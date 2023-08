Konec bitek? Juniorka v zámoří zpřísňuje pravidla. Chceme předejít i smrti, hlásí

„QMJHL stanovuje pravidlo, abychom předešli fyzickému a psychickému násilí, které může mít za následek lehké nebo vážné zranění nebo v krajním případě i smrt,“ stojí nově v regulích.

Už tři sezony platilo v Quebec Major Junior Hockey League (QMJHL), že po bitkách udělují rozhodčí přísnější trest než v NHL. K běžnému pětiminutovému vyloučení totiž hráči vyfasovali ještě osobní trest na deset minut, od třetí rvačky pak liga udělovala i zápasové stopky.

Nyní soutěž ještě přitvrzuje. Zavádí následující:

- kdokoliv, kdo se zapojí do rvačky, dostane trest do konce zápasu

- ten, kdo bitku vyvolá, obdrží trest zastavení činnosti na jedno utkání

- hráč, jenž bude prohlášen za „agresora“ v bitce, vyfasuje trest na dva zápasy

- hráč, který se popere v sezoně podruhé a víckrát, obdrží navrch ještě další jednozápasovou stopku

Vedení hokejové QMJHL prosazuje zákaz bitek.

Už v březnu přední představitelé soutěže varovali, že bitky budou řešit. Tak se skutečně stalo. „Je to tak, bitky jsou zakázány,“ řekl prezident výkonného výboru QMJHL Richard Létourneau. „Neděláme to kvůli tomu, abychom šokovali hokejový svět, jen si zkrátka myslíme, že je to cesta, kterou musíme jít,“ ujistil.

„Chceme změnit kulturu soutěže i hokeje samotného. Máme jasnou představu, odhodlání i přesvědčení, jak by se měli všichni hokejisté i lidé kolem chovat,“ uvedl pak nový ligový komisionář Mario Cecchini, jenž ve funkci vystřídal po 37 letech Gillese Courteaua.

Právě Courteau se bitek poprvé dotkl už před třemi lety, když se spolupracovníky zavedl dodatečný desetiminutový trest a případné zastavení činnosti. QMJHL tak rozhodla na popud quebecské ministryně školství Isabelle Charestové. Trojnásobná medailistka z olympijských her v short tracku hrozila, že dvanácti týmům z Quebecu zastaví finanční podporu, pokud proti bitkám nezakročí.

Radko Gudas (v bílém) z Florida Panthers a Yanni Gourde ze Seattle Kraken při rvačce

Podle Chartesové jsou bitky jedním z aspektů, které zaviňují vleklé zdravotní problémy hokejistů. Na mysli má především otřesy mozků, které ukončily kariéry nejednomu hokejistovi.

„Dala jsem jasně najevo, že chci, aby rvačky z hokeji zmizely. V roce 2020 došlo ke změně pravidel, ale to nestačilo. Současný nárůst rvaček ukazuje, že musíme jednat důrazněji,“ řekla Charestová k tématu před rokem pro kanadský deník Le Soleil.

A nyní, o další rok později, ji soutěž opět vyslyšela.

Ještě tvrdší tresty se v návaznosti na šarvátky objevily už v minulém století. Konkrétně v roce 1987 razantně zasáhla NHL, které se nelíbily hromadné rvačky, do kterých se běžně zapojovala celá lavička. Proto začala rozdávat až desetizápasové sankce.

V současnosti jsou bitky zakázané v univerzitní NCAA, v juniorské WHL trestají za „inscenované“ souboje, OHL zase hráče, co se perou až příliš často.

V profesionálním hokeji zatím rvačky kromě běžného vyloučení zakázané nejsou, zdá se být však pouze otázkou času, kdy se toto téma objeví i na schůzích vedení NHL.