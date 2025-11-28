Připravujeme podrobnosti.
Všichni tři čeští útočníci Bostonu se zranili ve středečním utkání proti New York Islanders, do kterého vstoupili ve stejném útoku. Nejhůře je na tom Matěj Blümel, jenž byl teprve nedávno povolán z farmy v AHL, a kvůli zranění v dolní části těla by měl nyní chybět delší dobu. Hvězdný David Pastrňák, který v sestavě nefiguroval po 298 odehraných utkání NHL v řadě, a centr Pavel Zacha by měli podle kouče Bruins Marco Sturma chybět jen v řádu dnů.
Utajené těhotenství. David Pastrňák s manželkou čekají další miminko
Bez ofenzivních opor Bruins v domácí partii proti Rangers dlouho tahali za kratší konec. New York nasměroval za ziskem dvou bodů Artěmij Panarin, jenž vstřelil už ve 4. minutě úvodní gól a následně třemi přihrávkami režíroval navýšení skóre. Ve druhé třetině se po jeho akcích v přesilovkách dvakrát radoval Mika Zibanejad v rozmezí pouhých 45 vteřin.
Domácí se prosadili až ve třetí třetině, kdy Igora Šesťorkina obrali o nulu Casey Mittelstadt a kanonýr Morgan Geekie. Posledně jmenovaný slavil již 18. gól sezony. Finální slovo si ale vzali opět Rangers, když v samém závěru upravili výsledek na 6:2 pro hosty Alexis Lafreniere a Vladislav Gavrikov.
Podobně jako v Bostonu velká marodka trápí rovněž trenéry týmu Tampa Bay. Navzdory oslabení, když postrádají obránce Hedmana, McDonagha, Černáka a elitního centra Pointa, však Lightning dokázali natáhnout svou vítěznou sérii už na šest startů.
Stalo se tak poté, co v otevíracím zápase bohatého pátečního programu přejeli 6:3 domácí Detroit. Dva góly za hosty slavil centr Yanni Gourde, větší vytíženost dokonale využil ofenzivní bek Darren Raddysh (1+2).
Výsledky
11:29 Compher (Rasmussen)
23:13 Rasmussen (Compher)
38:26 Larkin (Raymond, Edvinsson)
17:07 D. Raddysh (Kučerov, Guentzel)
20:34 Goncalves (Bjorkstrand, Paul)
23:01 Gourde
36:09 Gourde
52:37 Guentzel (D. Raddysh, Kučerov)
57:13 Hagel
Gibson (Talbot) – Seider (A), Edvinsson, Raymond (A), Larkin (C) – Finnie, Sandin-Pellikka, Chiarot – J. van Riemsdyk, Kasper, DeBrincat – Bernard-Docker, A. Johansson, P. Kane – Danielson, Copp, Appleton – Compher, Rasmussen.
Vasilevskij (J. Johansson) – D. Raddysh, Moser, Kučerov (A), Cirelli – Hagel (A), Lilleberg, D'Astous – Goncalves, Paul, Guentzel (A) – Santini, Carlile, Holmberg – Gourde, Girgensons, Bjorkstrand – James, Douglas.
Rozhodčí: Schlenker, Kea – Flemington, Baker
16:06 Jarvis (Gostisbehere, Sebastian Aho)
51:52 Martinook (Jankowski, Gostisbehere)
52:39 Jarvis (K. Miller, Svečnikov)
58:54 Jarvis (Svečnikov)
59:37 Nikišin (Robidas, Robinson)
30:41 Scheifele (Vilardi)
Bussi (Andersen) – S. Walker, K. Miller, Chatfield, Gostisbehere, Nyström, Nikišin – Jarvis, Sebastian Aho (A), Svečnikov – Blake, Stankoven, Ehlers – Martinook (A), Jankowski, W. Carrier – Robinson, Robidas, Hall.
Milic (Comrie) – DeMelo, Morrissey, Salomonsson, Samberg, C. Miller, Stanley – Vilardi, Scheifele, Connor – Nyquist, J. Toews, M. Barron – Iafallo, Lowry (C), Niederreiter – Perfetti, Naměstnikov, Pearson.
Rozhodčí: L'Ecuyer, St. Laurent – Fournier, Cormier
Počet diváků: 18312
00:54 Rodrigues (Reinhart, J. Boqvist)
02:58 Bennett (Greer, Verhaeghe)
51:54 Marchand (Reinhart, Lundell)
05:35 Kuzněcov (Coleman)
10:41 Weegar (Backlund, Zary)
20:55 Frost (Andersson, Kadri)
38:44 Kadri (Andersson, Farabee)
58:57 Farabee (Kadri, Šarangovič)
Tarasov (Bobrovskij) – Ekblad (A), Forsling, S. Jones, Mikkola, Petry, Balinskis – Marchand (A), Lundell, Samoskevich – Reinhart (A), Rodrigues, J. Boqvist – Greer, Bennett, Verhaeghe – Devine, Kunin, Gregor.
D. Cooley (Wolf) – Andersson (A), Bahl, Weegar, Kuzněcov, Pachal, Hanley – Coronato, Frost, Huberdeau – Farabee, Kadri, Šarangovič – Coleman (A), Backlund (C), Zary – Klapka, Beecher, Lomberg.
Rozhodčí: Luxmore, Hebert – Murray, McNamara
Počet diváků: 19664
44:07 Mittelstadt (E. Lindholm)
45:49 M. Geekie (Jokiharju, E. Lindholm)
03:28 Panarin (Cuylle)
12:02 Soucy (Trocheck, Panarin)
34:22 Zibanejad (Panarin, Fox)
35:07 Zibanejad (Panarin, Fox)
56:36 Lafrenière (Morrow)
57:02 Gavrikov (Trocheck, Fox)
Korpisalo (Swayman) – Zadorov (A), Aspirot, H. Lindholm (A), Jokiharju, Lohrei, Peeke – Steeves, E. Lindholm (A), M. Geekie – Mittelstadt, Chusnutdinov, Merkulov – Jeannot, Minten, Kastelic – Tufte, Kuraly, Eyssimont.
Šesťorkin (Garand) – Gavrikov, Fox, Soucy, Schneider, M. Robertson, Morrow – Lafrenière, Zibanejad (A), J. Miller (C) – Panarin (A), Trocheck, Cuylle – Berard, Laba, Brodzinski – Edström, Carrick, T. Raddysh.
Rozhodčí: Lambert, Brenk – Daisy, MacPherson
Počet diváků: 17850
29:00 Kreider (Terry, Leo Carlsson)
31:02 Zellweger (Killorn, Leo Carlsson)
50:42 Minťukov (Sennecke, McTavish)
58:29 Leo Carlsson (LaCombe, McTavish)
Terry
17:48 Laferriere (T. Moore, Dumoulin)
30:03 Fiala (Byfield, B. Clarke)
43:23 Turcotte (B. Clarke, Dumoulin)
46:53 Edmundson (M. Anderson, T. Moore)
Husso (Mrázek) – LaCombe, Gudas (C), Zellweger, Trouba, Minťukov, Helleson – C. Gauthier, Leo Carlsson, Terry – Kreider, McTavish (A), Sennecke – Nesterenko, Poehling, Killorn – R. Johnston, R. Strome (A), Vatrano.
Kuemper (A. Forsberg) – M. Anderson (A), Edmundson, Dumoulin, B. Clarke, Moverare, Ceci – Fiala, Byfield, Kempe – Kuzmenko, Kopitar (C), T. Moore – Armia, Danault (A), Laferriere – Malott, Turcotte, Perry.
Rozhodčí: Hanson, Skilliter – Mills, Toomey
Počet diváků: 17174
09:25 W. Smith (Wennberg, Celebrini)
34:03 Eklund (Celebrini, Klingberg)
35:17 Gaudette (Kurashev, Toffoli)
04:28 Boeser (Garland, Willander)
23:04 Elias Pettersson (E. Kane, Hronek)
Askarov (Nedeljkovic) – Liljegren, Orlov, Klingberg, Ferraro (A), Iorio, S. Dickinson – W. Smith, Celebrini, Toffoli (A) – Gaudette, Wennberg (A), Eklund – Graf, Dellandrea, Kurashev – Reaves, Ostapchuk, Goodrow.
Tolopilo (Patera) – Hronek, Q. Hughes (C), T. Myers (A), Elias Pettersson, Willander, M. Pettersson – DeBrusk, Elias Pettersson, E. Kane – Garland, Kämpf, Boeser (A) – Sherwood, Sasson, O'Connor – L. Karlsson, Reichel, Bains.
Rozhodčí: Rank, Brace – Gibbons, Oliver
Počet diváků: 17435
32:00 Kaprizov (Buium, Zuccarello)
38:03 Kaprizov (Hartman, Trenin)
Boldy
14:54 MacKinnon
51:08 Landeskog (MacKinnon, C. Makar)
Wallstedt (Gustavsson) – Faber, Brodin, Spurgeon (C), J. Middleton, Buium, Bogosian – Zuccarello, Jurov, Kaprizov (A) – Boldy, Eriksson Ek (A), M. Johansson – Trenin, Hartman, Pitlick – Sturm, Öhgren, B. Jones.
Wedgewood (Blackwood) – C. Makar (A), D. Toews, Burns, Manson, Malinski, Girard – Nečas, MacKinnon (A), Lehkonen – Landeskog (C), Nelson, Colton – Olofsson, Drury, Kelly – Ivan, Kiviranta, Bardakov.
Rozhodčí: Lee, Schrader – Grillo, Murchison
Počet diváků: 19044
33:18 McMichael (Protas, Wilson)
53:16 Beauvillier (Ovečkin, D. Strome)
56:04 Chychrun (Leonard, McMichael)
59:58 Wilson
03:07 Rielly (Ekman-Larsson, N. Roy)
22:49 Knies (Matthews, Stecher)
L. Thompson (C. Lindgren) – Carlson (A), Fehérváry, M. Roy, Chychrun, T. van Riemsdyk, Sandin – Beauvillier, D. Strome, Ovečkin (C) – Wilson (A), Sourdif, Protas – Leonard, McMichael, Duhaime – Frank, Lapierre, Milano.
Woll (Hildeby) – Rielly (A), Ekman-Larsson, Benoit, McCabe, Mermis, Stecher – Knies, Matthews (C), N. Robertson – Cowan, Tavares (A), McMann – Maccelli, N. Roy, Joshua – Lorentz, Laughton, Järnkrok.
Rozhodčí: McIsaac, Sutherland – Suchánek, Hughes
Počet diváků: 18347
27:59 Sundqvist (M. Joseph, N. Walker)
42:01 Kyrou (Neighbours, R. Thomas)
45:33 Bučněvič (B. Schenn, Broberg)
49:21 Kessel (Holloway, Suter)
30:11 Pinto (Matinpalo, Amadio)
38:26 Zetterlund (Sanderson, B. Tkachuk)
47:31 Perron
Binnington (Hofer) – Broberg, Parayko, Kessel, Faulk (A), Fowler, Mailloux – Bučněvič, R. Thomas (A), Kyrou – Holloway, Dvorský, Neighbours – B. Schenn (C), Suter, Snuggerud – M. Joseph, Sundqvist, N. Walker.
Meriläinen (Ullmark) – Sanderson, Zub, Kleven, Spence, Matinpalo, Jensen – B. Tkachuk (C), Stützle (A), Batherson – Perron, Cozens, Zetterlund – Eller, Pinto, Giroux (A) – Amadio, Cousins, Hodgson.
Rozhodčí: Beach, Sandlak – Berg, Faucher
Počet diváků: 18096
55:14 Stone (Marner)
14:30 Z. Bolduc (Slafkovský, Caufield)
22:04 Caufield (Z. Bolduc, A. Carrier)
43:36 J. Evans (Texier, Matheson)
58:03 Slafkovský (Suzuki)
Schmid (Lindbom) – McNabb (A), Theodore, Hanifin, Whitecloud, Hutton, Korczak – Barbašev, Eichel (A), Bowman – Marner, Howden, Stone (C) – Saad, Hertl, Dorofejev – R. Smith, Sissons, Kolesar.
Montembeault (Dobeš) – Matheson (A), Dobson, Struble, L. Hutson, A. Xhekaj, A. Carrier – Caufield, Suzuki (C), Z. Bolduc – Slafkovský, O. Kapanen, Děmidov – J. Evans, Josh Anderson, F. Xhekaj – Veleno, Gallagher (A), Texier.
Rozhodčí: Syvret, Samuels-Thomas – Knorr, O'Quinn
Počet diváků: 17739
12:07 Hischier (Meier)
27:45 Gricjuk (Palát, Mercer)
41:39 Dillon (C. Brown, Cotter)
45:22 Cotter (C. Brown, Dillon)
56:49 Gricjuk (Palát)
Lyon (Luukkonen) – Dahlin (C), Samuelsson (A), Timmins, Byram, Power, Bryson – Tuch (A), T. Thompson, Benson – Quinn, McLeod, Zucker – Kozak, Östlund, Doan – Malenstyn, Krebs, Greenway.
Allen (Markström) – Hamilton, Siegenthaler, Nemec, L. Hughes, White, Dillon – Bratt (A), Hischier (C), Meier – Gricjuk, Mercer, Palát (A) – C. Brown, Glass, Lammikko – Noesen, Glendening, Cotter.
Rozhodčí: Dunning, MacDougall – Kovachik, Shewchyk
Počet diváků: 19070
25:42 Heineman (Drouin, Palmieri)
28:11 M. Schaefer (Duclair, Pulock)
39:13 Lee (Šabanov, M. Schaefer)
08:30 Foerster
08:52 Couturier
21:55 Zegras (Andrae)
Konecny
Rittich (Sorokin) – Pulock, M. Schaefer, DeAngelo, Pelech, Mayfield, Mitchell – Drouin, Barzal, Lee (C) – Palmieri (A), Horvat (A), Heineman – Šabanov, Ritchie, Holmström – MacLean, Cizikas, Duclair.
Ersson (Vladař) – Sanheim (A), York, Drysdale, Andrae, Juulsen, Seeler – Brink, Couturier (C), Mičkov – Tippett, Dvorak, Zegras – Konecny (A), Cates, Foerster – Hathaway, Abols, Grebjonkin.
Rozhodčí: Francis Charron, Eric Furlatt – David Brisebois, Dan Kelly
Počet diváků: 17255
17:38 Hintz (Rantanen, Heiskanen)
28:16 Benn (Petrovic)
29:18 J. Robertson (Capobianco, Hryckowian)
38:33 W. Johnston (Rantanen, Heiskanen)
00:57 L. Cooley (Guenther, Yamamoto)
12:17 Rooney (Marino, Carcone)
36:14 McBain (Crouse, Marino)
Oettinger (DeSmith) – Heiskanen (A), Lindell, Koljačonok, Capobianco, Petrovic, Bichsel – Rantanen, W. Johnston, Benn (C) – Seguin (A), Hintz, J. Robertson – Bourque, Hryckowian, Bäck – Blackwell, Faksa, Steel.
Vaněček (Vejmelka) – Simašev, Sergačjov (A), Marino, Schmidt, Durzi, Cole – Schmaltz, Rooney, Keller (C) – Guenther, L. Cooley, Yamamoto – Crouse (A), McBain, Peterka – B. Tanev, Stenlund, Carcone.
Rozhodčí: Gord Dwyer, Stephen Hiff – Andrew Smith, Jonathan Deschamps
Počet diváků: 18532
19:11 Donato (Rinzel, Burakovsky)
35:14 Greene (O. Moore, Burakovsky)
50:28 Teräväinen (Kaiser, Nazar)
21:46 Matthew Wood (Hague)
27:18 Stamkos (Blankenburg, Svečkov)
36:27 Evangelista (Stamkos, O'Reilly)
47:15 O'Reilly (Evangelista, Perbix)
A. Söderblom (Knight) – Crevier, Vlasic, Levšunov, Kaiser, Murphy (A), Grzelcyk, Rinzel – Burakovsky, Bedard (A), Greene – Teräväinen, Nazar, Bertuzzi – Michejev, J. Dickinson (A), Donato – O. Moore, C. Dach.
Saros (Annunen) – Josi (C), Hague, Perbix, Skjei, Blankenburg, Stastney – Evangelista, O'Reilly (A), Stamkos (A) – Haula, F. Forsberg, Wiesblatt – McCarron, Bunting, Matthew Wood – Jost, Svečkov, R. Schaefer.
Rozhodčí: Nicholson, Sullivan – Alphonso, Blujus
Počet diváků: 19755
13:40 Monahan (B. Smith, Severson)
23:51 Gaunce (Miles Wood, Werenski)
39:57 Werenski (Coyle)
06:10 Crosby (Letang)
40:13 Rust (E. Karlsson)
48:28 Crosby (Novak, Wotherspoon)
60:59 Letang (Novak)
Greaves (Merzļikins) – Provorov, Werenski (A), Severson, Mateychuk, Fabbro, B. Smith – K. Johnson, Fantilli, Voronkov – C. Sillinger, Monahan (A), L. Pinelli – Lundeström, Coyle (A), Aston-Reese – Činachov, Gaunce, Miles Wood.
Jarry (Šilovs) – E. Karlsson (A), Wotherspoon, Letang, Shea, Dumba, Graves – Rust, Crosby (C), Dewar – Mantha, Malkin (A), Hayes – Koivunen, Kindel, Novak – Heinen, Lizotte, Koppanen.
Rozhodčí: Blandina, South – Jackson, Marquis