„Když budou reakce negativní, jen se ukáže, jak vášniví fanoušci jsou. Pokud bude pozitivní, pak jsem opravdu vděčný za dobu, kterou jsem tam strávil,“ vyprávěl letošní olympijský šampion.
Spíš se očekává první možnost. Nebo možná od každého něco, stačí si vzpomenout na nedávný návrat Mitche Marnera do Toronta, který si z tribun vyslechl pískot, bučení i aplaus.
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Někteří kanadští příznivci si vzpomenou, co vše Tkachuk pro Senators udělal, další v něm už napořád uvidí zbabělce, který skočil přes palubu, když byl nejvíc potřeba.
„V médiích se objevuje spousta příběhů, co se nezakládají na pravdě,“ vzkázal šestadvacetiletý Američan. „Když se ohlédnu zpět, nebylo to snadné rozhodnutí, spíš zatraceně těžké.“
I jeho bývalé spoluhráče odchod kapitána zasáhl.
„Myslel jsem, že tu společně něco budujeme. Byli jsme zklamaní, nebudu lhát,“ přiznal obránce Thomas Chabot. „Ale je to jeho volba, my tu chceme hráče, kteří tu chtějí být.“
Jakea Sandersona, dalšího tahouna ottawské defenzivy, Tkachukovo loučení nepřekvapilo: „Je to jednoduché, chtěl si zahrát s bráchou, což mu ani v nejmenším nemám za zlé.“
A Tim Stützle ke ztrátě parťáka z lajny doplnil: „Bude nám chybět jako člověk i hokejista, vždycky jsem v něm měl velkou oporu. Ale nic neuděláme, musíme se s tím smířit a koukat se jen dopředu.“
V minulé sezoně, která pro Senators skončila vyřazením v prvním kole play off s pozdějšími šampiony z Caroliny (0:4 na zápasy), dostal na dres „áčko“.
Teď je, společně s Chabotem a Sandersonem, jedním z kandidátů na pozici kapitána, což velice pobavilo Brada Marchanda, Tkachukova spoluhráče z Floridy a známého provokatéra, jenž si v komentáři na Instagramu neodpustil drobný rýpanec a možné volbě německého útočníka se vysmál.
Marchand laughed off the idea of Stutzle being in the conversation for Ottawa's next captain 👀— BarDown (@BarDown) September 2, 2026
(H/T @puckempire) pic.twitter.com/zIogqKVQa9
„Je mi to úplně jedno,“ pousmál se v reakci německý hokejista. „Je to skvělý hráč, chovám k němu velký respekt, ale tohle je přesně jeho styl, snaží se ostatním dostat do hlavy.“
„Když jsem to viděl, hned jsem mu psal: Marchy, co blbneš?“ křenil se Drake Batherson, druhý nejproduktivnější muž Ottawy v uplynulém ročníku. „To je prostě Marchy, dělá to dvacet let, už se nezmění.“
Zatím se všechno nese v uvolněném, veselém duchu, ale je jasné, že vzájemné souboje dostanou vzhledem k jednomu z největších přestupů léta pořádné grády.
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„Bradyho máme daleko radši na své straně,“ poznamenal floridský kapitán Aleksandr Barkov. „Pokaždé bylo nesmírně složité proti němu nastoupit. Umí dát gól, rozjet akci, hraje agresivně, ale je skvělý i technicky. Vše, co na ledě dělá, zavání nebezpečím.“
A Tkachuk? Ten se nemůže dočkat. Nejen kvůli možnosti nastupovat s bratrem Matthewem, příchod do týmu, který po dvou Stanley Cupech v řadě nepostoupil do play off, je pro něj obrovskou motivací.
„Mají tu energii, která vás hned praští do nosu. Nikdo už nemluví o předchozích úspěších, řeší se jen to, jak odčinit nepovedenou minulou sezonu a vrátit se tam, kde všichni chceme být.“
Povést se to může, Panthers patří k největším favoritům.
Žádný tým v NHL nemá tak našlapané první tři útoky, nadstandardně složená je také defenziva, největší otazník visí nad brankovištěm, kde Sergeje Bobrovského nahradil k výkyvům náchylný Jacob Markström.
„Už se nemůžu dočkat, až začneme,“ vzkázal odhodlaně Tkachuk. Chce co nejrychleji zapadnout, co nejčastěji bodovat, co nejvíce pomoct zbytku mužstva.
A pokud možno, 22. října oslavit vítězství v Ottawě. V zápase, který bude nejen pro něj hodně znamenat.