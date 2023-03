Bitka, gól, pohár. Češi zase pomáhali a Boston slaví, o úspěchu se teprve rozhodne

David Pastrňák povedenou kličkou rozhodl prodloužení, vylepšil si tím osobní maximum v gólech i bodech, historický úspěch tím oslavil také Boston.

V sezoně vyhrál už 58. zápas, překonal tak rekordní zápis ze sezony 1970/71.

Jen čtyři týmy v historii NHL dokázaly vyhrát více zápasů v jedné sezoně než jako v té aktuální Boston. V roce 2019 Tampa a v roce 1996 Detroit úspěšně zvládly 62 mačů, Montreal v roce 1977 šedesát, o rok později o jeden méně.

Bostonu navíc zbývá odehrát ještě sedm zápasů, potřebuje vyhrát pět z nich, aby předčil všechny rekordy.

Už teď má jistou Presidents’ Trophy. Ovšem jen osmkrát se stalo, že by její majitel dosáhl i na Stanley Cup. Jednou to dokázal Edmonton (1987), Calgary (1989), New York Rangers (1994), Dallas (1999), Colorado (2001) a Chicago (2013), dvakrát pak Detroit (2002 a 2008).

Přitom to v noci dlouho vypadalo, že Bruins podruhé za sebou na domácím ledě padnou a na trofej si ještě počkají.

Po první třetině prohrávali, otočku nastartoval Jakub Lauko.

Ne gólem nebo povedenou nahrávkou, ve 26. minutě vyzval Billyho Sweezeyho z Columbusu k pěstnímu souboji.

Podívejte se na bitku Jakuba Lauka:

„Měl jsem pocit, že jsme na začátku druhé třetiny byli takoví bez náboje. Tak jsem využil možnosti trochu nakopnout spoluhráče i diváky a záhy jsme skórovali, takže se to asi vyplatilo,“ komentoval český útočník.

Lauko v bitce obstál, soupeři uštědřil několik tvrdých úderů. Rozhodčí hráče roztrhl, když ještě stáli.

„V sestavě jsem proto, abych přinesl energii, tvrdost a nepříjemně napadal rozehrávku soupeře. A pokud je to nutné, tak se i poperu,“ dodal s úsměvem.

Ještě když si Lauko odpykával pětiminutový trest, vyrovnal Tyler Bertuzzi. Na brankovišti si počkal na krásnou nahrávku Pavla Zachy, puk pak bezpečně uklidil do sítě.

Ve zbytku utkání už další branka nepadla, rozhodlo prodloužení. V něm do útočného pásma vlétl Pastrňák a dlouhou bekhendovou kličkou překonal brankáře Hutchinsona.

„Líbilo se mi, jak se zachoval Lauko. Máme čtyři skvělé útoky a tři obrany. Nosek vyhrál důležité buly v prodloužení, pak spěchal na střídačku, aby na led pustil Zachu. No a Pasta udělal to, co dělá často,“ chválil české hráče trenér Jim Montgomery.

David Pastrňák z Bostonu překonává Michaela Hutchinsona v brance Columbusu.

„Dneska jsme nehráli tak dobře jako jindy, zato se zase ukázala síla našeho týmu. Hráči opět dokázali najít cestu k vítězství,“ pochvaloval si.

Především na domácím ledě se Bostonu mimořádně daří. Jen čtyřikrát nezískali ani bod a suverénně drží nejlepší bilanci mezi všemi týmy.

„Zatím prožíváme kouzelnou sezonu, my však víme, že to nejtěžší je teprve před námi,“ pokračoval Montgomery. Hned v dalším utkání vyzvou jeho svěřenci Pittsburgh, se kterým se dost možná střetnou také v prvním kole play off.

Bruins v noci ze čtvrtka na pátek slavili jak vítězství, tak i zisk čtvrté Prezidentovy trofeje v historii. Cíle jsou ale jiné.

„V NHL můžete získat tři trofeje v sezoně a my získali jednu z nich. Ale jsou to ty další dvě, pro které si opravdu jdeme,“ míří odhodlaně útočník Trent Frederic za Prince of Wales Trophy pro vítěze Východní konference v play off a Stanley Cupem.

A právě proto se o úspěchu Bostonu v této sezoně teprve rozhodne.