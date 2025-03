Odjel narychlo, teď se do Bostonu vrátí. Dojatý Marchand hlásí: Chtěl jsem zůstat

„Jsem neskutečně pyšný na to, jak se nám v Bostonu dařilo,“ zmínil, než sklopil hlavu a musel se na chvíli odmlčet.

Boston s jeho odchodem vstupuje do nové éry. Asi každému se u Bruins vybaví duo Patrice Bergeron a právě Marchand. První jmenovaný organizaci opustil před dvěma lety, ovšem dobrovolně, končil s hokejem.

Za Marchanda rozhodl někdo jiný. Generální manažer Don Sweeney nabyl dojmu, že je na čase se s dlouholetou oporou rozloučit.

„Mrzí mě, že jsme se nedomluvili. Klub miluju, chtěl jsem zůstat. Ale na druhou stran vím, že byznys je zkrátka byznys. Každý hráč má svou trvanlivost, někdy tyto okamžiky diktují věci, které nemůžete ovlivnit,“ hledal Marchand pochopení.

Bruins během páteční uzávěrky nefigurovali na postupových příčkách do play off. To viděl jako klíčové. Kdyby se Boston včas vyšvihl mezi nejlepší osmičku Východní konference, asi by se Marchand nestěhoval. Na to mu sházely tři body.

„O tom jsme vedli diskuze, jenže se nám to nakonec nepodařilo. Je velmi smutné opouštět místo, které nazývám domovem. Na Boston mám spoustu skvělých vzpomínek, strávil jsem v něm úžasná léta,“ pravil.

Konkrétně za Bruins poprvé naskočil v roce 2009, nikde jinde v NHL nehrál. Navíc v posledních dvou ročnících zdědil kapitánské céčko po Bergeronovi a přestože zažíval horší sezonu, v klubovém bodování stále okupoval druhou příčku jen za Davidem Pastrňákem.

„Museli jsme učinit opravdu moc těžké rozhodnutí. Dáváme Bradovi příležitost ve vážně dobrém týmu. Pak uvidí, co pro něj bude nejlepší dál. Dveře mu rozhodně nezavírám,“ podotkl Sweeney s tím, že se Marchandovu návratu po sezoně nebrání.

David Pastrňák (88), Charlie McAvoy (73) a Brad Marchand (63) slaví gól Boston Bruins.

Ačkoliv se Marchand při ohlédnutí za kariérou v Bostonu až dojal, na pondělní tiskové konferenci ihned ukázal také svou druhou stránku. Baviče, co dokáže leckterou situaci nebesky odlehčit. Třeba když sotva vlezl do místnosti, hned zahlásil: „Tak co, jsem už opálený?“

Na slunné Floridě se s novými spoluhráči pokusí o obhajobu Stanley Cupu. S těmi, kteří ho v posledních dvou letech pokaždé vyřadili z play off.

Potká se například s Matthew Tkachukem nebo Samem Bennettem, s nimiž se hned několikrát na ledě nepohodl a často se dostával do strkanic.

Loni dokonce Bennett po kontroverzním zákroku vyřadil Marchanda na dva zápasy ze hry, i k tomuto momentu se čerstvá posila Floridy vrátila.

„Jo, pořád je to šmejd!“ zavtipkoval Marchand. Zároveň ale pochválil tým za dlouhodobé výkony. Myslí si, že je přímo vybudovaný na vyřazovací fázi. „Jsem opravdu nadšený, že můžu být součástí takto úžasné skupinky,“ mínil.

Sam Bennett (9) z Floridy fauluje Brada Marchanda z Bostonu.

Té staré ani nestihl dát pořádné sbohem, což zanedlouho napraví. Ačkoliv si kvůli zranění na debut v dresu Panthers ještě nějakou dobu počká, na šestizápasový trip s týmem poletí. A trochu ironicky Florida začíná právě v Bostonu.

„Bude skvělé vrátit se domů. Když mě vyměnili, kluci zrovna byli na cestách, takže jsem se s nimi před mým odjezdem moc neviděl. Aspoň se s nimi tedy rozloučím,“ těší Marchanda.

„Uvidím rodinu, stavím se pro své věci. Ale bude zvláštní být v hale jako soupeř. Asi to bude v pohodě, ale taky trochu smutné,“ tuší.