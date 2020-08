Boston zaskočil nevídaným comebackem. I s výraznou českou pomocí

Bruins stále čekají na návrat zraněného střelce Davida Pastrňáka. Do toho tým v sobotu z osobních důvodů opustila brankářská jednička Tuukka Rask. A slovenský náhradník Jaroslav Halák zatím i přes výhry zanechává rozporuplné dojmy.

Ve třetím klání namazal na jediný gól Caroliny (Boston přesto zvítězil 3:1 a ujal se vedení v prvním kole 2:1), během pondělního střetnutí zase zkušenému gólmanovi prolétly pod rukavicí dvě zdánlivě lehké střely. V polovině posledního zápasu tak Bruins ztráceli 0:2.

„Obě dvě rány byly z kategorie chytatelných,“ všímal si po utkání také bostonský kouč Bruce Cassidy. „A Jaro je obvykle zastaví. Ale na tom nesejde, museli jsme makat dál. Vítězíme jako tým, prohráváme jako tým.“

Po dvou dějstvích to vypadalo na tu druhou možnost. Jenže v poslední dvacetiminutovce jako by přestali Hurricanes pod náporem soupeře existovat. Zatímco brankář James Reimer čelil jedné ráně za druhou, Halák mohl z druhé strany sledovat úporné snažení svých spoluhráčů.

A počítat jejich přesné zásahy. DeBruskův blafák v letu a snížení na 1:2. Vyrovnání na 2:2 po bombě Cliftona. Marchandova kličkovaná - 3:2. A znovu DeBrusk, tentokrát na 4:2. Časové rozmezí neuvěřitelného obratu? Sedm minut, přičemž první tři branky padly za pouhé čtyři minuty.

Carolina byla paralyzovaná. „Ten závěr... Něco takového jsem ještě nezažil,“ hledal marně slova Rod Brind’Amour, kouč Hurricanes. „Ještě jsem nás neviděl hrát tak hrozně jako ve třetí třetině,“ souhlasil veterán týmu Justin Williams.

Boston nastoupil do závěrečné části s takovým elánem, že v ní protivníka přestřílel poměrem 16:2. „Nebylo to, že bychom si v první minutě řekli: Tak, a teď to otočíme! Vždycky si říkáme, že zápas je postupný proces. Stavíme na každém střídání. Toho jsme se drželi,“ popsal cestu k obratu útočník Brad Marchand.

Nejvíce bodů při obratu neposbíralo jeho elitní komando, které vedle Marchanda a Patrice Bergerona doplnil při Pastrňákově absenci znovu Anders Bjork. Zářila především třetí útočná formace ve složení Jake DeBrusk - David Krejčí - Ondřej Kaše.

Kanaďan při souhře s českým duem vstřelil dva góly. Kaše si připsal dvě asistence, Krejčí jednu. Pohledná byla zejména jejich vzájemná souhra při trefě na 4:2, kdy po svižném ťukesu Krejčího s Kašem zakončoval DeBrusk.

Boston je po triumfu krůček od postupu, v sérii s Carolinou vede už 3:1 na zápasy. Další duel je na programu ve středu od 22:00 SELČ. Bruins v něm budou znovu vyhlížet návrat zraněného Pastrňáka.

