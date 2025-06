Sturm se stal historicky prvním německým hlavním trenérem v NHL. Poslední tři sezony vedl tým Ontario Reign v nižší AHL. Předtím působil jako asistent v Los Angeles Kings. Na začátku trenérské kariéry vedl tři sezony německou seniorskou a juniorskou reprezentaci, s áčkem získal stříbrnou medaili na olympijských hrách v Pchjongčchangu v roce 2018.

Rodák z Dingolfingu má za sebou i úspěšnou hráčskou kariéru v NHL. V kanadsko-americké soutěži odehrál 938 zápasů za San Jose, Boston, Los Angeles, Washington, Vancouver a Floridu. V Bostonu působil pět let. Kariéru ukončil před dvanácti lety v Kolíně nad Rýnem.

Sturm nahradí na střídačce Bostonu dočasného kouče Joa Sacca, který vedl tým po odvolání Jima Montgomeryho od poloviny prosince. Bruins skončili poslední v Atlantické divizi a poprvé za posledních devět let nepostoupili do play off.