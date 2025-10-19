Marchand v 31. minutě sobotního utkání patrně neudržel nervy během rychlé sekvence, kdy ho švédský bek udeřil s holí v obou rukách do zad. Krátce nato Dahlin nahrával puk a vydal se blíž k brance.
Zase přímo proti malému Kanaďanovi, který ho po nárazu podrazil hokejkou a se shozenými rukavicemi se do něj pustil.
Střet Marchanda s Dahlinem, který skončil zničenou helmou:
After getting into it with Rasmus Dahlin, Brad Marchand took Dahlin's helmet to the penalty box and ripped off the straps 😂 pic.twitter.com/H69NvU8nYO— Sportsnet (@Sportsnet) October 18, 2025
Dahlin se rychle zabalil, zakryl si hlavu, navíc mu přijel na pomoc spoluhráč Tage Thompson. Marchand se o odvetu pěstmi pokoušel marně.
„V takových momentech je potřeba, abyste zůstali klidní,“ vykládal Dahlin pro server The Athletic. „Marchand je v tom obvykle dobrý, udrží se, protože trest běžně dostává ten, kdo se rozčílí nejvíc.“
Tentokrát ale hru nervů neustál. Jakmile sudí šarvátku uklidnili a rozlíceného útočníka odeslali na trestnou lavici, odvezl si s sebou alespoň soupeřovu přilbu modré barvy. A přišel s novým nápadem, jak škodit.
V kariéře si pravidelně vysloužil kritiku i nenávist za zákeřné zákroky a zkraty typu úderů hokejkou, dohrávání soupeřů rukama proti mantinelu, či dokonce kousání a olizování.
Teď rozebíral Dahlinovu helmu, strhl z ní řemínky a mrštil jí otevřenými vrátky z trestné lavice zpět na led.
„Takové věci se stávají,“ reagoval smířeně obránce, který si před opravou svého vybavení půjčil pro následující přesilovku přilbu od kolegy Peytona Krebse. „Dost možná jsem něco podobného taky dřív udělal. On je zkrátka soutěživý a pro výhru udělá cokoli. Taky to tak mám. Teď jsem malou bitvu vyhrál já.“
A byl také na ledě, když Sabres exces potrestali gólem. Ve 32. minutě díky Joshi Doanovi zvýšili na 2:0. Tři minuty nato se navíc prosadil ještě Owen Power a domácí si, i v sestavě s českým útočníkem Jiřím Kulichem, vítězství nad úřadujícími dvojnásobnými šampiony soutěže pohlídali.