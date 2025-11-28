Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Boston bez zraněných Čechů propadl, Palát s Hronkem sbírali asistence

Martin Korbáš
Aktualizujeme   20:46aktualizováno  29. listopadu 7:20
Po krátké pauze na Den díkůvzdání se v zámoří hokejová NHL rozhýbala vysokým počtem 15 zápasů. Šestkrát před svými fanoušky inkasoval oslabený Boston, jemuž vinou zranění proti Rangers chyběli Pastrňák, Zacha i Blümel. Vydařený duel odehrál Ondřej Palát, jenž dvakrát asistoval u triumfu New Jersey 5:0 v Buffalu. Jednu asistenci zaznamenal i obránce Filip Hronek z Vancouveru. Z českých brankářů v daný hrací den na výhru nedosáhli Vítek Vaněček ani David Rittich.

Ondřej Palát slaví se střídačkou branku. | foto: Reuters

Připravujeme podrobnosti.

Všichni tři čeští útočníci Bostonu se zranili ve středečním utkání proti New York Islanders, do kterého vstoupili ve stejném útoku. Nejhůře je na tom Matěj Blümel, jenž byl teprve nedávno povolán z farmy v AHL, a kvůli zranění v dolní části těla by měl nyní chybět delší dobu. Hvězdný David Pastrňák, který v sestavě nefiguroval po 298 odehraných utkání NHL v řadě, a centr Pavel Zacha by měli podle kouče Bruins Marco Sturma chybět jen v řádu dnů.

Utajené těhotenství. David Pastrňák s manželkou čekají další miminko

Bez ofenzivních opor Bruins v domácí partii proti Rangers dlouho tahali za kratší konec. New York nasměroval za ziskem dvou bodů Artěmij Panarin, jenž vstřelil už ve 4. minutě úvodní gól a následně třemi přihrávkami režíroval navýšení skóre. Ve druhé třetině se po jeho akcích v přesilovkách dvakrát radoval Mika Zibanejad v rozmezí pouhých 45 vteřin.

Domácí se prosadili až ve třetí třetině, kdy Igora Šesťorkina obrali o nulu Casey Mittelstadt a kanonýr Morgan Geekie. Posledně jmenovaný slavil již 18. gól sezony. Finální slovo si ale vzali opět Rangers, když v samém závěru upravili výsledek na 6:2 pro hosty Alexis Lafreniere a Vladislav Gavrikov.

Podobně jako v Bostonu velká marodka trápí rovněž trenéry týmu Tampa Bay. Navzdory oslabení, když postrádají obránce Hedmana, McDonagha, Černáka a elitního centra Pointa, však Lightning dokázali natáhnout svou vítěznou sérii už na šest startů.

Stalo se tak poté, co v otevíracím zápase bohatého pátečního programu přejeli 6:3 domácí Detroit. Dva góly za hosty slavil centr Yanni Gourde, větší vytíženost dokonale využil ofenzivní bek Darren Raddysh (1+2).

Výsledky

NHL
28. 11. 2025 18:00
Detroit Red Wings Detroit Red Wings : Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning 3:6 (1:1, 2:3, 0:2)
Góly:
11:29 Compher (Rasmussen)
23:13 Rasmussen (Compher)
38:26 Larkin (Raymond, Edvinsson)
Góly:
17:07 D. Raddysh (Kučerov, Guentzel)
20:34 Goncalves (Bjorkstrand, Paul)
23:01 Gourde
36:09 Gourde
52:37 Guentzel (D. Raddysh, Kučerov)
57:13 Hagel
Sestavy:
Gibson (Talbot) – Seider (A), Edvinsson, Raymond (A), Larkin (C) – Finnie, Sandin-Pellikka, Chiarot – J. van Riemsdyk, Kasper, DeBrincat – Bernard-Docker, A. Johansson, P. Kane – Danielson, Copp, Appleton – Compher, Rasmussen.
Sestavy:
Vasilevskij (J. Johansson) – D. Raddysh, Moser, Kučerov (A), Cirelli – Hagel (A), Lilleberg, D'Astous – Goncalves, Paul, Guentzel (A) – Santini, Carlile, Holmberg – Gourde, Girgensons, Bjorkstrand – James, Douglas.

Rozhodčí: Schlenker, Kea – Flemington, Baker

NHL
28. 11. 2025 23:00
Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes : Winnipeg Jets Winnipeg Jets 5:1 (1:0, 0:1, 4:0)
Góly:
16:06 Jarvis (Gostisbehere, Sebastian Aho)
51:52 Martinook (Jankowski, Gostisbehere)
52:39 Jarvis (K. Miller, Svečnikov)
58:54 Jarvis (Svečnikov)
59:37 Nikišin (Robidas, Robinson)
Góly:
30:41 Scheifele (Vilardi)
Sestavy:
Bussi (Andersen) – S. Walker, K. Miller, Chatfield, Gostisbehere, Nyström, Nikišin – Jarvis, Sebastian Aho (A), Svečnikov – Blake, Stankoven, Ehlers – Martinook (A), Jankowski, W. Carrier – Robinson, Robidas, Hall.
Sestavy:
Milic (Comrie) – DeMelo, Morrissey, Salomonsson, Samberg, C. Miller, Stanley – Vilardi, Scheifele, Connor – Nyquist, J. Toews, M. Barron – Iafallo, Lowry (C), Niederreiter – Perfetti, Naměstnikov, Pearson.

Rozhodčí: L'Ecuyer, St. Laurent – Fournier, Cormier

Počet diváků: 18312

NHL
28. 11. 2025 22:00
Florida Panthers Florida Panthers : Calgary Flames Calgary Flames 3:5 (2:2, 0:2, 1:1)
Góly:
00:54 Rodrigues (Reinhart, J. Boqvist)
02:58 Bennett (Greer, Verhaeghe)
51:54 Marchand (Reinhart, Lundell)
Góly:
05:35 Kuzněcov (Coleman)
10:41 Weegar (Backlund, Zary)
20:55 Frost (Andersson, Kadri)
38:44 Kadri (Andersson, Farabee)
58:57 Farabee (Kadri, Šarangovič)
Sestavy:
Tarasov (Bobrovskij) – Ekblad (A), Forsling, S. Jones, Mikkola, Petry, Balinskis – Marchand (A), Lundell, Samoskevich – Reinhart (A), Rodrigues, J. Boqvist – Greer, Bennett, Verhaeghe – Devine, Kunin, Gregor.
Sestavy:
D. Cooley (Wolf) – Andersson (A), Bahl, Weegar, Kuzněcov, Pachal, Hanley – Coronato, Frost, Huberdeau – Farabee, Kadri, Šarangovič – Coleman (A), Backlund (C), Zary – Klapka, Beecher, Lomberg.

Rozhodčí: Luxmore, Hebert – Murray, McNamara

Počet diváků: 19664

NHL
28. 11. 2025 19:00
Boston Bruins Boston Bruins : New York Rangers New York Rangers 2:6 (0:2, 0:2, 2:2)
Góly:
44:07 Mittelstadt (E. Lindholm)
45:49 M. Geekie (Jokiharju, E. Lindholm)
Góly:
03:28 Panarin (Cuylle)
12:02 Soucy (Trocheck, Panarin)
34:22 Zibanejad (Panarin, Fox)
35:07 Zibanejad (Panarin, Fox)
56:36 Lafrenière (Morrow)
57:02 Gavrikov (Trocheck, Fox)
Sestavy:
Korpisalo (Swayman) – Zadorov (A), Aspirot, H. Lindholm (A), Jokiharju, Lohrei, Peeke – Steeves, E. Lindholm (A), M. Geekie – Mittelstadt, Chusnutdinov, Merkulov – Jeannot, Minten, Kastelic – Tufte, Kuraly, Eyssimont.
Sestavy:
Šesťorkin (Garand) – Gavrikov, Fox, Soucy, Schneider, M. Robertson, Morrow – Lafrenière, Zibanejad (A), J. Miller (C) – Panarin (A), Trocheck, Cuylle – Berard, Laba, Brodzinski – Edström, Carrick, T. Raddysh.

Rozhodčí: Lambert, Brenk – Daisy, MacPherson

Počet diváků: 17850

NHL
28. 11. 2025 22:00
Anaheim Ducks Anaheim Ducks : Los Angeles Kings Los Angeles Kings 5:4N (0:1, 2:1, 2:2 - 0:0)s.n.2:0
Góly:
29:00 Kreider (Terry, Leo Carlsson)
31:02 Zellweger (Killorn, Leo Carlsson)
50:42 Minťukov (Sennecke, McTavish)
58:29 Leo Carlsson (LaCombe, McTavish)
Terry
Góly:
17:48 Laferriere (T. Moore, Dumoulin)
30:03 Fiala (Byfield, B. Clarke)
43:23 Turcotte (B. Clarke, Dumoulin)
46:53 Edmundson (M. Anderson, T. Moore)
Sestavy:
Husso (Mrázek) – LaCombe, Gudas (C), Zellweger, Trouba, Minťukov, Helleson – C. Gauthier, Leo Carlsson, Terry – Kreider, McTavish (A), Sennecke – Nesterenko, Poehling, Killorn – R. Johnston, R. Strome (A), Vatrano.
Sestavy:
Kuemper (A. Forsberg) – M. Anderson (A), Edmundson, Dumoulin, B. Clarke, Moverare, Ceci – Fiala, Byfield, Kempe – Kuzmenko, Kopitar (C), T. Moore – Armia, Danault (A), Laferriere – Malott, Turcotte, Perry.

Rozhodčí: Hanson, Skilliter – Mills, Toomey

Počet diváků: 17174

NHL
28. 11. 2025 22:00
San Jose Sharks San Jose Sharks : Vancouver Canucks Vancouver Canucks 3:2 (1:1, 2:1, 0:0)
Góly:
09:25 W. Smith (Wennberg, Celebrini)
34:03 Eklund (Celebrini, Klingberg)
35:17 Gaudette (Kurashev, Toffoli)
Góly:
04:28 Boeser (Garland, Willander)
23:04 Elias Pettersson (E. Kane, Hronek)
Sestavy:
Askarov (Nedeljkovic) – Liljegren, Orlov, Klingberg, Ferraro (A), Iorio, S. Dickinson – W. Smith, Celebrini, Toffoli (A) – Gaudette, Wennberg (A), Eklund – Graf, Dellandrea, Kurashev – Reaves, Ostapchuk, Goodrow.
Sestavy:
Tolopilo (Patera) – Hronek, Q. Hughes (C), T. Myers (A), Elias Pettersson, Willander, M. Pettersson – DeBrusk, Elias Pettersson, E. Kane – Garland, Kämpf, Boeser (A) – Sherwood, Sasson, O'Connor – L. Karlsson, Reichel, Bains.

Rozhodčí: Rank, Brace – Gibbons, Oliver

Počet diváků: 17435

NHL
28. 11. 2025 21:30
Minnesota Wild Minnesota Wild : Colorado Avalanche Colorado Avalanche 3:2N (0:1, 2:0, 0:1 - 0:0)s.n.2:1
Góly:
32:00 Kaprizov (Buium, Zuccarello)
38:03 Kaprizov (Hartman, Trenin)
Boldy
Góly:
14:54 MacKinnon
51:08 Landeskog (MacKinnon, C. Makar)
Sestavy:
Wallstedt (Gustavsson) – Faber, Brodin, Spurgeon (C), J. Middleton, Buium, Bogosian – Zuccarello, Jurov, Kaprizov (A) – Boldy, Eriksson Ek (A), M. Johansson – Trenin, Hartman, Pitlick – Sturm, Öhgren, B. Jones.
Sestavy:
Wedgewood (Blackwood) – C. Makar (A), D. Toews, Burns, Manson, Malinski, Girard – Nečas, MacKinnon (A), Lehkonen – Landeskog (C), Nelson, Colton – Olofsson, Drury, Kelly – Ivan, Kiviranta, Bardakov.

Rozhodčí: Lee, Schrader – Grillo, Murchison

Počet diváků: 19044

NHL
28. 11. 2025 23:00
Washington Capitals Washington Capitals : Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs 4:2 (0:1, 1:1, 3:0)
Góly:
33:18 McMichael (Protas, Wilson)
53:16 Beauvillier (Ovečkin, D. Strome)
56:04 Chychrun (Leonard, McMichael)
59:58 Wilson
Góly:
03:07 Rielly (Ekman-Larsson, N. Roy)
22:49 Knies (Matthews, Stecher)
Sestavy:
L. Thompson (C. Lindgren) – Carlson (A), Fehérváry, M. Roy, Chychrun, T. van Riemsdyk, Sandin – Beauvillier, D. Strome, Ovečkin (C) – Wilson (A), Sourdif, Protas – Leonard, McMichael, Duhaime – Frank, Lapierre, Milano.
Sestavy:
Woll (Hildeby) – Rielly (A), Ekman-Larsson, Benoit, McCabe, Mermis, Stecher – Knies, Matthews (C), N. Robertson – Cowan, Tavares (A), McMann – Maccelli, N. Roy, Joshua – Lorentz, Laughton, Järnkrok.

Rozhodčí: McIsaac, Sutherland – Suchánek, Hughes

Počet diváků: 18347

NHL
28. 11. 2025 22:00
St. Louis Blues St. Louis Blues : Ottawa Senators Ottawa Senators 4:3 (0:0, 1:2, 3:1)
Góly:
27:59 Sundqvist (M. Joseph, N. Walker)
42:01 Kyrou (Neighbours, R. Thomas)
45:33 Bučněvič (B. Schenn, Broberg)
49:21 Kessel (Holloway, Suter)
Góly:
30:11 Pinto (Matinpalo, Amadio)
38:26 Zetterlund (Sanderson, B. Tkachuk)
47:31 Perron
Sestavy:
Binnington (Hofer) – Broberg, Parayko, Kessel, Faulk (A), Fowler, Mailloux – Bučněvič, R. Thomas (A), Kyrou – Holloway, Dvorský, Neighbours – B. Schenn (C), Suter, Snuggerud – M. Joseph, Sundqvist, N. Walker.
Sestavy:
Meriläinen (Ullmark) – Sanderson, Zub, Kleven, Spence, Matinpalo, Jensen – B. Tkachuk (C), Stützle (A), Batherson – Perron, Cozens, Zetterlund – Eller, Pinto, Giroux (A) – Amadio, Cousins, Hodgson.

Rozhodčí: Beach, Sandlak – Berg, Faucher

Počet diváků: 18096

NHL
28. 11. 2025 22:00
Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights : Montreal Canadiens Montreal Canadiens 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)
Góly:
55:14 Stone (Marner)
Góly:
14:30 Z. Bolduc (Slafkovský, Caufield)
22:04 Caufield (Z. Bolduc, A. Carrier)
43:36 J. Evans (Texier, Matheson)
58:03 Slafkovský (Suzuki)
Sestavy:
Schmid (Lindbom) – McNabb (A), Theodore, Hanifin, Whitecloud, Hutton, Korczak – Barbašev, Eichel (A), Bowman – Marner, Howden, Stone (C) – Saad, Hertl, Dorofejev – R. Smith, Sissons, Kolesar.
Sestavy:
Montembeault (Dobeš) – Matheson (A), Dobson, Struble, L. Hutson, A. Xhekaj, A. Carrier – Caufield, Suzuki (C), Z. Bolduc – Slafkovský, O. Kapanen, Děmidov – J. Evans, Josh Anderson, F. Xhekaj – Veleno, Gallagher (A), Texier.

Rozhodčí: Syvret, Samuels-Thomas – Knorr, O'Quinn

Počet diváků: 17739

NHL
28. 11. 2025 22:00
Buffalo Sabres Buffalo Sabres : New Jersey Devils New Jersey Devils 0:5 (0:1, 0:1, 0:3)
Góly:
Góly:
12:07 Hischier (Meier)
27:45 Gricjuk (Palát, Mercer)
41:39 Dillon (C. Brown, Cotter)
45:22 Cotter (C. Brown, Dillon)
56:49 Gricjuk (Palát)
Sestavy:
Lyon (Luukkonen) – Dahlin (C), Samuelsson (A), Timmins, Byram, Power, Bryson – Tuch (A), T. Thompson, Benson – Quinn, McLeod, Zucker – Kozak, Östlund, Doan – Malenstyn, Krebs, Greenway.
Sestavy:
Allen (Markström) – Hamilton, Siegenthaler, Nemec, L. Hughes, White, Dillon – Bratt (A), Hischier (C), Meier – Gricjuk, Mercer, Palát (A) – C. Brown, Glass, Lammikko – Noesen, Glendening, Cotter.

Rozhodčí: Dunning, MacDougall – Kovachik, Shewchyk

Počet diváků: 19070

NHL
28. 11. 2025 22:00
New York Islanders New York Islanders : Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers 3:4N (0:2, 3:1, 0:0 - 0:0)s.n.1:2
Góly:
25:42 Heineman (Drouin, Palmieri)
28:11 M. Schaefer (Duclair, Pulock)
39:13 Lee (Šabanov, M. Schaefer)
Góly:
08:30 Foerster
08:52 Couturier
21:55 Zegras (Andrae)
Konecny
Sestavy:
Rittich (Sorokin) – Pulock, M. Schaefer, DeAngelo, Pelech, Mayfield, Mitchell – Drouin, Barzal, Lee (C) – Palmieri (A), Horvat (A), Heineman – Šabanov, Ritchie, Holmström – MacLean, Cizikas, Duclair.
Sestavy:
Ersson (Vladař) – Sanheim (A), York, Drysdale, Andrae, Juulsen, Seeler – Brink, Couturier (C), Mičkov – Tippett, Dvorak, Zegras – Konecny (A), Cates, Foerster – Hathaway, Abols, Grebjonkin.

Rozhodčí: Francis Charron, Eric Furlatt – David Brisebois, Dan Kelly

Počet diváků: 17255

NHL
29. 11. 2025 2:00
Dallas Stars Dallas Stars : Utah Mammoth Utah Mammoth 4:3 (1:2, 3:1, 0:0)
Góly:
17:38 Hintz (Rantanen, Heiskanen)
28:16 Benn (Petrovic)
29:18 J. Robertson (Capobianco, Hryckowian)
38:33 W. Johnston (Rantanen, Heiskanen)
Góly:
00:57 L. Cooley (Guenther, Yamamoto)
12:17 Rooney (Marino, Carcone)
36:14 McBain (Crouse, Marino)
Sestavy:
Oettinger (DeSmith) – Heiskanen (A), Lindell, Koljačonok, Capobianco, Petrovic, Bichsel – Rantanen, W. Johnston, Benn (C) – Seguin (A), Hintz, J. Robertson – Bourque, Hryckowian, Bäck – Blackwell, Faksa, Steel.
Sestavy:
Vaněček (Vejmelka) – Simašev, Sergačjov (A), Marino, Schmidt, Durzi, Cole – Schmaltz, Rooney, Keller (C) – Guenther, L. Cooley, Yamamoto – Crouse (A), McBain, Peterka – B. Tanev, Stenlund, Carcone.

Rozhodčí: Gord Dwyer, Stephen Hiff – Andrew Smith, Jonathan Deschamps

Počet diváků: 18532

NHL
29. 11. 2025 2:00
Chicago Blackhawks Chicago Blackhawks : Nashville Predators Nashville Predators 3:4 (1:0, 1:3, 1:1)
Góly:
19:11 Donato (Rinzel, Burakovsky)
35:14 Greene (O. Moore, Burakovsky)
50:28 Teräväinen (Kaiser, Nazar)
Góly:
21:46 Matthew Wood (Hague)
27:18 Stamkos (Blankenburg, Svečkov)
36:27 Evangelista (Stamkos, O'Reilly)
47:15 O'Reilly (Evangelista, Perbix)
Sestavy:
A. Söderblom (Knight) – Crevier, Vlasic, Levšunov, Kaiser, Murphy (A), Grzelcyk, Rinzel – Burakovsky, Bedard (A), Greene – Teräväinen, Nazar, Bertuzzi – Michejev, J. Dickinson (A), Donato – O. Moore, C. Dach.
Sestavy:
Saros (Annunen) – Josi (C), Hague, Perbix, Skjei, Blankenburg, Stastney – Evangelista, O'Reilly (A), Stamkos (A) – Haula, F. Forsberg, Wiesblatt – McCarron, Bunting, Matthew Wood – Jost, Svečkov, R. Schaefer.

Rozhodčí: Nicholson, Sullivan – Alphonso, Blujus

Počet diváků: 19755

NHL
29. 11. 2025 1:00
Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets : Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins 3:4P (1:1, 2:0, 0:2 - 0:1)
Góly:
13:40 Monahan (B. Smith, Severson)
23:51 Gaunce (Miles Wood, Werenski)
39:57 Werenski (Coyle)
Góly:
06:10 Crosby (Letang)
40:13 Rust (E. Karlsson)
48:28 Crosby (Novak, Wotherspoon)
60:59 Letang (Novak)
Sestavy:
Greaves (Merzļikins) – Provorov, Werenski (A), Severson, Mateychuk, Fabbro, B. Smith – K. Johnson, Fantilli, Voronkov – C. Sillinger, Monahan (A), L. Pinelli – Lundeström, Coyle (A), Aston-Reese – Činachov, Gaunce, Miles Wood.
Sestavy:
Jarry (Šilovs) – E. Karlsson (A), Wotherspoon, Letang, Shea, Dumba, Graves – Rust, Crosby (C), Dewar – Mantha, Malkin (A), Hayes – Koivunen, Kindel, Novak – Heinen, Lizotte, Koppanen.

Rozhodčí: Blandina, South – Jackson, Marquis

Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)
title=Tipsport - partner programu
Poruba 2011 vs. KolínHokej - 27. kolo - 29. 11. 2025:Poruba 2011 vs. Kolín //www.idnes.cz/sport
29. 11. 16:00
  • 2.00
  • 4.19
  • 2.96
Třebíč vs. LitoměřiceHokej - 27. kolo - 29. 11. 2025:Třebíč vs. Litoměřice //www.idnes.cz/sport
29. 11. 17:00
  • 2.30
  • 4.10
  • 2.51
Přerov vs. Pardubice BHokej - 27. kolo - 29. 11. 2025:Přerov vs. Pardubice B //www.idnes.cz/sport
29. 11. 17:00
  • 2.10
  • 4.11
  • 2.81
Vsetín vs. Frýdek-M.Hokej - 27. kolo - 29. 11. 2025:Vsetín vs. Frýdek-M. //www.idnes.cz/sport
29. 11. 17:00
  • 1.65
  • 4.50
  • 4.02
Jihlava vs. TáborHokej - 27. kolo - 29. 11. 2025:Jihlava vs. Tábor //www.idnes.cz/sport
29. 11. 17:30
  • 1.90
  • 4.19
  • 3.21
Chomutov vs. SokolovHokej - 27. kolo - 29. 11. 2025:Chomutov vs. Sokolov //www.idnes.cz/sport
29. 11. 17:30
  • 1.90
  • 4.19
  • 3.21
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Hokejisté ukázali dresy na olympiádu. Mají státní znak, fanoušci si ale koupí jen bílé

Dresy českých hokejistů pro olympijské hry v Miláně.

Čeští hokejisté i hokejistky už znají podobu dresů, ve kterých se představí na únorových olympijských hrách v Itálii. Červené i bílé variantě dominuje tradiční státní znak. „Věřím, že nám přinesou i...

OBRAZEM: Zlatíčka, tyrkysová nádhera, naducaný Patera aneb extraliga pro Gen Z

Karlovy Vary, 25. 11. 2025. Energie Karlovy Vary - Oceláři Třinec, extraliga,...

Extraliga pro generaci Z a ještě menší děti. Hokejové Karlovy Vary se v úterý blýskly školním zápasem, který se proměnil v nevšední zážitek. Mattoni Arena byla plná, podruhé v sezoně po derby s...

Vynikal tak, že kvůli němu změnili pravidla. Vzali mi talent, naštval se brankář Brodeur

Premium
LEGENDÁRNÍ PŘEBRONÍK. Hokejový brankář a velký technik Martin Brodeur z New...

Představte si, že máte oproti kolegům cennou schopnost navíc. Načež přijde zásah shůry, který vás o výhodu připraví. Legendární hokejový gólman Martin Brodeur pocítil velkou nespravedlnost před...

Sparta jde do čela, poslední Litvínov vyzrál na Třinec. Pardubice i Kometa padly

Sparťanští hokejisté se radují z gólu Filipa Chlapíka.

Hokejová extraliga přinesla ve 25. kole změnu v čele tabulky. Do něj se dostala Sparta, jež deklasovala Kladno 7:3, a sesadila tak Třinec, který prodloužil mizérii porážkou s posledním Litvínovem...

Sparta porazila Pardubice po prodloužení, Třinec prohrál posedmé. Padla i Kometa

Sparťan Kousal se raduje z gólu do sítě Pardubic.

Úterní program 26. kola hokejové extraligy odstartoval nezvykle brzy. Karlovy Vary od 12 hodin nastoupily proti Třinci, stejně jako minulou sezonu uspořádaly zápas pro školáky, v němž zvítězily 2:1....

Boston bez zraněných Čechů propadl, Palát s Hronkem sbírali asistence

Aktualizujeme
Ondřej Palát slaví se střídačkou branku.

Po krátké pauze na Den díkůvzdání se v zámoří hokejová NHL rozhýbala vysokým počtem 15 zápasů. Šestkrát před svými fanoušky inkasoval oslabený Boston, jemuž vinou zranění proti Rangers chyběli...

28. listopadu 2025  20:46,  aktualizováno  29. 11. 7:20

Kometa na kaši po čistém hattricku Kašeho. Další milník v kariéře, zářil

David Kaše z Litvínova se raduje z gólu proti Kometě.

Hokejová Kometa na kaši kvůli litvínovským bratrům Kašovým. Ondřej úřadujícího mistra demontoval čtyřmi asistencemi, jeho mladší sourozenec David dokonce hattrickem. Prvním extraligovým v kariéře! A...

29. listopadu 2025  6:59

Třinečtí si oddechli, děsivou sérii bez bodu utnuli: Potřebovali jsme jakoukoliv výhru

Karlovy Vary, 25. 11. 2025. Energie Karlovy Vary - Oceláři Třinec, extraliga,...

Po 26 dnech, po pěti zápasech venku, se hokejisté Třince vrátili domů. A vítězně. Ve 27. extraligovém kole porazili Olomouc 5:2. Ukončili tak svou nejhorší sérii za 31 sezon mezi elitou, kdy v sedmi...

28. listopadu 2025  21:27

Litvínov zaskočil mistra, vládlo i Kladno. Derby pro Pardubice, Třinec konečně slaví

David Kaše z Litvínova (vpravo) slaví trefu proti Kometě s Nicolasem Hlavou.

Pátečnímu programu 27. kola hokejové extraligy dominoval souboj mezi Pardubicemi a Hradcem Králové, který zvládlo vítězně Dynamo 3:1. Třinec dokázal zastavit sérii porážek, Olomouc předčil 5:2....

28. listopadu 2025  16:50,  aktualizováno  21:18

Zlín si spravil chuť. Po deseti porážkách v řadě porazil vedoucí Slavii

Zlínský gólman Daniel Huf zasahuje v utkání s Litoměřicemi.

Zlínští hokejisté porazili v předehrávce 27. kola první ligy vedoucí Slavii Praha 3:0 a ukončili sérii deseti porážek za sebou. V tabulce se Berani posunuli na 12. místo před Porubu, která má...

28. listopadu 2025  20:26

Trápení Čechů v Bostonu nebere konce, chybět budou i zranění Pastrňák se Zachou

Bostonští útočníci Pavel Zacha (vlevo) a David Pastrňák se radují z vítězného...

David Pastrňák vynechá kvůli menšímu zranění zápas hokejistů Bostonu proti New York Rangers, a skončí tak jeho série 298 odehraných utkání NHL v řadě. Nenastoupí ani další čeští útočníci Pavel Zacha...

28. listopadu 2025  18:56

Přijdu si nepatřičně. Pastrňákův parťák se úžasně rozjel, Boston drží nečekaný střelec

Morgan Geekie (vpravo) a David Pastrňák z Bostonu se radují z gólu.

„Má všechny předpoklady, aby v sezoně nasázel padesát gólů,“ prohodil v říjnu David Pastrňák. Teď to o Morganu Geekiem tuší celá hokejová NHL. Na to, že se jedná o druhého nejlepšího střelce zámořské...

28. listopadu 2025  15:31

Zrušte baráž, už v této sezoně! APK výzvu spolku a klubů odmítá, chce vést dialog

STOP BARÁŽI! Transparent zlínských fanoušků před utkáním se Vsetínem.

Spolek za přímý postup do hokejové extraligy oficiálně vyzval Asociaci profesionálních klubů ledního hokeje (APK LH), aby upravila soutěžní pravidla a již v aktuální sezoně umožnila vítězi první ligy...

28. listopadu 2025  13:01,  aktualizováno  14:32

Disciplinárka trestá Pospíšila. Slovenský útočník bude Brnu chybět v Litvínově

Útočník Kristián Pospíšil na prvním tréninku Komety Brno na ledě v nové sezoně....

Hokejisté Komety Brno budou v pátečním extraligovém utkání v Litvínově postrádat slovenského útočníka Kristiána Pospíšila, který dostal za faul na olomouckého Roka Macucha trest na jeden zápas a...

28. listopadu 2025  10:25

Snaha je málo. Někteří hráči mě absolutně nepřesvědčili, říká zlínský kouč Oremus

Peter Oremus se stal třetím trenérem prvoligových hokejistů Zlína v sezoně...

Třetí trenér za dva týdny, desátá porážka v řadě. Prvoligové hokejisty RI Okna Zlín neprobral ani Peter Oremus. Středeční domácí porážka 1:2 od Litoměřic přiblížila Berany bod od posledního místa,...

28. listopadu 2025  9:33

Exkluzivní vila 4+kk s bazénem a výhledem na oceán - Vaše Luxusní Oáza v Tropickém Resortu
Exkluzivní vila 4+kk s bazénem a výhledem na oceán - Vaše Luxusní Oáza v Tropickém Resortu

Samal Island, Island Garden City of Samal, Filipín, Samal Island, Island Garden City of Samal, Filipíny, Filipíny
5 000 000 Kč

Více z nabídky 108 270 nemovitostí

Příležitost z nouze, netradiční role. Ve Vancouveru věří, že Kämpf bude bodový

David Kämpf se soustředí na vhazování.

Conor Garland, přední útočník hokejových Vancouver Canucks, před pár dny na adresu nového spoluhráče Davida Kämpfa pronesl: „Trochu si vyčítám, že jsme párkrát neotevřeli oči. Dave už mohl mít tři...

28. listopadu 2025  7:47

Rusové se soudí. My však jejich start na olympiádě nepřipustíme, říká Hamza

Jevgenij Usťugov během závodu SP s hromadným startem na 15 kilometrů v Pokljuce.

Sportovní arbitráž CAS zvrátila rozhodnutí mezinárodních federací saní, bobů a skeletonu, které si předtím odhlasovaly, že ruští sportovci nemohou startovat na hrách v Milánu ani jako „neutrálové“....

27. listopadu 2025  17:05

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.