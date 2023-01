Neumíme draftovat gólmany? Nevadí. Jak Bruins přišli k Ullmarkovi a spol.

Jen přiznejte, říká vám něco jméno Jevgenij Rjabčikov? Zřejmě ne, v NHL nikdy nenastoupil. A co Hannu Toivonen či Malcolm Subban? Ani oni neoslnili, v nejlepší lize světa toho odchytali pomálu, navíc průměr inkasovaných branek na zápas nestlačili pod tři.

Žádné jiné gólmany si Boston Bruins v prvním kole draftu nikdy nevybrali. A jak je vidět, když už zamýšleli brzkou volbou vylepšit situaci v brankovišti, končilo to zklamáním.

Historicky největší úlovek mezi tyčemi ukořistili skoro před šedesáti lety. Tehdy ve třetí rundě sáhli po Kenu Drydenovi, ten ale dres Bostonu nikdy nenavlékl, Stanley Cupy zvedal nad hlavu až s Montrealem.

Tehdy šlo mimochodem teprve o druhý draft vůbec a výběru se účastnilo jen šest zakládajících družstev NHL, Dryden tak šel jako celková čtrnáctka. Oficiálně tak jde o gólmana, kterého si Bruins v historii vybrali v draftu nejdříve.

Rjabčikov byl jedenadvacítkou, Toivonen i Subban úvodní kolo ve svých letech téměř uzavírali.

A tak Bruins už dekády „lepí“ nejdůležitější pozici na ledě různě. Jako by v Bostonu platilo: Draftovali jsme tě? Příliš u nás nepochodíš. Současná dvojka Jeremy Swayman budiž světlou výjimkou.

Majstrštyk vytasil v roce na jaře 2006 prozatímní generální manažer Jeff Gorton. Ještě než dočasný náhradník za vyhozeného Mike O’Connella draftoval Phila Kessela, Milana Luciče a Brada Marchanda během pár kol, změnil chod organizace na roky dopředu.

Do Toronta poslal gólmana Andrewa Raycrofta, s nímž Bruins nebyli zrovna spokojení a pozici jedničky už mu svěřit nechtěli, a na oplátku získal mladičkého kudrnatého Fina.

Tuukka Rask se jmenoval.

Tuukka Rask a Tim Thomas dotáhli v roce 2011 Boston Bruins ke Stanley Cupu.

Raycroft v Torontu nezaujal, po roce a půl ho Maple Leafs vykoupili ze smlouvy. Zato Rask později vytvořil hvězdný tandem s Timem Thomasem, dalším skvělým brankářem, ke kterému u Massachusettského zálivu přišli trochu náhodou. Poprvé je Thomas zaujal výkony ve finském Kärpätu Oulu, jenže za dvě sezony neprorazil. Když pak během výluky v sezoně 2004/2005 zářil v Jokeritu Helsinky, opět na severu Evropy, řekl si už jasně o místo.

Výsledek? Stanley Cup, Vezina Trophy pro nejlepšího gólmana, Conn Smythe Trophy pro nejužitečnějšího hráče play off.

Tanečky s parťákem, patálie s lapačkou

Dřív si v Bostonu pomohli třeba angažováním britského rodáka Byrona Dafoea nebo Andyho Mooga, jehož „medvědí“ design populární masky nedávno opět ožil.

Díky Linusi Ullmarkovi, nejlepšímu brankáři probíhající sezony napříč soutěží, jenž se tehdejším oblíbencem fanoušků inspiroval a na zápas pod širým nebem si nechal ochranu hlavy posprejovat obdobně.

Ullmark, brzy třicátník, je ostatně dalším v řadě, kteří v Bostonu prozřeli a rázem se pasovali do pozice jedničky. Stokilový Švéd prožívá famózní sezonu. Úspěšností zákroků se blíží 94 procentům, průměr inkasovaných gólů drží na hodnotě 1,88, k tomu přidal už 24 výher a pouhé tři porážky.

Česká stopa Dosud jediným českým brankářem, kterého Bruins draftovali, je Daniel Vladař. Boston si jej vybral v roce 2015 coby číslo 75. Nyní pětadvacetiletý gólman za tým odchytal v NHL jen pět zápasů. Větší šanci dostává až v Calgary Flames, kde působí od minulé sezony.

„Nikdo nečekal, že bude až tak dobrý. Pro soupeře je nečitelný. Je téměř jasné, že letos začne i play off jako jednička,“ píše pro server The Athletic novinář Fluto Shinzawa, který o dění kolem Bruins referuje už šestnáct let.

Smlouvu nemá Ullmark zrovna skromnou. Generální manažer Don Sweeney mu věřil, před rokem a půl mu tedy coby volnému hráči nadělil čtyřletý kontrakt s průměrným příjmem pět milionů dolarů.

Pokud formu udrží, Vezinu mu zřejmě nikdo nevezme. Teoreticky může atakovat i historický rekord v počtu vítězství v základní části, o ten se dělí Braden Holtby s Martinem Brodeurem (oba 48). Fazonu na to má, jenže zřejmě neuspěje. Ani dvojka Swayman totiž není žádný neumětel, a tak jim kouč Jim Montgomery dávkuje čas tak, aby byli pokud možno spokojení oba.

Nestěžují si, vždyť Swayman a Ullmark, to jsou parťáci k pohledání. Po triumfu se k sobě rozjedou, ukloní se, vystřelí ruce k nebi a nadšeně se obejmou. Žádná zášť, jen zdravá rivalita.

Přitom před sezonou měl k většímu prostoru na ledě blíže Swayman. Loňské play off mu vyšlo přece jen lépe, navíc je mladší, perspektivnější, zdálo se.

Ovšem Ullmark nečekaně vyzrál. Konečně byl v klidu. První ročník v Bostonu protrpěl. Ne že by snad výkonnostně až tak strádal, jenže mimo led to nebylo ono. Rodina si nevybrala příbytek zrovna šťastně. Tu se rozbila polička, pak zase upadla dvířka v kuchyni, jindy zase neodtékal odpad.

„A dost! Stačilo, stěhujeme se!“ zavelel někdejší gólman Buffala po půlce sezony. S manželkou Moou sbalili věci, sebrali potomky Harryho a Lily (ne, podobnost s postavami z jisté kouzelnické série není čistě náhodná, jak Ullmark potvrzuje) a přesunuli se do městečka Brookline, mimo jiné rodiště Johna F. Kennedyho.

Ullmarkovi se neskutečně ulevilo, na kemp přijel nachystaný jako nikdy předtím. Je mentálně silný, nechybuje, puky z něj zbytečně nevypadávají. A obráncům pomáhá s rozehrávkou, hokejka mu totiž perfektně sedí.

Švéd promine, ale většího šílence do výstroje byste pohledali. Puntičkář první kategorie. Když přecházel od CCM k firmě Bauer, strávil hodiny testováním nejrůznějších vylepšení.

Nechal kompletně předělat sériově vyráběnou lapačku. Neustále volal, co by ještě udělal jinak, a neúnavně testoval na ledě. Potřeboval ji perfektní.

„Co jsme měnili? Zapínání, vnitřek, uspořádání některých úchytů, úhel, kterým lapačku zavíráte... No prostě všechno. Vážně,“ líčil.

Když byla lapačka konečně v pořádku, začal Ullmark loni v létě prudit s hokejkou. Čepel se mu zdála moc měkká, nelíbila se mu příliš dlouhá rukojeť, dokonce si nechal na vyrážečku vyrobit jakési udělátko, které mu chrání při likvidaci střel pravý malíček.

„A to není všechno, mohl bych pokračovat ještě dál. Co naleznete na mé hokejce, nenajdete na žádné jiné,“ culil se.

Účel světí prostředky, Ullmark lapá skvěle. Možná díky holi, možná díky příjemnějšímu bydlišti. A možná proto, že je jednoduše sakra dobrý brankář.