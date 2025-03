Jedno místo. Pět různých kandidátů.

Montreal, Rangers, Columbus, Detroit, Islanders.

Už teď je zřejmé, že šťastných bude podstatně méně než těch zklamaných.

Početná skupinka týmů bojuje o pozici druhé divoké karty. Pokud se nezrodí zásadní šok, také o jediné volné místo pro postup do play off.

Osmý Montreal totiž ztrácí na sedmou Ottawu už sedm bodů. Rozhodně se nejedná o nedosažitelnou propast, ale vzhledem k počtu zbývajících zápasů i formě jednotlivých týmů se neočekává, že by Senators měli v tabulce spadnout.

Jak Montreal, tak i zbylé čtyři týmy, co si ještě myslí na postup do vyřazovací části, na rozdíl od hokejistů z hlavního města Kanady v posledních deseti zápasech více prohrávali, než vyhrávali. Proto Ottawa zbytku odskočila.

Ostatní nemají ideální formu, vítězství v následujících dvou týdnech ale setsakramentsky potřebují.

Uspěje jen ten nejlepší, v prvním kole bojů o Stanley Cup následně pravděpodobně vyzve Washington.

Kdo to bude?

Aktuální tabulka Východní konference Pozice Tým Body Zbývající zápasy 8. Montreal 77 9 9. NY Rangers 77 8 10. Columbus 75 10 11. Detroit 74 9 12. NY Islanders 74 9

Montreal se na osmou příčku vyšvihl v noci z neděle na pondělí, kdy uspěl na ledě obhájce titulu z Floridy (4:2).

„Obrovsky důležité vítězství. Venkovní trip pro nás nedopadl dobře, ale cítil jsem, že pokud uspějeme proti Panthers, dostaneme se do lepší pozice směrem k domácím zápasům,“ pronesl po výhře kapitán Canadiens Nick Suzuki.

Týmu se totiž nedařilo, prohrálo jak v St. Louis, tak také Carolině i Philadelphii, navíc s ostudným skóre 6:16. Ale podobně se trápí i ostatní konkurenti.

První zápas a hned gól. Patrik Laine se v Montrealu uvedl bravurně.

Loni stačilo Washingtonu – poslednímu postupujícímu na Východě – na protlačení se do nejlepší osmičky 91 bodů. Podobná cifra by mohla zajistit osmou příčku i tentokrát.

Montreal už nyní vylepšil bodový zisk oproti minulé sezoně, má jich dokonce nejvíc za posledních šest let.

Podobné zlepšení evidují také v Columbusu, kde postup do play off čekal pravděpodobně jen málokdo. Blue Jackets se v něm objevili naposledy v roce 2020.

Detroit ve vyřazovací fázi pro změnu chybí dokonce už od roku 2016, ale loni mezi osmičku neproklouzl jen kvůli horšímu vzájemnému zápasu.

A kluby z New Yorku? Rangers se před sezonou řadili k hlavním favoritům na Stanley Cup, případný nepostup by byl propadákem. Ani Islanders s koncem sezony už v dubnu rozhodně nepočítali.

Jenže základní částí se protrápili a zpackané zápasy se snaží nyní dohnat. Může být pozdě, míst je zkrátka proklatě málo.

Souboj o play off na Východě je zajímavý i pro českého fanouška, byť zrovna v těchto pěti týmech moc tuzemských hráčů nefiguruje.

Jedno jméno ale přeci jen vyniká.

Jakub Dobeš zasahuje proti Matveji Mičkovovi z Philadelphie.

Jakub Dobeš plní roli zodpovědné dvojky v Montrealu a také díky němu a jeho povedenému vstupu do ligy má klub šanci na postup. Jistě nyní myslí jen na klubové cíle, ale pokud by se Canadiens závěr základní části nepovedl, pozvánka do reprezentace se vyloženě nabízí.

Trenér Radim Rulík se za ním v listopadu zastavil, mluvili spolu, ale o národním týmu prý nehovořili. Zlatý kouč z posledního šampionátu ho ale před novináři vychvaloval.

„Ale netuším, co to bude znamenat, kvalitních českých brankářů je v NHL dost. Stejně tak i mladých hráčů, jsme šikovní, ale nevím, jestli to pro nás bude dostačující, abychom se dostali na mistrovství světa. Kdyby nás každopádně povolali, věřím, že bychom všichni reprezentovat chtěli,“ říkal následně v rozhovoru pro iDNES Premium na začátku roku.

Spolu s Karlem Vejmelkou by mohl na turnaji utvořit solidní gólmanskou dvojici, teoreticky připadá v úvahu také Lukáš Dostál, ten ale bude řešit novou smlouvu.

Nový generální manažer reprezentace Jiří Šlégr už s hráči ze zámoří o případné nominaci jistě jedná, Rulík se zatím opře o hokejisty z evropských lig.

Přípravu začíná národní tým 1. dubna, nejprve odehraje dva přípravné duely v Německu, pak 17. a 19. dubna dva zápasy s Rakouskem.

A po nich už bude jasné, kdo boj o play off v NHL nakonec nezvládl.