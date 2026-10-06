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Boston je v krizi. Kapitán Pastrňák se ještě neprosadil, trenér řeší marné přesilovky

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  14:55
Bostonský trenér Marco Sturm dává pokyny hráčům v zápase s Ottawou.

Bostonský trenér Marco Sturm dává pokyny hráčům v zápase s Ottawou. | foto: AP

Bostonský gólman Jeremy Swayman odchází do šatny po prohraném zápase s Ottawou.
Bostonský gólman Jeremy Swayman inkasuje od Tima Stützleho z Ottawy.
Potyčka v zápase Ottawy s Bostonem.
Tyler Kleven sleduje kotouč, atakuje ho Pavel Zacha.
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Když opouštěli led, vyslechli si od zbytku fanoušků z tribun hlasité bučení. Kouč Marco Sturm už během druhé třetiny zápasu Bostonu s Ottawou (1:4) výrazně k hráčům promlouval, ovšem ani to hokejistům v čele s Davidem Pastrňákem nepomohlo. I na jedné z hvězd celé NHL se totiž na startu sezony projevuje trápení.

Šlo o výmluvný moment zřejmě nejméně vydařeného zápasu Bruins v nové sezoně. Když kamery zabraly střídačku hráčů s velkým písmenem „B“ na hrudi, kteří poslouchali trenérův proslov, na grafice svítil stav 0:4.

Ottawa v tu dobu přitom měla na kontě pouhých devět střel na bránu, avšak gólman Jeremy Swayman byl často nechán napospas šancím soupeře.

„Říkal jsem, abychom se vrátili k základům. Zmínili jsme to i mezi třetinami, ale pak jsme vyjeli na led a hráli jsme v podstatě zase stejným stylem. Musel jsem to hráčům znovu připomenout, asi to neslyšeli dost jasně,“ zlobil se Sturm.

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Ten hned na úvod ročníku musí řešit nečekané problémy s vlastními přesilovkami, jeho svěřenci totiž nevyužili ani jednu z dosavadních 10. Více nevyužitých početních výhod má jen Philadelphia (11) a Tampa (13).

Přitom v minulé sezoně v nich byli devátým nejlepším týmem s úspěšností 23,4 %. Jenže toto číslo klesá už delší dobu, od olympijské přestávky na konci února spadlo na pouhých 14 %, což je v daném období čtvrtá nejhorší hodnota. Navíc si podle pokročilých statistik Bruins vytvořili jen dvě vysoce nebezpečné šance.

Jaký na to dle kouče Sturma najít recept? „Opravdu nevím. Upřímně řečeno, teď na to nedokážu odpovědět,“ pronesl po duelu se Senators. Právě ten jen potvrdil, jak se celek z Massachusetts v této herní situaci trápí.

Bostonský gólman Jeremy Swayman odchází do šatny po prohraném zápase s Ottawou.

Dokonce během ní inkasoval. Tim Stützle otevřel skóre po chybě Pastrňáka, jemuž se v mezikruží zamotal puk pod nohama a získal ho Mike Amadio, který ho zavezl do útočné třetiny a vybídl ke skórování Stützleho.

„Je zřejmé, že hodně záleží na sebevědomí. Prostě ho musíme najít. Loni jsme dokázali, že v přesilovkách umíme hrát dobře, k tomu se musíme vrátit,“ burcoval Pastrňák s ohledem na aktuální slabinu.

Jen tři vteřiny po konci početní výhody Bostonu se totiž německý forvard Ottawy prosadil i podruhé. Soupeři tentokrát poskytl šanci pokaženou přihrávkou obránce Hampus Lindholm, čehož Stützle využil dokonale.

Bostonský gólman Jeremy Swayman inkasuje od Tima Stützleho z Ottawy.

„Nebyli jsme na zápas připraveni, bylo to vidět už od první minuty. Nevím proč,“ hlesl obránce Nikita Zadorov.

„Těžká první třetina. Nemůžeme si dovolit dostat takové dva góly,“ láteřil Pastrňák.

Třetí trefu do bostonské branky pak zapříčinil James Hagens, jenž přišel o kotouč cestou ke střídačce, a jehož chybu o pár vteřin později Drake Batherson.

„Měl jsem velký podíl na několika inkasovaných gólech, takže se musím výrazně zlepšit. Z mé strany je to nepřijatelné,“ kritizoval svůj výkon Hagens.

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„Nikdy nechcete být na ledě, když padne gól do vlastní sítě, ale takový je hokej. Je těžké odehrát zápas bez chyb, ale musíte se to naučit hodit za hlavu,“ dodal stále teprve devatenáctiletý útočník.

Právě on zaznamenal alespoň jeden přesný zásah Bruins, když v závěrečném dějství korigoval na konečných 1:4. Možná i díky tomu našel zastání od kouče Sturma.

„Měl těžkou noc jako každý jiný, ovšem nebudu mu to vyčítat. Jsou to kluci, někdy se musí poučit na vlastní kůži, ale potřebují pomoc – a tu jim musíme poskytnout my všichni. Myslím si, že naši nejlepší hráči musí v takových zápasech převzít vedení,“ uvedl německý trenér.

Kouč Marco Strum z bostonské střídačky na dálku komunikuje s čárovým rozhodčím.

Od lídrů jistě očekává více. Pastrňák se jako kapitán pokoušel svůj tým nakopnout, chybu před první inkasovanou brankou a celkem tři ztráty puku se snažil odčinit agresivitou, když si připsal hned pět hitů.

Avšak hlavní jeho přednost zatím postrádá, za úvodní čtyři zápasy má na kontě pouze dvě asistence. Pro hráče, jenž čtyřikrát v řadě překonal v sezoně stobodovou hranici, jde zatím o pomalý start.

Stále navíc po čtyřech duelech čeká na první přesný zásah, na což za svého působení v NHL kromě nováčkovské sezony není zvyklý.

David Pastrňák z Bostonu v zápase s Minnesotou.

Nejen jeho zmar pak dokonale podtrhly přesilové hry.

„Mysleli jsme, že by bylo dobré dát zase dohromady některé kluky, kteří mezi sebou mají určitou chemii. Dali jsme jim trochu volnosti, ale výsledek byl opačný,“ mrzelo trenéra Sturma.

Ten nyní musí doufat ve vzedmutí svého celku, který nyní vyhlíží další dva domácí zápasy proti Utahu a Philadelphii. Boston si jistě bude přát, aby mu konečně zafungovaly početní výhody a aby se střelecky probral jeho kapitán.

Pak se možná vyhne dalšímu bučení z tribun.

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