Vzhůru na nákupy! Boston věří v lepší časy, Pastrňák volá po posilách: Zasloužíme si je

Autor:
  19:20
Loni touto dobou se zbavili posledních šancí na play off a šli do výprodeje. Hokejový Boston opustil i ostřílený lídr Brad Marchand, klub se soustředil na budoucnost. Stačil však jediný rok a Bruins se překvapivě drží na hraně vyřazovacích bojů. „Dostali jsme se do skvělé pozice a nesmíme ji promarnit,“ ví tahoun David Pastrňák. Řada je před klíčovými měsíci sezony NHL opět na vedení.
Pavel Zacha (18) a David Pastrňák (88) slaví gól Boston Bruins.

V pátek večer přijde přestupová uzávěrka. Poslední šance na zesílení týmu se krátí. A vzkaz směrem k realizačnímu týmu i generálnímu manažerovi Donu Sweeneymu vyslali jak nejlepší střelec Morgan Geekie, tak i hlavní hvězda Pastrňák.

„Myslím, že naše parta odvedla skvělou práci, když jsme se ocitli v pozici, kdy můžeme buď stát na místě, nebo přidat hráče,“ líčil první jmenovaný.

„Rozhodně si posily zasloužíme,“ vypálil český útočník. „Po celý rok jsme čelili nepříznivým okolnostem, pochybovalo se o nás. Před olympijskou pauzou jsme se dostali až sem a tvrdě pracovali, abychom splnili cíl dostat se do play off.“

Olympiáda je pryč, vrací se NHL. Co v ní čeká nejen Čechy? Boj o play off i trofeje

Aktuálně Bostonu pod vedením kouče Marca Sturma patří poslední postupová pozice, o tři body. A to je, zvlášť při členství v nabité Atlantické divizi, skvělý počin.

Hráči si vedou nad očekávání, Sweeney se jim snaží naslouchat.

„Respektuji, co říkají. Rádi bychom náš klub dál vylepšovali, když to půjde. A rádi bychom klukům dali šanci, kterou si zaslouží. Ale soustředíme se pochopitelně jak na tento rok, tak i budoucnost,“ reagoval opatrně manažer, který loni nechal vedle Marchanda odejít ještě útočníka Charlieho Coylea a obránce Brandona Carla.

Matt Grzelcyk přijímá gratulace ke vstřelené brance. Zleva na střídačce: Charlie Coyle, Anders Bjork, David Pastrňák a Brad Marchand.

Teď hledá ideální řešení. Nechce se snadno zbavovat hráčských nadějí a voleb v draftu, z nichž většinu získal za poslední rok. Zvlášť po předešlých sezonách, kdy Boston vsázel i přes viditelně stárnoucí kádr vše na to, aby se pokusil o Stanley Cup.

„Výměny nejsou v naší moci a víme, že to není úplně příjemné téma,“ uznal Pastrňák. „Ale já nepochybuju o našem vedení, vím, že jsme v tom společně. Jak jsem řekl, vážně si to posílení zasloužíme.“

A Sweeney je tak pod tlakem.

Melovský má kontrakt v NHL. S New Jersey podepsal nováčkovskou smlouvu

Při trejdech může nabídnout třeba i obránce Andrewa Peekea nebo útočníka Viktora Arvidssona, zkušené hokejisty, kteří se v létě stanou volnými hráči.

Manažer ale nechce spěchat a spíš vyhlíží příležitost.

„Pokud se naskytne, pak ji prozkoumáme a zvážíme, aby dávala smysl i do budoucna,“ říká šalamounsky. „Loni jsme změnili kurz, připustili si chyby a dali si cíl vrátit se do hry o play off. Myslím, že od toho jsme se jako tým nikdy neodkláněli.“

Generální manažer Bostonu Don Sweeney (vlevo) si stejnou pozici vyzkoušel i u kanadského národního týmu.

Něco se ale přece jen mění, v Bostonu po předešlém obětovaném ročníku zase věří v lepší časy. Můžou koukat po možných posilách třeba v St. Louis, Vancouveru nebo Calgary, kterým se letos nedaří a očekává se, že budou prodávat.

Tahouni by se nejradši vrhali do nákupů, praxe tak jednoduchá zdaleka není. Z tradičního celku NHL každopádně opět vyzařuje mentalita, že můžou něco zkusit, aby byli ještě lepší a úspěšní.

„A to je přesně ten bod, do kterého se chcete dostat,“ libuje si Sweeney.




