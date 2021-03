Tady je Vladařovo! Debut snů, rady od Haláka, památeční puk. Půjdu s ním spát, smál se

Kouč Bruce Cassidy věděl, že nemůže počítat s prvním brankářem Tuukkou Raskem zotavujícím se ze zranění zad. Slovák Jaroslav Halák si po čtyřzápasovém zápřahu nutně potřeboval oddechnout.

Kdo tam půjde tedy? Nakonec dal na radu trenérů gólmanů Boba Essensy a Mikea Dunhama a postavil do branky někdejšího kladenského odchovance.



„Trochu jsme diskutovali, jestli to bude Vladař, nebo Jeremy Swayman. Oba předvádějí na farmě v Providence dobré výkony, ale náš brankářský tým se rozhodl takto,“ vysvětloval volbu v brankovišti Cassidy.



Halák si se staronovým parťákem v šatně mohl alespoň pořádně popovídat a povzbudit ho. „Cítím, že to bude výhra, Dane,“ věštil před jeho velkým večerem.



Těžší premiéru od úplného začátku si snad Vladař ani nemohl představit. Boston Bruins se postavili Crosbymu a spol. v zápase s Pittsburghem, Vladař zazářil 34 zásahy a výhrou 2:1.

Ale především zákrokem roku. Dost to připomínalo „zlatou“ hokejku Bradena Holtbyho z Washingtonu z finále Stanley Cupu 2018 proti Vegas.



V polovině první třetiny za stavu 1:0 pro Boston kryl Vladař střelu od modré čáry, která se odrazila k dorážejícímu Coltonu Sceviourovi. Útočník Penguins pohotově pálil do úplně prázdné branky, když vtom do dráhy střely vložil český brankář svou širokou hůl a fantasticky zabránil soupeři ve vyrovnání.

Sceviour nemohl uvěřit svým očím, co právě neproměnil a kde se vzal ve zdánlivě bezvýchodné situaci Vladař. O chvíli později ho překonal jen Brandon Tanev, pak už byl zase odolával všem střelám. Odcházel do kabin po vítězné premiéře a jako první hvězda zápasu.

„Jsem ten nejšťastnější kluk na světě. Vždycky jsem chtěl chytat v NHL. Dostal jsem šanci a vyhráli jsme,“ říkal rozzářený Vladař po zápase.

Jen se ukázalo, jak moc mu pomohl krátký předvánoční záskok v brance Pardubic, kde se rozchytal do skvělé formy, pomohl navíc východočeskému klubu a odletěl na přípravu za mořem s obrovským vděkem.



Teď v dresu Bostonu činy doložil, jak bylo angažmá v Česku prospěšné. Trenér i spoluhráči po sebevědomém vítězném prvním utkání na té nejvyšší úrovni absolutně ztratili slova.



S pukem půjdu spát

Cassidy ho velebil za „božskou“ hokejku z první třetiny. „Celému týmu to dodalo ohromné sebevědomí. Kluci na střídačce vyskočili. Když váš gólman předvede takovou parádu, má to vliv na celé mužstvo. Byla to nejpodstatnější chvíle zápasu, protože si uvědomil, že to zvládne,“ líčil dojmy kouč Bostonu.

„Fakt neskutečný moment. Když vytasil tenhle zákrok, věděli jsme, že jdeme vyhrát i pro něj. Dan hodně dřel, aby se dostal až sem a bojoval za nás,“ vykládal nadšeně forvard Trent Frederic.

Bostonský brankář Daniel Vladař se snaží zasáhnout proti dorážce pittsburgského útočníka Brandona Taneva.

Vladař měl před zápasem vedle myšlenek na soupeře v hlavě také pochybnosti, zda to zvládne. Zkušený Halák mu pomáhal zahánět trému.

„Říkal, ať si ten zápas zkusím užít, jako by byl můj poslední v životě. A taky přidal pár rad. Při poslední reklamní přestávce už jen říkal, že je 12 minut do konce a v letadle bude sranda...“



Po velkolepé premiéře byla nejen legrace, ale vytryskl gejzír neskrývané radosti. „Jaro mi připomněl, co říkal před zápasem. Prý cítil, že to bude výhra, a je dobře, že jsem ho poslechl,“ usmíval se.



V šatně ze sebe rychle vysvlékl nejnutnější výstroj a nadšeně volal do Česka rodině i své lásce, aby se podělil o dojmy, nadšení, o velký životní zážitek, který už mu nikdo nevezme. „Ani nevím, jestli byly doma tři, nebo čtyři ráno, ale samozřejmě měli radost a slavili. Pro celou rodinu to byla velká událost. Jen je mi líto, že tu nemohli být se mnou, ale doufám, že ještě nějaké příležitosti v budoucnu dostanu,“ povídal upřímně.

„Kluci se ke mně chovali úžasně, ale možná mi dají pokutu, protože jsem v kabině hned vytáhl telefon,“ smál se.



A když bylo po všem, od kustodů dostal tu poslední perličku na závěr - puk na památku. To aby mohl jednoho dne vzpomínat, že si na něj nepřišel Crosby, jeden z nejlepších hokejistů světa za jeho éry, a jak pro kamaráda Pastrňáka pomohl vychytat své první velké vítězství v NHL.

„Asi s ním půjdu spát,“ culil se. Po debutu snů se muselo obzvlášť sladce usínat.