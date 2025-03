Děs i znechucení v Bostonu. S Marchandem končí jedna éra, bude z Pastrňáka kapitán?

U nikoho jiného se nevolalo po oficiálním potvrzení tak jako při výměně drobného kanadského útočníka na Floridu. Ani u přestupu hvězdného Rantanena do Dallasu.

Natolik nečekaná zpráva, která se ještě navíc šířila souběžně s časem uzávěrky, byla. Proto jednotlivé servery ujišťovaly.

„Jo, vážně se to děje!“

„Opravdu je to skutečné, Brad Marchand součástí Panthers.“

Nejde o to, že by se snad trejd úplně nečekal, řešil se. Ano, Marchand u Bruins strávil kompletní kariéru v NHL, šestnáct let! Chtěl zůstat a ani si nemyslel, že poputuje dál.

Na druhou stranu mu končila smlouva a licitování o té nové se táhlo. I když šestatřicetiletý mazák pořád patřil mezi platné, neměl dosud úspěšnou sezonu ani z individuálního hlediska. Navíc je zraněný, moc toho v základní části už nestihne. Případný obchod dával smysl.

Ale na Floridu? K diviznímu soupeři, který Bostonu ukončil poslední dva ročníky NHL, včetně toho s bodovým rekordem v základní části? Za nenáviděným Matthewem Tkachukem? Za obdobně nepříjemným Samem Bennettem?

Nejvýmluvnější v tomto ohledu byla reakce bývalého hokejisty Paula Bissonnetteho v taktéž zaskočeném studiu kanadského sportovního kanálu Sportsnet.

Při oznámení novinky jen výmluvně složil hlavu na stůl.

Reakce na přestup Brada Marchanda k Panthers:

Netřeba zdůrazňovat, že fanoušci Bruins se zděsili. Často se opakovaly znechucené reakce typu: „Chce se mi zvracet.“

V Massachusetts znovu spílají generálnímu manažerovi Donu Sweeneymu, který klubovou ikonu směnil za podmíněnou volbu ve 2. kole draftu 2027.

„Museli jsme učinit opravdu moc těžké rozhodnutí, abychom řekli: ‚Dejme Bradovi příležitost ve vážně dobrém týmu.‘ Pak se on může rozhodnout, co je pro něj nejlepší dál,“ vysvětloval muž, který těsně před uzávěrkou započal s výprodejem.

V týdnu poslal pryč útočníky Frederica s Brazeauem, během bouřlivého pátku pak ještě dalšího forvarda Coyla s obráncem Carlem.

Někdejší obránce Don Sweeney dělal i kanadského manažera na Four Nations, důležitou roli v Bostonu pak zaujal před deseti lety.

Nikdo z nich ale nezažil to, co Marchand. Poslední článek z party, která na jaře 2011 slavila Stanley Cup, symbol vítězné mentality, která se v Bostonu držela předlouhých patnáct let. Po Krejčím, Bergeronovi či Chárovi je tohle definitivní konec jedné památné éry.

Týmu zbyli tři lídři, po jednom v každé z řad. Letos nevýrazný brankář Jeremy Swayman, zraněný obránce Charlie McAvoy a útočník David Pastrňák.

Je evidentní, že jeden z posledních dvou zmíněných převezme kapitánské céčko po Marchandovi, oba dosud zastávali pozice jeho asistentů. Americký bek nabral hodně zkušeností od předchozích šéfů v kabině, český střelec zase strhává dobrou náladou, v týmu působí déle a navíc je jeho hlavní tváří.

David Pastrňák (88) a Brad Marchand (63) slaví gól Boston Bruins.

Důležitou roli tak nejspíš převezme právě on. V této sezoně to ale zřejmě nebude, klub chce údajně s jmenováním počkat až na tu nadcházející.

Čekají ho krušná léta. V honbě za pohárem se stárnoucím kádrem obětoval budoucnost. A musí dohánět.

„Začíná si to vybírat svou daň,“ uznal Sweeney, načež pokračoval ve vlastní obhajobě. „Občas musíte ustoupit. V pátek ráno jsme nepřicházeli s vědomím, že takové tahy uděláme... Potřebovali jsme obrátit list, trochu změnit nastalý vývoj, aniž bychom pouze bourali.“

Přestavbu, kterou už mužstvo zoufale potřebuje, tedy spustil hodně razantně. Boston shrábl pár draftových voleb, mladíků a třeba šikovného Mittelstada z Colorada nebo zadáka Jokiharjua.

Brad Marchand (63), Charlie McAvoy (73) a David Pastrňák (88) z Bostonu debatují během zápasu s Carolinou.

Otázkou je, zdali dosti nepopulární Kanaďan měnící se tým uřídí. Příznivci ho těžce snáší třeba kvůli štědrým kontraktům pro Eliase Lindholma se Zadorovem, kterým se nedaří. Nyní zjevně uznal, že šance na play off jsou minimální.

To Marchand v novém působišti jistě zaútočí na nejcennější trofej. Jiné ambice ani obhájce z Floridy nemá. Otravný útočník už se na Four Nations v reprezentačním výběru udobřil s Bennettem, který ho v loňském play off při jednom ze soubojů vyřadil ze hry a navrch přidal úder do obličeje.

„Jen jsme si řekli, že mu nebudu přihrávat puk,“ žertoval Marchand během krátké mezinárodní akce, na které slavil zlato po vyhraném finále nad Spojenými státy.

Bostonský Brad Marchand se popral s Larsem Ellerem z Washingtonu

Po triumfu si rýpl do poraženého. Prostořekého Tkachuka. Hokejisty rozdílného věkově i postavou, zato rovněž hodně podobného provokativním a nesnesitelným stylem. Sednou si spolu?

Ve vyřazovacích bojích se od sebe snad ani nemohli odlepit, Američan dráždil hráče Bruins nejen při hře, ale hlavně po odpískání. Šarvátkami, peprnými výrazy. I vůči Marchandovi.

Teď jsou oba mimo. Nový hráč v sestavě Panthers se patrně vrátí dřív. Ačkoli se rád dostává protivníkům pod kůži, přičemž některé v minulosti i nepochopitelně olizoval jazykem a vyfasoval řadu suspendací, časem se z něj stává čím dál větší profesionál.

Matthew Tkachuk a Sam Bennett se radují z branky proti Rangers.

„Jsme nadšení,“ oznámil Bill Zito, generální manažer Panthers. „Jeho výsledky mluví za sebe, zranění je na pár týdnů a uvidíme, jak se to vyvine. Myslíme si, že v sobě pořád něco má. Je dynamický, schopností má dost: dovednosti, cit, soutěživost a chuť po vítězství. Těšíme se na něj, do našeho mixu zapadne.“

Do sestavy se na první pohled absolutně hodí. Chlapík s nechvalně známou přezdívkou „The Rat“ v týmu, kde jsou krysy symbolem a čas od času létají na led. Pakliže si vyhoví i s Tkachukem, vznikne skvadra, kterou bude těžké ustát. Možná nejvíc nenáviděný útok soutěže, proti němuž nikdo hrát nechce.

A kdyby angažmá Marchandovi nesedlo, v létě bude volný. Klidně může zase jednat s Bostonem.

Jak zdůraznil Sweeney: „Dveře mu rozhodně nezavírám.“