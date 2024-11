České duo válelo. Pastrňák servíroval, Zacha střílel: Konečně se nám dařilo

Opět nastoupili vedle sebe ve druhé formaci a přesně takový příspěvek si od nich trenér, spoluhráči i fanoušci slibují.

Pastrňák se se Zachou podíleli asistencí na brance ve druhé třetině na 3:2, jejich hlavní chvíle přišla v poslední dvacetiminutovce.

Zacha během necelých tří minut dvěma vstřelenými góly poslal Boston do zásadního vedení, na které už soupeř nenašel odpověď. Obě trefy mu připravil právě reprezentační kolega.

„Jsem šťastný, že se nám konečně podařilo jako lajně vstřelit víc než jeden nebo dva góly a zápas vyhrát,“ těšilo Zachu.

Což v probíhající sezoně nebylo úplně zvykem. Bostonu se nedaří tak, jak by si jistě přál. Před duelem v New Yorku dokonce ani nefiguroval na pozicích zaručující postup do vyřazovacích bojů.

Tam ho vyhoupla až výhra nad Islanders. „Pořád se musíme držet procesu, který jsme si nastavili, a neustále si vytvářet šance. Měli jsme hodně střel a taky jsme se víc tlačili před branku, z čehož jsme právě dávali góly,“ vidí příčinu posledního úspěchu český centr.

„V minulém zápase (prohra 0:2 ve Vancouveru) jsme paradoxně neposkytli soupeři tolik šancí, ale takové zápasy zkrátka budou. Ačkoliv jsme nehráli nejlíp, někdy si zkrátka musíte i tak najít cestu k vítězství,“ hodnotil utkání nový kouč Bostonu Joe Sacco.

Dlouholetý asistent se dočkal povýšení po vyhazovu Jima Montgomeryho a novou roli zatím zvládá více než solidně. Zatímco jeho předchůdce dovedl Bruins k vítězství ve dvaceti zápasech jen osmkrát, Sacco se radoval už třikrát ze čtyř příležitostí.

Přestože má zatím statut pouze dočasného hlavního trenéra, klidně se může stát trvalým. V minulosti už vedl třeba Colorado, od roku 2014 působí u Bostonu.

Pokud se jeho svěřencům bude takto dařit i nadále, vedení organizace nebude mít důvod lodivoda na lavičce měnit. K tomu mu musí pomoct především týmové opory, kterým se doposud příliš nevedlo.

Zacha se třemi posbíranými body proti Islanders dostal alespoň na dvouciferné číslo v sezoně, za očekáváním zůstává také letní posila Elias Lindholm, málo produktivní je i zadák Charlie McAvoy.

Naopak Pastrňák po výměně trenéra zapsal ve čtyřech zápasech pět asistencí, kapitán Brad Marchand zase bilanci 3+1.

Boston rozhodně nemá vyhráno, pořád balancuje na hraně nejlepší osmičky a sezona má před sebou ještě téměř šedesát zápasů.

Ale pokud se českému duu Pastrňák – Zacha a dalším klíčovým hráčům bude dařit stejně jako v noci proti Islanders, Bruins by se do play off měli vejít.