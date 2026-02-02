Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

To je snad vtip? Pastrňák se radoval z gólu, rozhodčí ho ale místo oslav vyloučil

Autor:
  11:17
Už to vypadalo, že Boston zběsilé utkání pod širým nebem proti Tampě nakonec vyhraje, když David Pastrňák v prodloužení vstřelil gól. Jenže ten neplatil. Kvůli faulu, kterého se sám český hokejista dopustil o několik vteřin dřív, byť se hrálo normálně dál. „Vůbec tomu nerozumím,“ říkal po prohraném utkání 5:6 po nájezdech.
David Pastrňák sice překonal v nájezdu Andreje Vasilevského, puk ovšem narazil...

David Pastrňák sice překonal v nájezdu Andreje Vasilevského, puk ovšem narazil pouze do tyče. | foto: Reuters

David Pastrňák i spoluhráči z Bostonu přišli na zápas pod širým nebem v...
V zápase pod širým nebem se poprali Jeremy Swayman a Andrej Vasilevskij.
Zápas pod širým nebem hostil Raymond James Stadium.
Zápas pod širým nebem nabídl i obrovskou fanzónu.
24 fotografií

Celá situace má především bizarní nádech.

V klasické přelívané v prodloužení tři na tři mířili hokejisté Tampy do útočného pásma, v něm Kučerov nahrával na Mosera, jenž ujel Pastrňákovi.

Český útočník švýcarského zadáka sekl do hokejky, obránce pak ještě vracel puk ruskému forvardovi, ale gól z toho nebyl.

V ten moment rozhodčí zvedl ruku, že se chystá vylučovat.

Pastrňák v utkání pod širým nebem asistoval, Hertl překonal Dostála

Jenže puk měli v držení zase Bruins a dvojice Chusnutdinov, Pastrňák se valila do protiútoku. Sudí nejdříve nepískl, brankář hostů Swayman tak odjížděl na střídačku v ponechané výhodě.

Ještě totiž nevěděl, že muži v pruhovaném mají v úmyslu vylučovat právě Pastrňáka. Ten si to mezitím štrádoval do útočného pásma, kde dostal nahrávku a přesnou střelou překonal Vasilevského.

Podívejte se na celou situaci z prodloužení, kdy Pastrňákův gól neplatil:

Chvíli před tím však už byly v televizním vysílání opakovaně slyšet zvuky z píšťalky.

„Nikdo nepískal,“ odmítal obránce Bostonu Charlie McAvoy.

„Bruslil jsem a všiml si, že rozhodčí má ruku nahoře, tak jsem si říkal: ‚Koho vylučuje?‘ Když jsme pak jeli do útoku, došlo mi, že faulovali oni. Nemohl jsem uvěřit tomu, že trest dávají nám. Swayman už byl na půli cesty na střídačku a pak prostě odpískali konec,“ štvalo ho.

A podobné pocity po zápase prožíval i Pastrňák.

„Vůbec netuším, co se stalo. Vždyť už jsme jeli dva na jednoho, rozhodčí držel ruku vzhůru, ale nechal nás hrát. Dokončili jsme akci, dali jsme gól a najednou zničehonic sedím na trestné. Je to absurdní,“ čílil se.

Podívejte se na to nejlepší ze zápasu pod širým nebem

David Pastrňák i spoluhráči z Bostonu přišli na zápas pod širým nebem v unikátních kostýmech.
V zápase pod širým nebem se poprali Jeremy Swayman a Andrej Vasilevskij.
Zápas pod širým nebem hostil Raymond James Stadium.
Zápas pod širým nebem nabídl i obrovskou fanzónu.
24 fotografií

„Nerozumím tomu, nikdy jsem nic podobného neviděl. Říkal jsem si, že je to vtip. Je mi jedno, jestli je to špatná odpověď, tak to zkrátka cítím,“ říkal ještě Pastrňák.

Hráči Tampy si nejdřív správně mysleli, že si zahrají přesilovku, proto přestali hrát. Ale i je znervóznilo, když rozhodčí nechal hru dál chvíli plynout.

„Moc jsem nevěděl, co se děje. Jen jsem si říkal, že si musím poradit s přečíslením dvou na jednoho. A v tom moc dobrý nejsem,“ podotýkal spíše s úsměvem útočník domácích Brandon Hagel.

Jeremy Swayman se pere s Andrejem Vasilevským.
V zápase pod širým nebem se poprali Jeremy Swayman a Andrej Vasilevskij.

V zápase se dokonce poprali i oba brankáři – Andrej Vasilevskij a Jeremy Swayman.

„Ale pro diváky to bylo jiné než pro nás. My jsme věděli, že rozhodčí trestá Boston. Nicméně taky jsem byl v šoku, že nezapískali dřív. Ale když se dostali k modré čáře, sudí museli pískat snad pětkrát, my jsme to slyšeli dobře,“ pravil trenér Tampy Jon Cooper.

Ačkoliv Lightning následnou přesilovku nevyužili, mrzet je to nemuselo. V nájezdech totiž jako jediný uspěl Jake Guentzel a z výhry pod širým nebem se tak radovala Tampa.

A to i přesto, že v utkání značně ztrácela. Boston vedl v polovině utkání o čtyři góly, nasázel pět gólů. Jenže pak začal faulovat a soupeř přestupky trestal.

Tudíž i když Pastrňák s faulem a neuznaným gólem v prodloužení nesouhlasil, musel uznat: „Dali jsme jim dva body, na tom záleží nejvíc.“

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Tipsport - partner programu
Plzeň vs. SpartaHokej - 36. kolo - 2. 2. 2026:Plzeň vs. Sparta //www.idnes.cz/sport
2. 2. 17:30
  • 2.42
  • 3.85
  • 2.59
Frýdek-M. vs. LitoměřiceHokej - 28. kolo - 2. 2. 2026:Frýdek-M. vs. Litoměřice //www.idnes.cz/sport
2. 2. 18:00
  • 2.00
  • 4.19
  • 2.96
Washington vs. NY IslandersHokej - - 3. 2. 2026:Washington vs. NY Islanders //www.idnes.cz/sport
3. 2. 01:00
  • 2.25
  • 3.94
  • 2.76
Pittsburgh vs. OttawaHokej - - 3. 2. 2026:Pittsburgh vs. Ottawa //www.idnes.cz/sport
3. 2. 01:00
  • 2.38
  • 3.94
  • 2.60
Florida vs. BuffaloHokej - - 3. 2. 2026:Florida vs. Buffalo //www.idnes.cz/sport
3. 2. 01:00
  • 2.28
  • 3.90
  • 2.74
Minnesota vs. MontrealHokej - - 3. 2. 2026:Minnesota vs. Montreal //www.idnes.cz/sport
3. 2. 01:30
  • 2.17
  • 3.98
  • 2.86
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Podivná hra o halu v Pardubicích. Miliardář Dědek tlačí město: Plaťte

DD Arena. Vizualizace pardubické hokejové a multifunkční haly, která má pojmout...

Měl to být největší projekt svého druhu na světě – nová hokejová a zároveň multifunkční aréna, kam by se vešlo přes 22 tisíc diváků. Mělo jít rovněž o projekt, který z obecních či státních peněz...

OBRAZEM: Svetry v akci. Jak vypadal nevšední hokejový open air víkend

Povrly Outdoor Hockey Games, pohled z ptačí perspektivy.

Dlouho jej český hokej nezažil a možná ani dlouho nezažije. Víkend pod otevřeným nebem v Povrlech znamenal návrat ke kořenům. Na venkovní stadion. Chomutovští organizátoři napěchovali třídenní...

NHL táhne, ale i v Česku jsou opory. Kteří hráči z extraligy se ukážou na olympiádě?

Tomáš Kundrátek z Třince se raduje z gólu, před ním jede Libor Hudáček.

Olympijské hry v Miláně se pomalu blíží, hokejový turnaj plný hvězd z nejlepší ligy na světě bude jeho ozdobou. Nevypraví se na něj ovšem jenom hráči ze zámoří, vždyť hráči z extraligy tvoří (po NHL...

Hotovo, Litvínov čeká baráž. Třinec zdolal Pardubice, vyhrála i Sparta. Plzeň prohrála

Zdrcení fanoušci Litvínova. Jejich tým čeká baráž o udržení v extralize.

Hokejová extraliga zná po 47. kole základní části účastníka baráže. Příslušnost mezi tuzemskou elitou bude na jaře hájit Litvínov, který po prohře s Hradcem 3:6 už nemá ani matematickou šanci na to,...

To je snad vtip? Pastrňák se radoval z gólu, rozhodčí ho ale místo oslav vyloučil

David Pastrňák sice překonal v nájezdu Andreje Vasilevského, puk ovšem narazil...

Už to vypadalo, že Boston zběsilé utkání pod širým nebem proti Tampě nakonec vyhraje, když David Pastrňák v prodloužení vstřelil gól. Jenže ten neplatil. Kvůli faulu, kterého se sám český hokejista...

2. února 2026  11:17

Kometa pod Horáčkem: volnější atmosféra, solidní bilance, herní změna minimální

Brněnský trenér Jiří Horáček během utkání s Libercem.

Nic dramaticky neměnit, jen kabinu v Brně rozveselit. Jiří Horáček má v roli hlavního kouče Komety za sebou deset zápasů s mírně kladnou bilancí.

2. února 2026  10:58

Nominace na ZOH 2026: Silná Kanada i USA, Slováci a Švédové reagují na zranění

Sidney Crosby (vpředu), Connor McDavid (vpravo) a Nathan MacKinnon na tréninku...

Poprvé od roku 2014 se na olympijském turnaji představí i ty největší hokejové hvězdy z NHL. Kdo všechno se na jeden z vrcholů sezony podívá? Prohlédněte si kompletní nominace všech národních týmů na...

2. února 2026  10:06

Pastrňák v utkání pod širým nebem asistoval, Hertl překonal Dostála

David Pastrňák po neproměněném nájezdu.

Hokejisté Bostonu i díky asistenci Davida Pastrňáka v utkání NHL pod širým nebem na Raymond James Stadium před 64 tisíci diváky drželi trhák 1:5, domácí Tampa Bay však dokázala výsledek otočit na 6:5...

2. února 2026  7:15,  aktualizováno  7:57

OBRAZEM: Svetry v akci. Jak vypadal nevšední hokejový open air víkend

Povrly Outdoor Hockey Games, pohled z ptačí perspektivy.

Dlouho jej český hokej nezažil a možná ani dlouho nezažije. Víkend pod otevřeným nebem v Povrlech znamenal návrat ke kořenům. Na venkovní stadion. Chomutovští organizátoři napěchovali třídenní...

2. února 2026  6:26

Sparta hazardovala, kouč připomínal West Ham: Asi si neřekli, že dostanou tři banány

Sparťanský brankář Josef Kořenář inkasuje gól.

Zápas si jistě přáli dokončit s větším klidem. Ostatně vše k tomu směřovalo, když po čtyřiceti minutách sparťanští hokejisté vedli nad Českými Budějovicemi o tři branky. V extraligové dohrávce 40....

1. února 2026  19:15

Shore opět řídil výhru Sparty, Budějovice i přes závěrečný tlak padly pošesté v řadě

Devin Shore po druhém gólu Českým Budějovicím.

Sparta zvládla svůj předposlední zápas před olympijskou pauzou. V nedělní dohrávce 40. kola hokejové extraligy zdolala na domácím ledě České Budějovice 4:3. Hlavním strůjcem výhry byl ve formě...

1. února 2026  14:45,  aktualizováno  17:47

Povrly nejsou Praha! Led jako šmirglpapír, retro Duda po gólech klikoval

Chomutovští hokejisté slaví výhru v utkání Winter Classic proti Litoměřicím.

Na teploměru -1 stupeň Celsia, na sedačkách fanoušci s horkým svařákem, na ledě brankáři s kulichy na helmě. Český hokej se po dlouhé době oddal zápasu pod otevřeným nebem, bezmála čtrnáct stovek...

1. února 2026

Na co neměl Duda koule a kdo byl v pohodě? Bývalý rozhodčí Husička vypráví

Premium
Bývalý rozhodčí Radek Husička

Jako rozhodčí odřídil v kariéře přes dva tisíce zápasů. Teď už Radek Husička bere píšťalku do úst jen výjimečně, když píská exhibice. V hokeji je ale pořád aktivní, pracuje jako delegát nebo...

1. února 2026

Nevídané! Ustřelená bambule skončila v síti a hosté slavili gól, zmátla i Antoše

Pavel Jekel a za ním bambule, která končí v síti.

Gól negól, jaký svět neviděl. Silvestrovskou kuriozitou rozveselilo hokejovou veřejnost prvoligové derby pod širým nebem v Povrlech. Litoměřice slavily gól, přitom místo puku skončila v síti...

1. února 2026  9:10

Otestujte NUKO® Carboxy Therapy v pohodlí domova
Otestujte NUKO® Carboxy Therapy v pohodlí domova

Hydratovaná, projasněná a mladistvá pleť bez jehel a bolesti? Přesně to slibuje NUKO® Carboxy Therapy, korejská neinvazivní karboxyterapie pro...

Dobeš vychytal Montrealu třetí výhru v řadě, Nečas kvůli zranění nenastoupil

Cole Caufield gratuluje Jakubu Dobešovi k vychytané výhře nad Buffalem.

Sobotní program hokejové NHL byl bohatý na představení českých brankářů. Nejprve byl Daniel Vladař u prohry Philadelphie 3:2 po prodloužení s Los Angeles. Karel Vejmelka nezabránil porážce Utahu,...

31. ledna 2026  21:29,  aktualizováno  1. 2. 7:25

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

30. ledna 2026  8:30,  aktualizováno  1. 2. 1:18

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.