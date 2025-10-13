Premium

Jsme rodina a máme na čem stavět. Boston zažívá podařený start, emoce přesto krotí

  14:02
Ano, ten vzorek je stále velmi malý. V NHL mají za sebou teprve tři zápasy. I tak lze ale u hokejistů Bostonu pozorovat změnu nálady oproti minulé nevydařené sezoně. Všechna dosavadní střetnutí totiž vyhráli. „Je tu spousta věcí, na kterých se dá stavět,“ těšilo Pavla Zachu.
Washington, Chicago, Buffalo.

Tyto tři týmy na Bruins při startu nového ročníku nestačily. Poslední dva zmíněné celky prožily předchozí sezonu podobně špatnou jako Boston, ovšem Capitals nasbírali druhý nejvyšší počet bodů ze všech.

Ale hned v úvodním duelu padli s okysličeným konkurentem 1:3. A nový bostonský kouč Marco Sturm může mít důvod ke spokojenosti.

„Všichni jsou nadšení ze hry a pracují. Jsme rodina, podporujeme se navzájem, pomáháme si. To byl náš cíl. Myslím, že to tak každý cítí a vidí,“ vážil si soudržnosti německý trenér.

To je prostě on! Pastrňák rychle okouzlil nového kouče: Soupeři to s ním mají těžké

Jeho svěřencům se zatím daří v defenzivě, inkasovali pouze pětkrát, ve dvou utkáních obdrželi jediný gól. I díky tomu mají ještě vydařenější vstup než před rokem, kdy ze tří zápasů brali dvě výhry.

Jenže posléze se začaly kupit porážky, které vyústily v listopadový vyhazov kouče Jima Montgomeryho. Ani pod dočasným vedením Joea Sacca se na lepší časy nezablýskalo, celek z Massachusetts dokonce musel kousat sérii deseti porážek v řadě.

Bylo jasné, že tradiční klub musí udělat razantní změnu. A tak sáhl po Sturmovi, prvním německém kouči v elitní zámořské soutěži.

Nečasův boj o peníze, Pastrňákovo sólo a boje o sestavu. Co čeká Čechy v NHL?

„Podaří se nám vždy zvítězit? Ne. Ale nezáleží na tom, co se stane. Chceme držet pohromadě. To je naše identita, ke které se vracíme a kterou chceme mít. A je zábavné hrát tímto způsobem. Tohle je hokej Bruins,“ líčil sedmačtyřicetiletý stratég.

Ten má k dispozici výrazně upravený kádr, než jaký na jaře končil nevydařený ročník. Nově se tak s velkým písmenem B na hrudi prohánějí například Arvidsson, Jeannot, Eyssimont či Kuraly, hráči především do spodních útočných řad. Přesto i oni mají podíl na aktuálním rozpoložení týmu.

„Noví kluci věděli, co mohou očekávat. Od začátku kempu byli všichni v tempu. Byly to tvrdé tréninky, spousta soubojů. Všichni věděli, že pro ostatní týmy to proti nám budou těžké zápasy. A každý teď bude říkat, že u nás je těžké vyhrát,“ hlásil Zacha.

Zase nic. Blümela nikdo nezachránil, jde na farmu. Byl málo nebezpečný, vysvětlil kouč

„Myslím, že jsme dobře pracovali od prvního dne tréninkového kempu. Jsem nadšený, že máme Marca, zároveň jsem se těšil na nový začátek. Užívám si každou vteřinu,“ pociťoval změnu nálady také brankář Jeremy Swayman.

I on je výrazně podepsán pod kvalitní defenzivou, úvodní duely ho zastihly ve skvělé formě. Po dvou startech drží úspěšnost zákroků na hodnotě 96,6 %.

Taková procenta pochopitelně klesnou, stejně jako přijdou i porážky. Zda i přesto dokáže tým udržet prozatímní výkonnost s větší konzistencí?

Trápilo mě to celý rok, ukáže až čas, říká Pastrňák o zranění. Obavy ale nemá

„Tak daleko nekoukám,“ přiznal Sturm. „Ano, máme tři výhry, ale já to beru zápas od zápasu. Upřímně řečeno, ani já jsem nevěděl, co mám očekávat. Měli jsme slušnou přípravu, přesto nás ještě čeká spousta práce.“

Boston se úspěšnou sérii pokusí prodloužit už v pondělí večer s Tampou, která se naopak zatím trápí a obě domácí utkání s Ottawou a New Jersey ztratila.

Bruins poté čeká trojice venkovních utkání s Vegas, Coloradem a Utahem. A po tomto vzorku už bude zase o něco jasněji, zda je klub zpět na vzestupu.

