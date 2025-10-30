Znají se z rodného Halifaxu, kde MacCallum trénuje místní dorostenecký tým March & Mill Co. Hunters. Zároveň se také už přes 20 let stará v létě o Marchandovu kondiční přípravu.
Především jsou ale dobří kamarádi, proto se za něj Marchand rozhodl zaskočit na lavičce Hunters během středečního zápasu, aby MacCallum mohl trávit čas s rodinou.
„Myslím, že tenhle večer by Selah (dcera) absolutně milovala,“ řekl Marchand v rozhovoru pro High Button Sports.
Marchand byl i jako trenér hodně hlasitý:
New bench boss looking good 👀 pic.twitter.com/NO8sUDyKSp— High Button Sports (@thehighbutton) October 29, 2025
„Ona nás všechny milovala. Proto to děláme. Měli jsme s ní skvělý vztah, zbožňovala být s týmem po boku svého táty. Podle mě by byla pyšná, že tady podporujeme ji i jejího tátu. I nám tahle vzpomínka zůstane nadosmrti v paměti,“ dodal Marchand.
Tým netrénoval sám, za přítele zaskočil ještě bývalý hráč NHL Andrew Bodnarchuk a další dva blízcí.
„Tohle gesto odráží skutečného ducha komunity tady v Novém Skotsku, kde si zakládáme na soucitu, loajalitě a vztazích, které daleko překračují hranice mantinelů. Soucítíme s J.P., jeho blízkými i týmem,“ napsal v prohlášení prezident soutěže, v níž klub působí, Paul Graham.
Marchand opět dokázal, že jeho pověst na ladě ani zdaleka neodráží jeho osobnost mimo hokejové arény. Právě proto je i v kabině tak oblíbený, také proto se dočkal hlasitých ovací, když se v minulém týdnu poprvé vrátil do Bostonu jako soupeř.
Rozhodl se také poskytnout do aukce podepsaný dres, výtěžek pak věnuje pozůstalým v rodině Selahy.
Marchand vynechal úterní souboj s Anaheimem, k Panthers se opět připojí v sobotu, kdy na Floridě nastoupí proti Dallasu.