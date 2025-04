Před posledním kolem základní části proti sobě bojují na dálku. I když jasno může být už před posledním zápasem Blue Jackets.

V NHL totiž nedrží stejné zvyky jako například v Česku u hokejové extraligy, fotbalové Chance Ligy, nebo v Anglii u Premier League.

Závěrečné zápasy týmů organizátoři rozložili do více dní. Montreal jej hraje už v noci ze středy na čtvrtek, doma hostí Carolinu. Columbus na domácím ledě vyzve o den později New York Islanders.

Radost Joshe Andersona a Davida Savarda po gólu v utkání s Detroitem.

V tabulce je dělí dva body. Pokud Canadiens prohrají v základní hrací době, dají skupince z Ohia šanci. Kdyby následně vyhrála a vyhnula se prodloužení, na kanadského soupeře by se bodově dotáhla a díky vyššímu počtu výher po 60 minutách by proklouzla do postupové osmičky ve Východní konferenci.

Montrealu ale zároveň stačí prohrát v prodloužení nebo nájezdech a pozici druhé divoké karty uhájí.

Závěr sezony si ale značně zkomplikoval. Držel slušný náskok, jenže poslední tři duely ztratil, zatímco Columbus exceluje. Pět výher v řadě ho drží ve hře.

„Věděli jsme, že se musí setkat spoustu okolností, abychom se do play off ještě dostali. Tak se jen snažíme odvádět svoji práci a zatím se nám to daří skvěle,“ chválil útočník Adam Fantilli.

Nejen on, ale i spoluhráči musí vyzdvihnout poněkud nečekaného hrdinu, který měl plnit roli pouze dočasného záskoku. Čtyřiadvacetiletý brankář Jet Greaves si doposud nezískal pevné místo v NHL, mnohem častěji nastupoval na farmě.

Jet Greaves v brance Columbusu likviduje střelu Buffala.

Jenže po zranění jedničky Elvise Merzlikinse přeskočil v hierarchii dvojku Daniila Tarasova a chytá parádně.

Na výhrách má zcela zásadní podíl, vždyť třeba v posledních třech kláních inkasoval jen jednou, ve Washingtonu ho překonal Alexandr Ovečkin.

„Dostat jen jeden gól, navíc zrovna od něj? To je docela dobré, ne? Víc k tomu asi říct nemůžu, má dost možná největší formu ze všech brankářů v lize,“ dodal Fantilli.

„Podle mě kluci prostě jen hrají úžasně. Odvádějí přede mnou dobrou práci, čistí prostor před brankovištěm, zamezují dorážkám. A hlavně hrajeme týmově,“ pravil Greaves.

Určitě bude napjatě sledovat, jak si v noci Montreal povede. Zajisté si bude přát vítězství Caroliny, aby druhý den dostal ještě jednu šanci vyniknout.

A v ideálním případě protáhl týmu sezonu. Šťastnější z dvojice následně narazí v prvním kole play off na Washington.