Další Marchandův zkrat. Soupeři se marně mstil pěstmi, pak mu sebral a zničil helmu

  12:18
Pro svoje špinavé kousky si v NHL vydobyl přezdívku The Rat. Krysa. Útočník Brad Marchand se postupně zklidnil, pár sezon vynikal hlavně hokejovými dovednostmi. Teď se v něm ale na chvíli opět probudila image bouřliváka, když v utkání proti Buffalu, které jeho Florida prohrála 0:3, rozebral helmu obránce Rasmuse Dahlina.
Floridský útočník Brad Marchand (63) v souboji o puk s forvardem Jasonem...

Floridský útočník Brad Marchand (63) v souboji o puk s forvardem Jasonem Zuckerem z Buffala. | foto: AP

Dan Vladař v bráně Philadelphia Flyers čelí pokusu Brada Marchanda z Florida...
Brad Marchand v souboji s Arťomem Levšunovem.
Hokejový útočník Brad Marchand z Floridy křepčí u tamní pláže se Stanley Cupem.
Brad Marchand zdvihá nad hlavu Stanley Cup.
Marchand v 31. minutě sobotního utkání patrně neudržel nervy během rychlé sekvence, kdy ho švédský bek udeřil s holí v obou rukách do zad. Krátce nato Dahlin nahrával puk a vydal se blíž k brance.

Zase přímo proti malému Kanaďanovi, který ho po nárazu podrazil hokejkou a se shozenými rukavicemi se do něj pustil.

Střet Marchanda s Dahlinem, který skončil zničenou helmou:

Dahlin se rychle zabalil, zakryl si hlavu, navíc mu přijel na pomoc spoluhráč Tage Thompson. Marchand se o odvetu pěstmi pokoušel marně.

„V takových momentech je potřeba, abyste zůstali klidní,“ vykládal Dahlin pro server The Athletic. „Marchand je v tom obvykle dobrý, udrží se, protože trest běžně dostává ten, kdo se rozčílí nejvíc.“

Nečas jistil výhru nad Bruins, Vladař hvězdou utkání. Hertl má 300. asistenci

Tentokrát ale hru nervů neustál. Jakmile sudí šarvátku uklidnili a rozlíceného útočníka odeslali na trestnou lavici, odvezl si s sebou alespoň soupeřovu přilbu modré barvy. A přišel s novým nápadem, jak škodit.

V kariéře si pravidelně vysloužil kritiku i nenávist za zákeřné zákroky a zkraty typu úderů hokejkou, dohrávání soupeřů rukama proti mantinelu, či dokonce kousání a olizování.

VIDEO: ‚Úchyl‘ Marchand je terčem kritiky. Může za to jeho olizování soupeřů

Teď rozebíral Dahlinovu helmu, strhl z ní řemínky a mrštil jí otevřenými vrátky z trestné lavice zpět na led.

„Takové věci se stávají,“ reagoval smířeně obránce, který si před opravou svého vybavení půjčil pro následující přesilovku přilbu od kolegy Peytona Krebse. „Dost možná jsem něco podobného taky dřív udělal. On je zkrátka soutěživý a pro výhru udělá cokoli. Taky to tak mám. Teď jsem malou bitvu vyhrál já.“

A byl také na ledě, když Sabres exces potrestali gólem. Ve 32. minutě díky Joshi Doanovi zvýšili na 2:0. Tři minuty nato se navíc prosadil ještě Owen Power a domácí si, i v sestavě s českým útočníkem Jiřím Kulichem, vítězství nad úřadujícími dvojnásobnými šampiony soutěže pohlídali.

Rušno kolem Nečase. Šponuje cenovku a fanoušci se ptají: Proč už není podepsaný?

Není složité poznat, že je svírají obavy. Hlavou jim zřejmě běží: Hlavně, ať se neopakuje stejný scénář jako v minulé sezoně! Tehdy hokejoví fanoušci z Colorada vzývali vedení, ať se za každou cenu...

17. října 2025  16:25

Vedl akademii Sparty, teď benjamínek Slavíček přebírá partnerské Litoměřice

Trenérská škatulata se mezi Spartou a Litoměřicemi, partnerskými hokejovými kluby, hýbají dál. Po odchodu Jaroslava Nedvěda do Prahy se opačným směrem pod Radobýl přesouvá Tobiáš Slavíček. Na...

17. října 2025  16:16

