Ostuda, trapas... Vše je špatně! V Bostonu se kají, tým okolo Pastrňáka je opět v krizi

Dan Hübsch
  10:00
Sezonu načali skvěle. Třemi vítězstvími chtěli odborníkům ukázat, jak umějí vzdorovat nelichotivým predikcím. Teď ale opakovaně zaznívají negativní slova. A mezi nimi vyčnívá jeden výraz. Embarrassing. Hokejisté Bostonu se cítí trapně. Ač sebekritikou nešetří, v noci na pátek si nechali utéct další bodový zisk, už pošesté za sebou.
David Pastrňák (88) z Boston Bruins přeskočil Petra Mrázka (34) z Anaheim Ducks.

David Pastrňák (88) z Boston Bruins přeskočil Petra Mrázka (34) z Anaheim Ducks. | foto: Charles KrupaAP

David Pastrňák (88) z Boston Bruins v pádu odehrává puk během zápasu s Florida...
Petr Mrázek (34) z Anaheim Ducks zasahuje v zápase s Boston Bruins proti...
Hokejisté Boston Bruins slaví gól Davida Pastrňáka proti Anaheim Ducks.
Pavel Zacha (18), Casey Mittelstadt (11) a Viktor Arvidsson (71) z Boston...
49 fotografií

„Ne, takhle se rozhodně prezentovat nechceme, ještě doma,“ pravil rozmrzelý trenér Marco Sturm.

„Je to ostuda, je to trapné vůči fanouškům, vůči všem. Všechno je špatně,“ líčil forvard Morgan Geekie a další spoluhráči se k němu přidávali. O „trapasu“ hovořili také gólman Joonas Korpisalo s obráncem Nikitou Zadorovem.

Načež kouč Sturm dodal: „Všichni si přijdeme trapně, včetně mě.“

Tomášek slaví první gól v NHL. Prosadil se i Nečas, Pastrňák a Zacha jen mírnili prohru

Pozápasové výstupy poraženého celku působily dost jednotvárně, jako hra na flašinet. Po zbytečné a hlavně vysoké prohře s Anaheimem (5:7) se ale nelze divit.

Výkon v noci ze čtvrtka na pátek dokonale vystihl, co Bruins v posledních dnech tak trápí.

Zdrcující způsob, jak prohrávat

Dvěma slepenými trefami v rozmezí pětadvaceti sekund nejprve proti Ducks smazali ztrátu 3:5.

Načež za další půlminutu, mimochodem v probíhající 56. minutě, opět zaostávali. Soupeřova pojistka do prázdné branky přinesla nové zklamání, další dva body Davida Pastrňáka vyšly vniveč.

„Je zdrcující, jakým způsobem zápasy prohráváme. Tohle nás ničí,“ naříkal patrně nejrespektovanější člen bostonské defenzivy, hvězdný zadák Charlie McAvoy.

Petr Mrázek (34) z Anaheim Ducks zasahuje v zápase s Boston Bruins proti Fraseru Mintenovi.

Právě on si neporozuměl s parťákem Lohreiem a za zády mu přímo před brankou vyplaval volný útočník Terry, jenž dal vítěznou branku.

„My tvrdě makáme, nadřeme se. Ale nedokážeme přestat s tím, že se porážíme sami. To je deprimující.“

McAvoyova slova podtrhuje pohled na poslední výsledky massachusettské družiny. Na rozdíl od březnové mizérie s deseti porážkami v nich nefigurují debakly, ale vesměs těsné prohry. V úterý Boston srovnal duel se šampiony z Floridy minutu a půl před třetí sirénou. Jenže v čase 59:34 inkasoval a padl.

Hattrick, pět bodů i konec nadějí. Kéž bychom byli v jiné situaci, mrzí Pastrňáka

Minulou neděli v Utahu dopustil dokonání obratu na 2:3 v závěrečné části.

Proti Tampě se před necelými dvěma týdny dostal ještě v polovině klání ze stavu 1:4 na 3:4. Leč další trefu už nepřidal.

Vegas se zase mezitím dovedl ve 46. minutě přiblížit z výsledku 3:6 na 5:6 dvěma brankami během 67 sekund. A znovu nenašel síly na vyrovnání.

Bojovnost Sturmovu výběru nechybí, ovšem jak lacině si nechá dát góly a zlomit se, je zarážející.

Proto krize.

„Snažíme se tak moc, a to je ten problém. Chceme, toužíme, ale pak si sami stojíme v cestě. Děláme toho dost, ale ne správně,“ popisoval McAvoy nebezpečnou přemotivovanost, která Bruins v klíčových chvílích provází.

I kouče zaskočilo, co musí řešit

Částečně se přitom všem předsezonním odhadům vzpírají, paradoxně. Očekávaly se hlavně problémy v útoku s tím, že zápasy Bostonu obecně zůstanou gólově chudé. Což se ale neděje, do potíží se tým vystavuje v obraně.

„Když se ptáte, proč jsme tam, kde jsme, ve většině případů je to naší vlastní vinou. Tohle přece nemůžeme dělat každý zápas a dotahovat,“ zlobí se Pastrňák, který nasbíral už dvanáct bodů a v produktivitě NHL okupuje čelní pozice. „Musíme být chytřejší, soustředěnější a zaměřit se na maličkosti. Tady stačí vteřinka nepozornosti a už musíme dohánět.“

Sám trenér Sturm neskrývá překvapení z toho, kde jeho svěřence tlačí bota. Také on přicházel do klubu s předpokladem, že bude muset pracovat hlavně s útočníky.

Hokejisté Boston Bruins slaví gól Davida Pastrňáka proti Anaheim Ducks.

Místo toho pozoruje nedostatky ve vlastní třetině. Špatnou poziční hru, nezdary v osobních soubojích, neschopnost udržet koncentraci.

„Upřímně, je těžké teď být optimista,“ přiznal Geekie. „Myslím, že toho tady už všichni máme dost.“

Přitom času ještě zbývá hodně. Zhruba půlrok, 73 zápasů. A Boston se musí nutně zmátořit. Nezaostává dovednostmi, nýbrž v hlavě.

Změnu může nastartovat už o víkendu. Stojí ale proti Coloradu, jedinému týmu, s nímž v dosavadní sezoně prohrál jasně – 1:4.

