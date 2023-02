Horvat podepsal s Islanders osmiletou smlouvu, přijde si na miliardu a půl

Bývalý kapitán Canucks se mohl po skončení sezony NHL stát nechráněným volným hráčem. „Když uděláte takovou výměnu, tak je vždy záměrem podepsat (s ním) dlouhodobou smlouvu. Jinak byste to nedělali,“ podotkl generální manažer newyorského klubu Lou Lamoriello. „Upřímně řečeno, mohli jsme ho podepsat hned ráno, když k nám přišel,“ uvedl Lamoriello.

Horvat si oproti dosavadnímu šestiletému kontraktu polepší průměrně o tři miliony dolarů ročně. „Abych řekl pravdu, je to úleva. Poslední rok by to bylo psychicky náročné. Konečně je vše vyřešené, to nevědomí mě i rodinu brzdilo nejvíce,“ řekl Horvat. Premiérový start v dresu Islanders ho čeká dnes po přestávce pro Utkání hvězd, na kterém se podruhé v kariéře představil.

Rodák z kanadského Londonu byl v aktuální sezoně s 31 góly nejlepším střelcem Vancouveru, s 54 body mu patřilo v týmové produktivitě druhé místo. V NHL má Horvat na kontě 201 branek a 219 asistencí v 621 zápasech. Dalších 11 gólů a pět asistencí přidal ve 23 duelech play off.