transparentů. Některé označující sedmadvacetiletého útočníka za zrádce, ale třeba také ty, na nichž jej starší sourozenec drží v náručí a krmí mlékem z dětské lahve na pití.
Na led během utkání přiletělo i několik dresů s jeho jménem. S tím letošní olympijský vítěz dopředu počítal, s Floridou se domluvil, že je všechny věnuje charitativní nadaci Boys and Girls Club of Ottawa.
Když v kabině od novinářů dostal otázku, zda si myslel, že se z tribun dočká až tak nekompromisních reakcí, neodpustil si menší rýpnutí: „Vám takové opravdu přišly?“
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„Ne, bylo to v pohodě,“ ubezpečoval. „Ukázalo se, že tu jsou velice vášniví fanoušci, rád jsem si před nimi znovu zahrál. Jedna kapitola se uzavřela, další, neméně vzrušující, mám před sebou.“
Ani jeho bývalí parťáci nečekali, že atmosféra bude tak nehostinná.
„Byla to síla, trochu blázinec. Máme skvělé fanoušky, chtějí, aby se nám dařilo, abychom vyhrávali. Dodali nám spoustu energie,“ hlásil obránce Jake Sanderson.
WHO ELSE? 👀 Brady Tkachuk scores the opener in his return to Ottawa 😳 (🎥: NHL on Prime) https://t.co/noCD5eaFgU— TSN (@TSN_Sports) October 22, 2026
„Já si to užíval, skvělé,“ ušklíbl se centr Shane Pinto. „Ukázali, že za námi stojí, z ledu nás vyprovázeli potleskem. Velmi speciální večer pro nás všechny.“
Právě jeho šťastná trefa z osmatřicáté minuty přišla Ottawě náramně vhod. Domácím zajistila dvoubrankové vedení 3:1, které po gólech Foegelea a Hallidaye ještě narostlo.
Tkachukova sedmá branka v sezoně k ničemu nebyla, nepřítel číslo jedna také dohromady nastřádal tři dvouminutová vyloučení za hrubost.
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Po tom posledním v čase 58:46, kdy se pustil do menší rozmíšky s Ridlym Greigem, zamířil rovnou do kabiny. Závěr vyhroceného souboje, v němž sudí rozdali dvaaosmdesát trestných minut, se obešel bez něj.
„Všechno pro mě bylo nové, přece jen proti mě stáli kluci, které jsem měl dlouhé roky po svém boku. Zajímavá zkušenost, snažil jsem se si to co nejvíc užít. Ale mrzí mě, že jsme nevyhráli,“ popisoval bývalý kapitán Senators.
Do Canadian Tire Centre se znovu vrátí v březnu. A tentokrát už bude mít jasnou představu o tom, co na něj čeká.