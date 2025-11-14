Premium

Ovace vestoje pro Brada! Marchand oslavil tisícovku, poté se i kál: Nehrál jsem dobře

  16:50
Velký rozruch někdy umí vyvolat i gól do prázdné branky. A to během čtvrteční noci na Floridě ani nešlo o jeho autora Eetu Luostarinena. „Koupím mu večeři, vzal mi i puk,“ smál se Brad Marchand. Právě za ním se na led vrhla střídačka Panthers. Hokejová NHL díky asistenci na pojišťující trefu vítá kanadského útočníka v historické tabulce produktivity do vybrané společnosti tisícovkařů.
ŠIROKÝ ÚSMĚV. Floridský útočník Brad Marchand oslavuje velké jubileum, právě...

ŠIROKÝ ÚSMĚV. Floridský útočník Brad Marchand oslavuje velké jubileum, právě zaznamenal 1000. bod v NHL.

Hokejisté Floridy se vrhli na Brada Marchanda (63), kanadský útočník právě...
VELKÉ JUBILEUM. Hokejový útočník Brad Marchand z Floridy mává při ovacích...
Hokejisté Floridy, Sam Reinhart (vlevo) s Bradem Marchandem, se radují ze...
Útočník Brad Marchand z Floridy (63) najíždí na washingtonského gólmana Logana...
„Eetu střílí... A Marchand má tisící bod v NHL,“ rozkřičel se komentátor přenosu poté, co Luostarinen uzavřel domácí zápas s Washingtonem na výsledku 6:3.

Už tak špetka pozornosti směřovaná k němu vyslanou střelou definitivně zmizela. Kamera okamžitě zabrala Marchanda, kterak po přejetí útočné modré čáry zvedá ruce nad hlavu. Jako by skóroval on sám. Pochopitelně, cenný milník nad jedním zásahem převážil.

„A to pomalu všechno, čeho jsem se dotkl, skončilo v naší bráně,“ zkritizoval se po nezapomenutelných chvílích Marchand. „Nebyl to ode mě dobrý zápas, naštěstí máme silný široký tým a dobrou chemii. Všichni z toho těžíme.“

Že parta dvojnásobných obhájců Stanley Cupu funguje, dobře dokládá reakce spoluhráčů, kteří se na hrdinu okamžiku rychle sesypali. Publikum v Amerant Bank Areně vstalo a mocně aplaudovalo.

Navzdory faktu, že sám jubilant gól nedával a ani nestál u žádné skvostné akce. Jen nesobecky posunul puk kolegovi, který pálil z výhodnější pozice. Ten večer to pro něj byla už druhá asistence.

Hokejisté Floridy se vrhli na Brada Marchanda (63), kanadský útočník právě zaznamenal jubilejní 1000. bod v kariéře NHL.

„Ale nezáleží na tom, jak takový zápis dotáhnete, je to zkrátka jen zábava,“ vypravoval pro soupeře vždy nepříjemný křídelník, na kterého po kariéře dozajista čeká místečko v Síni slávy.

Daleko výš, než na startu kariéry mohl očekávat. Však se při draftu 2006 uchytil až ve třetím kole. Ukázal na něj Boston, kde se stal ikonou a na jaře ho po šestnácti sezonách opustil.

„Tehdy bych to určitě nečekal. Sportovní manažer v Bostonu i skauti mi ze začátku říkali, že jen odehrát 400 zápasů, už to je krásná kariéra v NHL. Tak jsem si to dal jako cíl, o který jsem se snažil,“ popisoval.

Velký návrat kamaráda. Pastrňák vítal Marchanda v Bostonu, ten se rozplakal

Coby začínající junák ovšem brzy pochopil, že o individuálních milnících kariéra není. Když při dřině v řadách Bruins pozoroval ostatní, jak pracují.

„Najednou vidíte a víte, že jde vždy spíš jen o další den a o úsilí, abyste se zlepšovali. Postupně se to všechno vrství, jak v lize trávíte čas, hrajete dál, začíná se vám dařit. Až si vybavuju, jak jsem si před pár lety všiml, že mám 800 bodů.“

Od té doby se v týmovém sportu zase o něco víc zaměřil i na individuální statistiku. Navíc ho motivovali i krajané Nathan MacKinnon a Sidney Crosby, kteří stejně jako on pochází z Nového Skotska, východokanadské provincie.

Brad Marchand stojí na buly při utkání s Utahem.

„Dělali si ze mě srandu, že ještě v klubu tisícovkařů nejsem!“ podotkl.

Ve čtvrtek do něj přibyl jako 102. hráč v pořadí. Necelé tři týdny po ruském útočníkovi Nikitu Kučerovovi z Tampy jako druhý v sezoně. Mezi absolutní elitou v součtu s ním nyní figuruje dvanáct aktivních hokejistů.

„Je to vzrušující a jsem na to moc hrdý, jsou to úžasné chvíle, které se nestávají moc často, ještě doma před rodinou,“ připomíná Marchand. „Sám si vybavuju z druhé strany tisící bod Patrice Bergerona. Jaromír Jágr se pak před lety proti nám vyšvihl na druhé místo historické produktivity. Tyhle okamžiky dělají hokej tak speciálním, díky nim se posouvá.“

Žádný risk! Marchand zapadl, dál obohatil Floridu. Návrat k Pastrňákovi se už nečeká

Sedmatřicetiletý forvard navrch přispívá unikátním příběhem o hráči, který na Floridě v hokejově pokročilém věku úžasně ožil. Spoluhráči jen chválí.

„Brad je jeden z našich lídrů a zažívá nádhernou kariéru. Moc si vážím toho, že jsem s ním tak speciální okamžik mohl zažít,“ poznamenává obránce Seth Jones. „Všichni vidíme, co přinesl za ohromnou energii.“

V probíhajícím ročníku má Marchand s dvaceti body dokonce zaděláno na nejvydařenější sezonu kariéry.

Když tak zadoufá, že třeba přijde ještě řada dalších bodů, nepřehání. Však má v aktuálním působišti smlouvu až do června 2031. Do svých třiačtyřiceti let. A to je ještě fúra času!

