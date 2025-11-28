Aktualizujeme 20:46 , aktualizováno 29. listopadu 7:20

Po krátké pauze na Den díkůvzdání se v zámoří hokejová NHL rozhýbala vysokým počtem 15 zápasů. Šestkrát před svými fanoušky inkasoval oslabený Boston, jemuž vinou zranění proti Rangers chyběli Pastrňák, Zacha i Blümel. Vydařený duel odehrál Ondřej Palát, jenž dvakrát asistoval u triumfu New Jersey 5:0 v Buffalu. Jednu asistenci zaznamenal i obránce Filip Hronek z Vancouveru. Z českých brankářů v daný hrací den na výhru nedosáhli Vítek Vaněček ani David Rittich.