Všichni tři čeští útočníci Bostonu se zranili ve středečním utkání proti New York Islanders, do kterého vstoupili ve stejném útoku. Nejhůře je na tom Matěj Blümel, jenž byl teprve nedávno povolán z farmy v AHL, a kvůli zranění v dolní části těla by měl nyní chybět delší dobu. Hvězdný David Pastrňák, který v sestavě nefiguroval po 298 odehraných utkání NHL v řadě, a centr Pavel Zacha by měli podle kouče Bruins Marco Sturma chybět jen v řádu dnů.
Bez ofenzivních opor Bruins v domácí partii proti Rangers dlouho tahali za kratší konec. New York nasměroval za ziskem dvou bodů Artěmij Panarin, jenž vstřelil už ve 4. minutě úvodní gól a následně třemi přihrávkami režíroval navýšení skóre. Ve druhé třetině se po jeho akcích v přesilovkách dvakrát radoval Mika Zibanejad v rozmezí pouhých 45 vteřin.
Domácí se prosadili až ve třetí třetině, kdy Igora Šesťorkina obrali o nulu Casey Mittelstadt a kanonýr Morgan Geekie. Posledně jmenovaný svým 18. gólem v sezoně vyrovnal Nathana MacKinnona z Colorada na čele střelecké tabulky. Finální slovo si ale vzali opět Rangers, když v samém závěru upravili výsledek na 6:2 pro hosty Alexis Lafreniere a Vladislav Gavrikov.
Podobně jako v Bostonu velká marodka trápí rovněž trenéry týmu Tampa Bay. Navzdory oslabení, když postrádají obránce Hedmana, McDonagha, Černáka a elitního centra Pointa, však Lightning dokázali natáhnout svou vítěznou sérii už na šest startů.
Stalo se tak poté, co v otevíracím zápase bohatého pátečního programu přejeli 6:3 domácí Detroit. Dva góly za hosty slavil centr Yanni Gourde, větší vytíženost dokonale využil ofenzivní bek Darren Raddysh (1+2).
Výsledky
11:29 Compher (Rasmussen)
23:13 Rasmussen (Compher)
38:26 Larkin (Raymond, Edvinsson)
17:07 D. Raddysh (Kučerov, Guentzel)
20:34 Goncalves (Bjorkstrand, Paul)
23:01 Gourde
36:09 Gourde
52:37 Guentzel (D. Raddysh, Kučerov)
57:13 Hagel
Gibson (Talbot) – Seider (A), Edvinsson, Raymond (A), Larkin (C) – Finnie, Sandin-Pellikka, Chiarot – J. van Riemsdyk, Kasper, DeBrincat – Bernard-Docker, A. Johansson, P. Kane – Danielson, Copp, Appleton – Compher, Rasmussen.
Vasilevskij (J. Johansson) – D. Raddysh, Moser, Kučerov (A), Cirelli – Hagel (A), Lilleberg, D'Astous – Goncalves, Paul, Guentzel (A) – Santini, Carlile, Holmberg – Gourde, Girgensons, Bjorkstrand – James, Douglas.
Rozhodčí: Schlenker, Kea – Flemington, Baker
Tarasov (Bobrovskij) – Ekblad (A), Forsling, S. Jones, Mikkola, Petry, Balinskis – Marchand (A), Lundell, Samoskevich – Reinhart (A), Rodrigues, J. Boqvist – Greer, Bennett, Verhaeghe – Devine, Kunin, Gregor.
Wolf (D. Cooley) – Andersson (A), Bahl, Weegar, Kuzněcov, Pachal, Hanley – Coronato, Frost, Huberdeau – Farabee, Kadri, Šarangovič – Coleman (A), Backlund (C), Zary – Klapka, Beecher, Lomberg.
Rozhodčí: Luxmore, Hebert – Murray, McNamara
44:07 Mittelstadt (E. Lindholm)
45:49 M. Geekie (Jokiharju, E. Lindholm)
03:28 Panarin (Cuylle)
12:02 Soucy (Trocheck, Panarin)
34:22 Zibanejad (Panarin, Fox)
35:07 Zibanejad (Panarin, Fox)
56:36 Lafrenière (Morrow)
57:02 Gavrikov (Trocheck, Fox)
Korpisalo (Swayman) – Zadorov (A), Aspirot, H. Lindholm (A), Jokiharju, Lohrei, Peeke – Steeves, E. Lindholm (A), M. Geekie – Mittelstadt, Chusnutdinov, Merkulov – Jeannot, Minten, Kastelic – Tufte, Kuraly, Eyssimont.
Šesťorkin (Garand) – Gavrikov, Fox, Soucy, Schneider, M. Robertson, Morrow – Lafrenière, Zibanejad (A), J. Miller (C) – Panarin (A), Trocheck, Cuylle – Berard, Laba, Brodzinski – Edström, Carrick, T. Raddysh.
Rozhodčí: Lambert, Brenk – Daisy, MacPherson
Počet diváků: 17850
Husso (Mrázek) – LaCombe, Gudas, Zellweger, Trouba, Minťukov, Helleson – C. Gauthier, Leo Carlsson, Terry – Kreider, McTavish, Sennecke – Nesterenko, Poehling, Killorn – R. Johnston, R. Strome, Vatrano.
Rozhodčí: Hanson, Skilliter – Mills, Toomey
Nedeljkovic (Askarov) – Liljegren, Orlov, Muchamadullin, Ferraro, Desharnais, S. Dickinson – W. Smith, Celebrini, Eklund – Toffoli, Wennberg, Kurashev – Graf, Dellandrea, Gaudette – Reaves, Ostapchuk, Goodrow.
Patera (Tolopilo) – Hronek, Q. Hughes, T. Myers, Elias Pettersson, Willander, M. Pettersson – DeBrusk, Elias Pettersson, E. Kane – Boeser, Kämpf, Garland – Sherwood, Räty, O'Connor – L. Karlsson, Sasson, Bains.
Rozhodčí: Rank, Brace – Gibbons, Oliver
Wallstedt (Gustavsson) – Faber, Brodin, Spurgeon (C), J. Middleton, Buium, Bogosian – Zuccarello, Jurov, Kaprizov (A) – Boldy, Eriksson Ek, M. Johansson – Trenin, Hartman, M. Foligno (A) – Pitlick, Sturm, Öhgren.
Wedgewood (Blackwood) – C. Makar (A), D. Toews, Burns, Manson, Malinski, Girard – Nečas, MacKinnon (A), Lehkonen – Landeskog (C), Nelson, Colton – Olofsson, Drury, Kelly – Ivan, Kiviranta, Bardakov.
Rozhodčí: Lee, Schrader – Grillo, Murchison
Hofer (Binnington) – Broberg, Parayko, Kessel, Faulk, Fowler, Mailloux – Bučněvič, R. Thomas, Kyrou – Holloway, Dvorský, Neighbours – B. Schenn, Suter, Snuggerud – M. Joseph, Sundqvist, N. Walker.
Meriläinen (Ullmark) – Sanderson, Zub, Kleven, Spence, Matinpalo, Jensen – B. Tkachuk, Stützle, Batherson – Perron, Cozens, Zetterlund – Eller, Pinto, Giroux – Amadio, Cousins, Hodgson.
Rozhodčí: Beach, Sandlak – Berg, Faucher
Schmid (Lindbom) – McNabb, Theodore, Hanifin, Whitecloud, Hutton, Korczak – Barbašev, Eichel, Bowman – Marner, Howden, Stone – Saad, Hertl, Dorofejev – R. Smith, Sissons, Kolesar.
Montembeault (Dobeš) – Matheson, Dobson, Struble, L. Hutson, A. Xhekaj, A. Carrier – Caufield, Suzuki, Z. Bolduc – Slafkovský, O. Kapanen, Děmidov – J. Evans, Josh Anderson, F. Xhekaj – Veleno, Gallagher.
Rozhodčí: Dunning, MacDougall – Kovachik, Shewchyk
Sorokin (Rittich) – Pulock, Schaefer, DeAngelo, Pelech, Mayfield, A. Boqvist – Drouin, Barzal, Lee – Palmieri, Horvat, Heineman – Šabanov, Ritchie, Holmström – Cyplakov, Cizikas, Duclair.
Ersson (Vladař) – Sanheim, York, Drysdale, Andrae, Juulsen, Seeler – Brink, Couturier, Mičkov – Tippett, Dvorak, Zegras – Konecny, Cates, Foerster – Hathaway, Abols, Grebjonkin.
A. Söderblom (Knight) – Crevier, Vlasic, Levšunov, Kaiser, Murphy (A), Grzelcyk, Rinzel – Burakovsky, Bedard (A), Greene – Teräväinen, Nazar, Bertuzzi – Michejev, J. Dickinson (A), Donato – O. Moore, C. Dach.
Saros (Annunen) – Josi (C), Hague, Perbix, Skjei, Blankenburg, Stastney – Evangelista, O'Reilly (A), Stamkos (A) – Marchessault, Haula, F. Forsberg – Wiesblatt, McCarron, Bunting – Matthew Wood, Svečkov, Schaefer.