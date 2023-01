Půlnoční šok. Žádaného kapitána získali Islanders. Nastoupí v Utkání hvězd?

„Pro mě i moji rodinu je to překotná změna. Samozřejmě jsem trochu v šoku,“ připustil pro oficiální stránky soutěže Horvat.

Paradoxem je, že i v sedmadvaceti bude jedním z nejmladších hráčů v novém týmu, který opačným směrem poslal o rok mladšího hotového útočníka Anthonyho Beauvilliera, perspektivního Fina Aatu Rätyho a možná i volbu v prvním kole nadcházejícího nabitého draftu.

Pokud Islanders budou vybírat mezi první dvanáctkou, volba v prvním kole se týká až draftu o rok později.

Tým z New Yorku by každopádně sám potřeboval omladit.

Generální manažer Vancouveru Patrik Allvin, který při avizované přestavbě týmu potřebuje být na trhu agresivní, si lebedí: „Jsme nadšení, co jsme dostali výměnou za Horvata, myslím, že to bylo správně načasované.“

Jeho protějšek Lou Lamoriello se stává terčem kritiky fanoušků. Pouští se do velkého rizika.

„Myslím, že Horvat z nás dělá lepší tým a dává nám větší šanci dosáhnout toho, co chceme,“ naráží jasně na cíl prorazit do play off. K postupu do vyřazovacích bojů přes divokou kartu chybí dva body. Proti je ale větší množství odehraných utkání.

Lou Lamoriello

A ovládnout boj o Stanley Cup? Papírově je taková možnost hodně nepravděpodobná.

„Jakmile se dostanete do play off, může se stát úplně cokoli, sledujeme to rok co rok,“ oponoval však Lamoriello v nočním pondělním hovoru se zámořskými médii. „Věřím, že nám dá tu možnost dostat se do play off a pak půjdeme krok za krokem.“

V případě, že scénář s vyřazovacími boji nevyjde, čeká Islanders psychicky o to náročnější vyjednávání s Horvatovým agentem Patem Morrisem.

Kanadský forvard během sezony i v jednom z momentálně nejslabších mužstev ligy dosud posbíral 54 bodů za 31 gólů a 23 asistencí. V tabulce produktivity mu patří dělené 21. místo.

Jeho služby do dalších let tak nebudou levné, navrch se dá očekávat, že zástupce jednomu z elitních všestranných útočníků NHL bude usilovat o dlouhodobou smlouvu.

Kanadský útočník měl takovou nabídku - konkrétně osmiletou - obdržet už od Canucks, jenže dohoda zřejmě uvázla na výši mzdy. Vancouver postrádá větší prostor pod platovým stropem, navíc dvěma podpisy útočníků J. T. Millera s Andrejem Kuzmenkem si do budoucna nepomohl. Kapitán tak i k Allvinově nelibosti musel odejít.

Útočník Vancouveru Bo Horvat slaví vítězný gól.

„V létě, a dokonce i na začátku roku, jsem si myslel, že zůstanu ve Vancouveru a budu součástí Canucks až do konce,“ prozradil Horvat. „Jenže vše se vyvinulo tak, že jsem se dostal až sem. Jsem ale vděčný, že mi New York věří, chci pomoct a nemůžu se dočkat prvního startu.“

Štafetu přebrali Islanders, 25 % z Horvatovy dobíhající smlouvy nesou stále Canucks. Zásah do platového stropu činí 4,125 milionu dolarů.

Lamoriello by mohl pracovat s teoretickou možností, že Horvata předá v případě ztraceného boje o play off jinému celku ještě před uzávěrkou přestupů 8. března, než by se kanadský centr stal nechráněným volným hráčem. Zájem o něj jako posilu před zápasy o Stanley Cup bude jistě obrovský.

Přesto generální manažer zdůrazňuje, že jeho cílem je s hráčem prodloužit smlouvu, k čemuž překvapivě ještě nedošlo. „Je důležité to udělat co nejdřív. Budeme na tom pracovat a uděláme vše, co bude v našich silách,“ slibuje.

Kapitán Vancouveru Bo Horvat slaví vstřelenou branku.

„Všechno se seběhlo tak rychle, že jsme se o prodloužení smlouvy ještě nebavili. Uvidíme, nechám to na Patovi a všech ostatních, aby se postarali,“ řekl Horvat.

Ten se má o nadcházející ligové pauze zúčastnit na Floridě Utkání hvězd, do kterého byl ovšem nominován za Pacifickou divizi, v níž Vancouver působí. Jak to bude teď po nečekaném trejdu do Metropolitní divize, není jasné.