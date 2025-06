Trénuje jak kdysi Jágr, doma chová krávy. Bude mít Pastrňák brzy nového centra?

Martin patří k tomu nejlepšímu, co ročníky 2006 a 2007 nabízí. Proto očekávejte, že na blížícím se draftu do NHL uslyší své jméno jako jeden z prvních, klidně v první desítce, maximálně hned záhy.

Platí za mimořádně produktivního útočníka, navíc svým stylem připomíná třeba bratry Tkachukovy. Zkrátka: když je Martin na ledě, protihráče to dost často bolí.

To i díky jeho speciální fyzické přípravě, která pochází právě z výjimečného trávení volných chvil.

Odmala vyrůstal na farmě, jeho rodiče totiž pokračují v mnohaleté rodinné tradici kousek od malé vesničky jménem Elmira v kanadském Ontariu, která je známá především díky festivalu javorových sirupů.

Martinovi už po několik generací vlastní hned několik mléčných farem, obdělávají tisíce hektarů půdy, chovají zhruba 60 tisíc slepic, také prasata a prodávají hovězí maso.

Jakmile to bylo jen trochu možné, zapřáhli do práce i své děti. Brady je druhým nejstarším potomkem, má ještě staršího a mladšího bratra a také sestru.

Chtěli se sportovně neustále zlepšovat, jenže do arény i posilovny to měli daleko. Tak si poradili po svém. Postavili si domácí fitko, ve stodole jezdili na kolečkových bruslích, ze sklepa si udělali střílnu, kdy pálili na terče jeden puk za druhým.

A samozřejmě využili vybavení, které měli denně k dispozici. Takže šplhali na lanech, skákali na balíky sena nebo tahali naložené povozy.

V moderní době nevídaný styl tréninku, Martin ale několikrát opakoval: „Existovala léta bez strojů a všelijakých vymožeností a stejně si lidé poradili.“

Má pravdu. A zatím nic nenasvědčuje tomu, že by měl strádat. Na začátku května zakončoval skvělou sezonu. V týmu Soo Greyhounds v juniorské OHL nasbíral za 57 zápasů 72 bodů (33+39), byl oporou při zlatém kanadském tažení na mistrovství osmnáctek.

Když má čas, na farmu se okamžitě a rád vrací. Také proto, že se v době pandemie covidu, kdy přišel na dlouhou dobu o možnost hrát hokej, rozhodl se svými bratry zainvestovat, pořídit si několik krav a rozjet si vlastní byznys.

„Když udeřil koronavirus, trčeli jsme všichni doma. Tak jsem prostě šel a koupil pár krav, následně je začal chovat a vydělávat peníze,“ popisoval Martin na podzim portálu The Athletic.

Kanadský hokejový útočník Brady Martin pomáhá na rodinné farmě.

K brigádám přičuchnul už ve třinácti letech. Tehdy ve vesnici hledali někoho, kdo by se ujal plazmové řezačky. „A tam to všechno začalo. Dal jsem se na řezání oceli, další léto už jsem spíše natíral všelijaké předměty a pár věcí jsem i svářel,“ povídal pro oficiální web NHL.

Byl zvyklý žít podle striktního režimu. Proto ho práce na farmě nijak nepřekvapovala. Vstával na šestou, aby vyškrábal výkaly z ohrad, připravil výstelky a všechen skot nakrmil.

Když jednou vzal na farmu všechny své spoluhráče, zírali, co všechno práce na tak obrovském prostoru obnáší. A také jak je extrémně fyzicky náročná.

„Kluci netušili, co všechno musí dělat. Podle mě si mysleli, že Brady jen žije na nějakém kukuřičném poli, ale rychle jim došlo, že je na farmě zodpovědný za spoustu věcí a maká každý den,“ vyprávěl John Dean, trenér juniorů Greyhounds.

O tom ví své i takoví Bobby Hull či Jaromír Jágr, jenž mají s podobnou průpravou také zkušenosti. Česká legenda často na své začátky vzpomíná, naposledy v polovině června na svém facebookovém profilu zmínila: „Můj otec mi v sedmi letech řekl: Budeš každý den pracovat na farmě, tím získáš sílu do horní části těla a abys měl silné nohy, budeš dělat tisíc dřepů denně.“

Kariéru měl následně neskutečnou, vlastně pořád ještě má. Pro Martina tak může být inspirací.

„Jeho pracovní morálka je extrémně vysoká, stejně tak pečlivost. To jsou dvě věci, které jsou mu přirozené díky jeho výchově na farmě. Zdobí ho všestrannost, má perfektně vybudované tělo, ale zároveň vás může dostat výbornou střelou nebo technikou,“ chválil ho Dean.

I proto budí před draftem do NHL tak silný zájem.

Během NHL Draft Combine, každoroční akci na začátku června, kdy ti nejlepší mladíci z celého světa absolvují fyzické testy a rozhovory s několika týmy, bývá častým zvykem, že nejvyšší zástupci organizací zvou některé talenty i na večeři.

Takový Boston si vyčlenil večer pouze na jednoho hráče. Ano, právě na Martina. Může to značit vážnou touhu jej na draftu získat, Bruins volí sedmí, takže pokud mladý Kanaďan bude stále k dispozici, určitě se nad jeho zvolením přinejmenším zamyslí.

V takovém případě by David Pastrňák měl na několik dalších let o spoluhráče postaráno. Martin by mu z pozice centra dělal perfektní servis, vytvářel by mu prostor pro jeho unikátní kousky s kotoučem i by se mohl zapojovat do kombinace.

Ale na takové soudy je stále ještě brzo, Martin stojí teprve na začátku své cesty a ještě ani neví, komu bude za pár dní patřit.

Touží po kariéře v NHL. Asi jako každý mladý hokejista by se chtěl oblíbeným sportem živit. „Takový je plán. Snad budu hrát v NHL. Ale pokud by to nevyšlo, pak se rozhodně vydám za prací na farmě,“ hlásí.