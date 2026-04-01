Další bitka brankářů, do NHL se vrací staré časy. Děkuju trenérovi boxu, bavil se vítěz

Abychom našli ekvivalent k roku 2026, museli bychom se v rámci NHL vracet ještě před velkou celosezonní výluku. Do ročníku 2003/04. Právě v něm se naposledy udály tři bitky brankářů z celkových šestačtyřiceti.
„Byla to oldschoolová záležitost, tak nečekaná, vzácná událost,“ prohodil útočník Rangers J.T. Miller, když přihlížel zatím poslední bitvě.
Ta se strhla zkraje 50. minuty. Jako obvykle po hromadné šarvátce, kdy hostující útočník Cotter v brankovišti šel do kontaktu s Šesťorkinem, který se svalil na záda a se spoluhráči se jal vyřizovat účty u zadního mantinelu. Jakmile si Markström všiml, že se zapojil, vystartoval.
Podívejte se na bitku mezi brankáři Markströmem a Šesťorkinem:
Pak už hlavní pozornost směřovala k dvěma maskovaným mužům, kteří odhodili část výstroje a pustili se do bitky.
„Cítil jsem, že něco udělat musím, cloumal se mnou adrenalin,“ popisoval Markström. „Prostě tam vyjedete a mácháte rukama.“
V podání jeho protivníka vypadal způsob boje ale úplně jinak. Ruský gólman, který na sebe v předešlé sezoně upozornil vyjednanou rekordní osmiletou smlouvou na 88 milionů dolarů, ukázal, že má výtečné schopnosti nejen v prostoru mezi třemi tyčemi.
Se švédským protějškem nejprve z odstupu trhal, pak uhnul dvěma pokusům o zásah a následně soka zasypal salvou úderů.
„Vůbec jsem netušil, že tohle v sobě Šesty má,“ zíral domácí kouč Mike Sullivan. A Miller se s pochvalou připojil: „Tohle jsme potřebovali. Zažít takový moment je výjimečné, bylo skvělé to sledovat a pozorovat, co umí brankář. Jak nám kryl záda, jasně ukázalo, že je naším lídrem.“
Tribuny v legendární Madison Square Garden ocenily Šesťorkina skandováním jeho jména. Ocenění se ze svých řad ale dočkal i Markström, který se z několika ran vzpamatoval, zkoušel přejít do účinného protiútoku, nakonec se ale převážil a spadl.
„On je emotivní člověk a ukazuje, že je také soutěživý. Moc to pro nás znamená, tohle přesně v týmu chcete vidět,“ poznamenal ke spoluhráči forvard Nico Hischier.
Vítěz byl ale jasný. Šesťorkin se pak u střídačky usmíval od ucha k uchu, po utkání si i zažertoval, když procedil hlášku: „Rád bych poděkoval svému trenérovi boxu.“
Jinak ale i jeho tým patří k poraženým. S Vancouverem má jako jediný v lize už matematickou jistotu, že se do play off nepodívá. V souboji dvou sousedních amerických států ale i díky trefě českého útočníka Jaroslava Chmelaře uspěl. A New Jersey jen klesly už tak teoretické šance na postup, k němuž Devils schází propastných deset bodů.
Přesto tenhle souboj díky střetu Šesťorkina a Markströma zanechá hlubší stopu. Tak jak se to povedlo brankářským kolegům Sergeji Bobrovskému (Florida) s Alexem Nedeljkovicem (San Jose) a pod otevřeným nebem Andreji Vasilevskému (Tampa Bay) s Jeremym Swaymanem (Boston), kteří se poprali v dalších dvou bitkách tohoto roku.
Jako by elitní soutěž cestovala zpátky v čase.