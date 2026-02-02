Celá situace má především bizarní nádech.
V klasické přelívané v prodloužení tři na tři mířili hokejisté Tampy do útočného pásma, v něm Kučerov nahrával na Mosera, jenž ujel Pastrňákovi.
Český útočník švýcarského zadáka sekl do hokejky, obránce pak ještě vracel puk ruskému forvardovi, ale gól z toho nebyl.
V ten moment rozhodčí zvedl ruku, že se chystá vylučovat.
Pastrňák v utkání pod širým nebem asistoval, Hertl překonal Dostála
Jenže puk měli v držení zase Bruins a dvojice Chusnutdinov, Pastrňák se valila do protiútoku. Sudí nejdříve nepískl, brankář hostů Swayman tak odjížděl na střídačku v ponechané výhodě.
Ještě totiž nevěděl, že muži v pruhovaném mají v úmyslu vylučovat právě Pastrňáka. Ten si to mezitím štrádoval do útočného pásma, kde dostal nahrávku a přesnou střelou překonal Vasilevského.
Podívejte se na celou situaci z prodloužení, kdy Pastrňákův gól neplatil:
David Pastrnak thought he won the game for Boston ... but ended up in the penalty box for slashing. pic.twitter.com/D4qXdk8fDy— ESPN (@espn) February 2, 2026
Chvíli před tím však už byly v televizním vysílání opakovaně slyšet zvuky z píšťalky.
„Nikdo nepískal,“ odmítal obránce Bostonu Charlie McAvoy.
„Bruslil jsem a všiml si, že rozhodčí má ruku nahoře, tak jsem si říkal: ‚Koho vylučuje?‘ Když jsme pak jeli do útoku, došlo mi, že faulovali oni. Nemohl jsem uvěřit tomu, že trest dávají nám. Swayman už byl na půli cesty na střídačku a pak prostě odpískali konec,“ štvalo ho.
A podobné pocity po zápase prožíval i Pastrňák.
„Vůbec netuším, co se stalo. Vždyť už jsme jeli dva na jednoho, rozhodčí držel ruku vzhůru, ale nechal nás hrát. Dokončili jsme akci, dali jsme gól a najednou zničehonic sedím na trestné. Je to absurdní,“ čílil se.
Podívejte se na to nejlepší ze zápasu pod širým nebem
„Nerozumím tomu, nikdy jsem nic podobného neviděl. Říkal jsem si, že je to vtip. Je mi jedno, jestli je to špatná odpověď, tak to zkrátka cítím,“ říkal ještě Pastrňák.
Hráči Tampy si nejdřív správně mysleli, že si zahrají přesilovku, proto přestali hrát. Ale i je znervóznilo, když rozhodčí nechal hru dál chvíli plynout.
„Moc jsem nevěděl, co se děje. Jen jsem si říkal, že si musím poradit s přečíslením dvou na jednoho. A v tom moc dobrý nejsem,“ podotýkal spíše s úsměvem útočník domácích Brandon Hagel.
V zápase se dokonce poprali i oba brankáři – Andrej Vasilevskij a Jeremy Swayman.
„Ale pro diváky to bylo jiné než pro nás. My jsme věděli, že rozhodčí trestá Boston. Nicméně taky jsem byl v šoku, že nezapískali dřív. Ale když se dostali k modré čáře, sudí museli pískat snad pětkrát, my jsme to slyšeli dobře,“ pravil trenér Tampy Jon Cooper.
Ačkoliv Lightning následnou přesilovku nevyužili, mrzet je to nemuselo. V nájezdech totiž jako jediný uspěl Jake Guentzel a z výhry pod širým nebem se tak radovala Tampa.
A to i přesto, že v utkání značně ztrácela. Boston vedl v polovině utkání o čtyři góly, nasázel pět gólů. Jenže pak začal faulovat a soupeř přestupky trestal.
Tudíž i když Pastrňák s faulem a neuznaným gólem v prodloužení nesouhlasil, musel uznat: „Dali jsme jim dva body, na tom záleží nejvíc.“