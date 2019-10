Pastrňákova řada zařídila obrat. Byla excelentní, uznal bostonský kouč

Bruins nezačali dobře, už v deváté minutě kvůli nedůrazné obraně prohrávali 0:2. „V takovém případě nevíte, kam utkání dojde. Začnete si myslet, že si vás možná podají,“ přiznal Cassidy prvotní obavy.

Stačilo však spoléhat na své elitní útočníky.

Snížení zařídil Pastrňák ve 12. minutě. Bergeron výborně napadal, získal puk, Marchand nahrával a Pastrňák zprava střílel. V závěru první části se role prohodily. A po 33 sekundách druhé třetiny Marchand využil i další asistence českého útočníka.

„Najednou jsme vedli,“ kroutil Cassidy hlavou. „V tom je náš tým vážně dobrý. Ví, jak správně hrát a dojít k vítězství. Nepanikaří. A ti tři, co dokážou vymyslet... Jejich řada byla excelentní.“



Hokejisté Vegas naopak nechápali, že vedení tak snadno pustili. „Dovolili jsme jim ty góly, jako by to byl nějaký dárek,“ štvalo Maxe Paciorettyho. „Bylo by fajn, kdybychom chvíli vedení i intenzitu udrželi. Přece nechceme, aby se jejich nejlepší hráči cítili dobře. Víme, co dokážou.“



A taky dokázali. Bruins i díky nim vyhráli všechny tři úvodní zápasy, navíc na hřištích soupeřů. Stejně úspěšný byl klub naposledy v sezoně 2001/02. „Máme odolný tým, už jsme to ukázali několikrát. K tomu zkušenosti...“ těšilo Marchanda.

Mrzet může zranění jedničky Tuukky Raska, jenž ze zápasu odstoupil kvůli svalovému zranění na noze, nebo dehydrataci. Cassidy těsně po zápase uvedl, že další informace nemá.

Bruins dál pokračují mimo domácí arenu, nyní míří do Colorada, až o víkendu se představí v Bostonu proti New Jersey.

Podívejte se na sestřih utkání: