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Pastrňák se smál: Jako bych dal první gól v NHL. Co stojí za skvělým startem Bostonu?

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  14:04
Vyhrávají, patří k nejlepším týmům NHL. Překvapivě, protože se spíš počítalo, že zapadnou do průměru. Ale kdepak! Důvodů povedeného vstupu hokejistů Bostonu do nové sezony najdete víc, některé z nich po suverénním vítězství 6:0 nad Nashvillem zmínil i David Pastrňák: „Daří se všem, každá lajna má skvělou chemii.“

Jednu z hlavních rolí si zase uzmul pro sebe. Přesně tak, jak se od něj očekává.

Dva góly, stejný počet asistencí, celkové zlepšení na úctyhodnou bilanci (6+10) v jedenácti zápasech a posun na průběžnou desátou příčku tabulky produktivity.

Pastrňák zazářil čtyřmi zápisy. Bodovali i Zacha, Hronek, Klapka a Jiříček

Mimochodem, čtyřbodové vystoupení zažil už podvacáté v kariéře. Jako osmý hráč v historii Bruins.

A ještě jedna statistická zajímavost, v domácích utkáních v TD Garden se zlepšil na 501 bodů (233+268), čímž v klubovém pořadí přeskočil legendárního zadáka Bobbyho Orra.

Ve třinácté minutě zvýšil na 3:0, na své poměry vskutku netypicky. „Ani nevím, kdy jsem naposledy skóroval po teči, vůbec jsem nevěděl, co mám před brankou dělat,“ smál se. „Připadal jsem si, jako kdybych dal znovu svůj první gól v NHL.“

David Pastrňák z Bostonu reaguje po faulu Nicolase Haguea z Nashvillu.
Hokejisté Bostonu se radují z gólu v utkání s Nashvillem.
Pavel Zacha z Bostonu v zápase s Nashvillem.
David Pastrňák z Bostonu se raduje s Caseym Mittelstadtem po gólu proti Nashvillu.
Hokejisté Bostonu se radují z gólu v utkání s Nashvillem.
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Současný Boston však není jen o Pastrňákovi.

Jeremy Swayman potvrzuje, že patří k nejlepším brankářům v lize. Proti Nashvillu jej zdatně zastoupil Michael DiPietro, premiérovou nulou v NHL v duelu věnovanému boji s rakovinou zavzpomínal na maminku Becky.

„Když mi bylo pět, zemřela právě na rakovinu,“ vyprávěl před novináři. „Znamená to strašně moc nejen pro mě, ale pro celou rodinu. Doufám, že jsou na mě pyšní.“

Experiment s tiramisu i pohled do zákulisí. Jak Pastrňák prožil premiéru v nové roli

Mezi střelce se vměstnalo hned pět hráčů. Kromě hvězdného kapitána udeřili také Casey Mittelstadt, Elias Lindholm, John Jason Peterka a Mark Kastelic.

„Je to skvělé. Až si říkáte: Tak komu se zadaří tentokrát?“ pochvaloval si Pastrňák. „Každá formace je nebezpečná a schopná se prosadit. Zvlášť to pomáhá, když se soupeř snaží nasazovat lajny přímo na ty naše.“

Začátek základní části vychází Fraseru Mintenovi, velký talent v NHL ukazuje i americký mladík James Hagens, nezaostává ani Pavel Zacha, nad jehož budoucností kvůli končící smlouvě stále visí otazníky.

Třináct jmen už stihlo nastřádat pět a více bodů. Lépe je na tom jen Seattle (14), stejně vyrovnanou sestavou se může pyšnit Carolina, jediný celek z Východní konference, který je v tabulce nad Bostonem.

Pavel Zacha z Bostonu v zápase s Nashvillem.

David Pastrňák z Bostonu se raduje po gólu proti Nashvillu.

Bruins se tak vysoko vyhoupli díky šesti vítězstvím z posledních sedmi utkání. Venkovní trip ukončili porážkou s Dallasem (2:3 v prodloužení), po návratu před domácí publikum ji chtěli okamžitě odčinit.

Podle kouče Marca Sturma z mužstva už od ranního rozbruslení sršela energie a odhodlání, jeho slova potvrdil i obránce Charlie McAvoy, jenž se blýskl čtyřmi asistencemi.

„Řekli jsme si, že musíme mít ostrý rozjezd, přistoupit k tomu maximálně zodpovědně a profesionálně. Všichni zareagovali přesně tak, jak jsme si nastavili. Byl to od nás komplexní výkon hned od úvodního buly,“ hodnotil osmadvacetiletý bek.

Z kabiny zní hlasy o soudržném kolektivu, který si užívá společně strávený čas v kabině, ale i mimo ni. Parta se stmeluje, na tripu po Kalifornii se pohromadě vydala do Disneylandu.

Stejná přednost zdobila Boston i dříve, za časů Cháry, Raska, Bergerona nebo Marchanda. „Základy týmové kultury jsme položili už v minulé sezoně, ale teď ji posouváme na další úroveň,“ hlásil Sturm.

„Je třeba si toho vážit, nejde o samozřejmost,“ upozornil Pastrňák. „Já měl štěstí, protože tady byla skvělá parta vždycky... Ale každý rok začínáte od nuly. Přijdou noví hráči, kádr se obmění. Držíme při sobě, také proto se nám zatím tak daří.“

A když navíc on sám hraje v takové pohodě, Bruins dokážou být pro zbytek NHL velmi nebezpeční.

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