Ostuda, trapas... Vše je špatně! V Bostonu se kají, tým okolo Pastrňáka je opět v krizi

„Ne, takhle se rozhodně prezentovat nechceme, ještě doma,“ pravil rozmrzelý trenér Marco Sturm.
„Je to ostuda, je to trapné vůči fanouškům, vůči všem. Všechno je špatně,“ líčil forvard Morgan Geekie a další spoluhráči se k němu přidávali. O „trapasu“ hovořili také gólman Joonas Korpisalo s obráncem Nikitou Zadorovem.
Načež kouč Sturm dodal: „Všichni si přijdeme trapně, včetně mě.“
Pozápasové výstupy poraženého celku působily dost jednotvárně, jako hra na flašinet. Po zbytečné a hlavně vysoké prohře s Anaheimem (5:7) se ale nelze divit.
Výkon v noci ze čtvrtka na pátek dokonale vystihl, co Bruins v posledních dnech tak trápí.
Zdrcující způsob, jak prohrávat
Dvěma slepenými trefami v rozmezí pětadvaceti sekund nejprve proti Ducks smazali ztrátu 3:5.
Načež za další půlminutu, mimochodem v probíhající 56. minutě, opět zaostávali. Soupeřova pojistka do prázdné branky přinesla nové zklamání, další dva body Davida Pastrňáka vyšly vniveč.
„Je zdrcující, jakým způsobem zápasy prohráváme. Tohle nás ničí,“ naříkal patrně nejrespektovanější člen bostonské defenzivy, hvězdný zadák Charlie McAvoy.
Právě on si neporozuměl s parťákem Lohreiem a za zády mu přímo před brankou vyplaval volný útočník Terry, jenž dal vítěznou branku.
„My tvrdě makáme, nadřeme se. Ale nedokážeme přestat s tím, že se porážíme sami. To je deprimující.“
McAvoyova slova podtrhuje pohled na poslední výsledky massachusettské družiny. Na rozdíl od březnové mizérie s deseti porážkami v nich nefigurují debakly, ale vesměs těsné prohry. V úterý Boston srovnal duel se šampiony z Floridy minutu a půl před třetí sirénou. Jenže v čase 59:34 inkasoval a padl.
Minulou neděli v Utahu dopustil dokonání obratu na 2:3 v závěrečné části.
Proti Tampě se před necelými dvěma týdny dostal ještě v polovině klání ze stavu 1:4 na 3:4. Leč další trefu už nepřidal.
Vegas se zase mezitím dovedl ve 46. minutě přiblížit z výsledku 3:6 na 5:6 dvěma brankami během 67 sekund. A znovu nenašel síly na vyrovnání.
Bojovnost Sturmovu výběru nechybí, ovšem jak lacině si nechá dát góly a zlomit se, je zarážející.
Proto krize.
„Snažíme se tak moc, a to je ten problém. Chceme, toužíme, ale pak si sami stojíme v cestě. Děláme toho dost, ale ne správně,“ popisoval McAvoy nebezpečnou přemotivovanost, která Bruins v klíčových chvílích provází.
I kouče zaskočilo, co musí řešit
Částečně se přitom všem předsezonním odhadům vzpírají, paradoxně. Očekávaly se hlavně problémy v útoku s tím, že zápasy Bostonu obecně zůstanou gólově chudé. Což se ale neděje, do potíží se tým vystavuje v obraně.
„Když se ptáte, proč jsme tam, kde jsme, ve většině případů je to naší vlastní vinou. Tohle přece nemůžeme dělat každý zápas a dotahovat,“ zlobí se Pastrňák, který nasbíral už dvanáct bodů a v produktivitě NHL okupuje čelní pozice. „Musíme být chytřejší, soustředěnější a zaměřit se na maličkosti. Tady stačí vteřinka nepozornosti a už musíme dohánět.“
Sám trenér Sturm neskrývá překvapení z toho, kde jeho svěřence tlačí bota. Také on přicházel do klubu s předpokladem, že bude muset pracovat hlavně s útočníky.
Místo toho pozoruje nedostatky ve vlastní třetině. Špatnou poziční hru, nezdary v osobních soubojích, neschopnost udržet koncentraci.
„Upřímně, je těžké teď být optimista,“ přiznal Geekie. „Myslím, že toho tady už všichni máme dost.“
Přitom času ještě zbývá hodně. Zhruba půlrok, 73 zápasů. A Boston se musí nutně zmátořit. Nezaostává dovednostmi, nýbrž v hlavě.
Změnu může nastartovat už o víkendu. Stojí ale proti Coloradu, jedinému týmu, s nímž v dosavadní sezoně prohrál jasně – 1:4.