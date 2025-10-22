Sám moc dobře věděl, že ho čeká náročná emoční bitva.
Ta přišla v desáté minutě první třetiny, kdy se během komerční přestávky spustilo na kostce speciální video věnované právě Marchandovi.
Objevily se v něm jeho góly, šarvátky, vtipné momenty ve všelijakých kostýmech, ale také nejedna povedená akce s parťákem Davidem Pastrňákem.
Jakmile se však v prostřihu objevila Marchandova dcera s manželkou, jak zdraví tatínka za plexisklem, sedmatřicetiletý Kanaďan souboj s emocemi vzdal.
Podívejte se, jak fanoušci Bostonu dojali navrátilce Marchanda:
Boston loves you, Brad Marchand 💛— NHL (@NHL) October 21, 2025
📺: @espn ➡️ https://t.co/m0LyTCHYnH pic.twitter.com/V2wi6eo015
„Snažil jsem se ubránit slzám, ale když ukázali moje děti, byla to jako rána z čistého nebe,“ popisoval po zápase, který nakonec s Floridou těsně vyhrál 4:3.
„Kariéra vám utíká extrémně rychle a když vidíte její momenty, všechno se vám vrátí. Hrdost, kterou cítím, že jsem tady hrál a byl součástí této organizace, jsem prostě nemohl zadržet,“ rozplýval se.
V průběhu videa párkrát zabouchal holí o mantinel, pak jej přelezl a vydal se na led, odkud zamával aplaudujícímu TD Garden.
Burácení trvalo několik desítek vteřin, kamery střídaly pohledy na tleskající fanoušky, dojatého Marchanda i usmívajícího se Pastrňáka.
„Bylo fajn vidět Marchyho zpátky. Samozřejmě si tenhle moment zasloužil. Víme, jak on sám vnímá Boston, vychoval tady rodinu. Muselo to pro něj být ale složité, nicméně snad si návrat užil,“ doufal Pastrňák.
Ten do ligy vstupoval právě po boku Marchanda, jenž se už dříve, přesněji v roce 2011, výrazně zasloužil o zisk Stanley Cupu pro Bruins.
„Je tu legendou. Bylo krásné pozorovat, jak mu fanoušci tak dlouho tleskají. Tohle si rozhodně zasloužil. Jsem rád, že jsem mohl být součástí takového zápasu, abych to všechno viděl,“ přidal český útočník Pavel Zacha.
Pastrňák se Zachou byli u dvou tref, Nečas dal gól Vejmelkovi
Dohromady odehrál Marchand v Bostonu za 16 sezon 1090 zápasů, nasbíral 976 v nich bodů. Ve dvou ročnících také zastával post kapitána, přičemž v té druhé jej klub vyměnil na Floridu.
U Panthers si brzy zvykl, zapadl do už tak mimořádně silného týmu a letos v červnu si sáhl na stříbrný pohár podruhé.
„S každým hráčem jsem si vytvořil pouto, které vydrží celý život. A nechci působit nevděčně, ale v klubu jsem jen pár měsíců, kdežto v Bostonu jsem strávil 15 let. A když si tady plníte dětský sen, vyrostete, založíte rodinu a zkrátka si ve městě vybudujete život, je to zkrátka jiné,“ porovnával Floridu s Bostonem.
„Boston navždy zůstane v mém srdci. Bude v něm mít speciální místo,“ říkal upřímně.
Nejvíc slz pustil Marchand z očí až na střídačce, kam se vrátil z ledu po dlouhé děkovačce. „A byly opravdu skutečné. Nosí srdce na dlani, prožil tady několik skvělých okamžiků, takže uvnitř bude napořád jedním z Bruins,“ chápal Marchanda trenér Panthers Paul Maurice.
Na navrátilce si fandové nachystali několik sloganů a vzkazů, kterými obsypali ledovou plochu už při rozbruslení. Brzy začali vyvolávat jeho jméno, ale krátce po úvodním buly na něj začali bučet, když už si po 33 vteřinách na sebe vykoledoval faul.
Další Marchandův zkrat. Soupeři se marně mstil pěstmi, pak mu sebral a zničil helmu
„Věděl jsem, že to nebude dlouho trvat!“ smál už se Marchand.
Ten si nakonec zážitek na ledě Bruins vylepšil dvěma asistencemi. A ačkoliv Boston dokázal minutu a půl před koncem utkání srovnat v dramatickém závěru na 3:3, nakonec musel skousávat už pátou prohru v řadě.
Duel totiž rozsekl 26 vteřin před poslední sirénou Carter Verhaeghe.
Ale tuhle porážku fandové Bruins Marchandovi možná i odpustí.