Marchand kvůli hrám kritizuje vedení NHL: Je to obchod a my jsme zboží

„Ohýbají si pravidla, aby nepřišli o zápasy a o peníze,“ psal Marchand rozhořčeně na Twitter. „Přestože podle dohody všechno zaplatí hráči do doby, než majitelé klubu vydělají zpět vše, co kvůli pandemii ztratili.“

26. prosince se vedení NHL a zástupci hráčské asociace NHLPA dohodli na opětovném zapojení cestujících náhradníků s oblibou nazývaných rovněž „taxikáři“. Stejné možnosti využili už minulou sezonu. V praxi to znamená, že kluby mohou 23člennou sestavu rozšířit až o šest dalších hokejistů, kteří s daným týmem jezdí na zápasy, trénují a testují se.

„Jenže aby zavedli taxi squads pro olympiádu, dodrželi dohodu s hráči a umožnili jim hrát na hrách, to najednou nejde. Neříkejte mi, že to není hovadina,“ reagoval podrážděně Marchand. A to by jeho slova šla přeložit i vulgárněji.

Situace se dá chápat z obou stran. Marchand by více než rád do Číny zamířil. Pod pěti kruhy ještě v kariéře nestartoval a Peking může být jeho poslední šancí, aby okusil atmosféru globální sportovní akce a stal se členem legendárního Triple Gold Clubu. Stanley Cup i titul světového šampiona už má.

Navíc si lze jen těžko představit, že by Marchanda trenéři nevzali s sebou. Třiatřicetiletý rodák z Halifaxu patří už pár let mezi absolutně nejlepší hokejisty planety. Ve svém mužstvu by ho chtěl asi každý kouč.

Z jiného úhlu pohledu je ale patrné, že kanadsko-americká soutěž bojuje s vysokým počtem nakažených hráčů i desítkami odkládaných utkání kvůli koronavirové mutaci omikron. A neznámé okolnosti kolem karantény v Číně na klidu nepřidají.

Marchand tak oroduje za možnost individuálního rozhodnutí každého hráče, který by se na vlastní žádost mohl vydat do Pekingu.

„Pokud někdo bude říkat, že bychom při účasti na hrách neměli pobírat plat, tak klidně, já s tím nemám žádný problém. Ale ať nechají rozhodnout samotné hráče,“ uzavřel svůj příspěvek.

Na Twitteru se jednalo o pokračování ostré polemiky, kterou parťák Davida Pastrňáka z útoku Bruins rozjel rychle po uzavření zmíněné nedělní dohody v zámořských médiích.

TVRDÝ SOUBOJ U STŘÍDAČKY. Antti Pihlström z Finska (vlevo) a Brad Marchand z Kanady

„Měl jsem až pocit, že se nás o olympiádu snažili připravit už delší dobu. Nechtěli, abychom tam jeli. I když celý život bojujeme o to, abychom na ni mohli jet,“ sdělil nazlobený Kanaďan.

„Koneckonců vím, že jim na olympiádě nezáleží. Nic si na ní finančně nevezmou a o to nakonec jde. Je to obchod, my jsme zboží. Je třeba věci nazývat pravými jmény.“

Není sám, kdo kontroverzní rozhodnutí ztrhal. Namátkou Švéd ve službách Washingtonu Nicklas Backström označil nařízení za „vtip“. Kyle Connor z Winnipegu se zase nechal slyšet, že nastalá situace „je na ho...“.

Connor McDavid, zřejmě největší hvězda současného hokeje, která by s Marchandem téměř jistě sdílela reprezentační kabinu, se přimlouvá za vznik mezinárodního turnaje, kde by proti sobě hráli ti nejlepší.

„Nemůžeme šest, sedm, osm let hrát s nejlepšími,“ řekl 24letý McDavid. „Hráči NHL nehráli na olympiádě od roku 2014, kdy Kanada získala zlato. Chcete si zahrát na olympiádě. Pro mě je to největší sportovní jeviště. Olympiáda je scénou, která má globální měřítko. Světový pohár by byl stále skvělou druhou možností.“

V současné podobě organizace jednoho z nejsledovanějších zimních sportů zkrátka není možné, aby se většina elitních hráčů předvedla v dresu národního mužstva.

„A to je přesně to, co chceme vidět –⁠ hrát ty nejlepší proti nejlepším,“ dodává McDavid.