Chemie s Pastrňákem nefunguje, drahá posila Bostonu tápe: Vůbec nepomáhám

Uvědomuje si, že zůstává daleko za očekáváním. Když se ho novináři po víkendové porážce se St. Louis ptali, proč jeho křídla Brad Marchand a Justin Brazeau měla minimum střel, kriticky stáhl pozornost na sebe.

„Je to pro ně těžké, když mají mezi sebou centra, který má celou lajnu táhnout, ale nedělá to. Musím se zlepšit a něco se sebou dělat, protože momentálně jim vůbec nepomáhám.“

Tvrdá slova, ale pravdivá.

Devětadvacetiletý útočník marně hledá sebevědomí. Na ofenzivu Bruins, kteří zatím podávají velmi kolísavé výkony, nemá ani zdaleka takový vliv, jaký by si on i trenér Jim Montgomery představovali.

Přitom začátek měl velice slušný. V prvních třech duelech nastřádal pět bodů, ale pak se zasekl. Na gól čeká od dvanáctého října, dlouhých sedmnáct zápasů. Za tu dobu se zmohl jen na čtyři asistence.

Od hráče, který měl plnit zcela klíčovou roli a dostal sedmiletý kontrakt za 54,25 milionů dolarů, zkrátka čekáte víc. Mnohem víc.

Švédský útočník Elias Lindholm nahání Alexeje Toropčenka.

„Když se cítíte dobře, automaticky se pohybujete na správných místech a puk se k vám odráží. Když vám to nejde, podvědomě se trochu schováváte. Přesně to teď prožívám,“ přiznal otevřeně Lindholm.

Už v létě se ozývaly hlasy, že ho generální manažer Don Sweeney zbytečně přeplatil, ale jeho příchod spíš provázely pozitivní reakce.

Rodák z Bodenu v minulosti několikrát ukázal, že umí být produktivní. Zvlášť s Johnnym Gaudreauem a Matthewem Tkachukem si náramně rozuměli, táhli Calgary a patřili k nejúdernějším lajnám v NHL.

Zároveň se nikdy neštítil zodpovědné práce do defenzivy. Možná i proto vedení Bruins, které si na něj dělalo zálusk už na draftu v roce 2013, připomínal Bergerona, klubovou ikonu a šestinásobného držitele Frank J. Selke Trophy pro nejlépe bránícího útočníka soutěže.

„Dostává od nás velkou šanci. Počínáme s ním do první přesilovkové formace, navíc bude moct nastupovat s jednou z největších hvězd současnosti,“ popisoval v létě Sweeney.

Lindholm vedle Pastrňáka sezonu skutečně odstartoval, ale chemie se nedostavila. Odehráli spolu většinu utkání, až na začátku listopadu je Montgomery oddělil a přesunul jednu z nových akvizic do druhé lajny.

Zklamaní hráči Bostonu odchází do kabiny.

„Občas není snadné sžít se s novým prostředím, někomu to trvá trochu déle. Byl na něco zvyklý, my zase hrajeme trochu jiným stylem. Není to pro něj snadné, ale musí se s tím popasovat,“ líčil pětapadesátiletý kouč, jehož budoucnost na střídačce je stále ve větším ohrožení.

Domácí porážka 1:5 se slabým Columbusem rozhodně nepomohla.

„Děláme pořád dokola stejné chyby. To je naprosto neakceptovatelné! Máme dobré momenty, ale pak je přebijeme zbytečnými výpadky,“ zlobil se kapitán Marchand.

Lindholm strávil na ledě přes dvacet minut (20:30), nachomýtl se u jednoho z inkasovaných gólů, popáté v řadě nebodoval. Při rovnovážném počtu hráčů se v této sezoně zapsal do statistik pouze třikrát.

Fanoušci nejsou z aktuální situace nadšení, kritika postupně sílí. Švédský hokejista se před ní neschovává, ale marně hledá způsob, jak se zlepšit a být mnohem více prospěšný.

Bruins doufají, že se zvedne co nejrychleji. Protože jak trefně píše novinář Fluto Shinzawa z renomovaného webu The Athletic: „Zatím to vypadá na propadák za 54 milionů dolarů.“