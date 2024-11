POHLED: Boston české fanoušky roky bavil. Teď už ale mezi elitu NHL nepatří

Co se to děje v nejoblíbenějším týmu NHL tuzemských fanoušků? Boston Bruins byli pro české nadšence posledních patnáct let víc než štědří. David Krejčí a Tomáš Kaberle s nimi oslavili v roce 2011 Stanley Cup, po čase dorazila hvězda současnosti David Pastrňák a ještě před dvěma lety hrálo v týmu šest Čechů. Unikát.