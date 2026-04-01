Další bitka brankářů, do NHL se vrací staré časy. Děkuju trenérovi boxu, bavil se vítěz

Autor:
  13:30
Bývá to vzácný okamžik, přitom mezi fanoušky tak oblíbený. V hokejové NHL se ale za dvacet let událo jen sedm bitek brankářů. Až do této sezony. Po šestiletém čekání přinesla za pouhých deset týdnů už tři gólmanské pěstní souboje. Tentokrát v noci na středu, v derby mezi New York Rangers a New Jersey (4:1). Vyrážečky a lapačky ve vřavě shodili Jacob Markström s domácí hvězdou Igorem Šesťorkinem.
POTŘETÍ V JEDNÉ SEZONĚ. Bitka gólmanů, jinak vzácný jev, se opět objevil v zápase tohoto ročníku NHL, v derby se poprali Jacob Markström (vlevo) z New Jersey a vítězný Igor Šesťorkin za New York Rangers. | foto: Reuters

Jaroslav Chmelař (49) se spoluhráči slaví svoji branku.
Abychom našli ekvivalent k roku 2026, museli bychom se v rámci NHL vracet ještě před velkou celosezonní výluku. Do ročníku 2003/04. Právě v něm se naposledy udály tři bitky brankářů z celkových šestačtyřiceti.

„Byla to oldschoolová záležitost, tak nečekaná, vzácná událost,“ prohodil útočník Rangers J.T. Miller, když přihlížel zatím poslední bitvě.

Ta se strhla zkraje 50. minuty. Jako obvykle po hromadné šarvátce, kdy hostující útočník Cotter v brankovišti šel do kontaktu s Šesťorkinem, který se svalil na záda a se spoluhráči se jal vyřizovat účty u zadního mantinelu. Jakmile si Markström všiml, že se zapojil, vystartoval.

Podívejte se na bitku mezi brankáři Markströmem a Šesťorkinem:

Pak už hlavní pozornost směřovala k dvěma maskovaným mužům, kteří odhodili část výstroje a pustili se do bitky.

„Cítil jsem, že něco udělat musím, cloumal se mnou adrenalin,“ popisoval Markström. „Prostě tam vyjedete a mácháte rukama.“

V podání jeho protivníka vypadal způsob boje ale úplně jinak. Ruský gólman, který na sebe v předešlé sezoně upozornil vyjednanou rekordní osmiletou smlouvou na 88 milionů dolarů, ukázal, že má výtečné schopnosti nejen v prostoru mezi třemi tyčemi.

Třetí bitka brankářů v jedné sezoně NHL, v derby se tentokrát poprali Jacob Markström (vlevo) z New Jersey a vítězný Igor Šesťorkin za New York Rangers.

Se švédským protějškem nejprve z odstupu trhal, pak uhnul dvěma pokusům o zásah a následně soka zasypal salvou úderů.

„Vůbec jsem netušil, že tohle v sobě Šesty má,“ zíral domácí kouč Mike Sullivan. A Miller se s pochvalou připojil: „Tohle jsme potřebovali. Zažít takový moment je výjimečné, bylo skvělé to sledovat a pozorovat, co umí brankář. Jak nám kryl záda, jasně ukázalo, že je naším lídrem.“

Tribuny v legendární Madison Square Garden ocenily Šesťorkina skandováním jeho jména. Ocenění se ze svých řad ale dočkal i Markström, který se z několika ran vzpamatoval, zkoušel přejít do účinného protiútoku, nakonec se ale převážil a spadl.

„On je emotivní člověk a ukazuje, že je také soutěživý. Moc to pro nás znamená, tohle přesně v týmu chcete vidět,“ poznamenal ke spoluhráči forvard Nico Hischier.

Pastrňák třikrát asistoval, Dobeš znovu zářil v bráně Montrealu

Vítěz byl ale jasný. Šesťorkin se pak u střídačky usmíval od ucha k uchu, po utkání si i zažertoval, když procedil hlášku: „Rád bych poděkoval svému trenérovi boxu.“

Jinak ale i jeho tým patří k poraženým. S Vancouverem má jako jediný v lize už matematickou jistotu, že se do play off nepodívá. V souboji dvou sousedních amerických států ale i díky trefě českého útočníka Jaroslava Chmelaře uspěl. A New Jersey jen klesly už tak teoretické šance na postup, k němuž Devils schází propastných deset bodů.

Přesto tenhle souboj díky střetu Šesťorkina a Markströma zanechá hlubší stopu. Tak jak se to povedlo brankářským kolegům Sergeji Bobrovskému (Florida) s Alexem Nedeljkovicem (San Jose) a pod otevřeným nebem Andreji Vasilevskému (Tampa Bay) s Jeremym Swaymanem (Boston), kteří se poprali v dalších dvou bitkách tohoto roku.

Jako by elitní soutěž cestovala zpátky v čase.

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice v semifinále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá čtveřice týmů, semifinále odstartovalo v pátek 3. dubna. Podívejte se na podrobný přehled...

Plzeň - Sparta 0:1. Marný závěrečný nápor domácích, postup zařídil kapitán Chlapík

Hráči Sparty v čele s kapitánem Filipem Chlapíkem slaví postup do semifinále...

Hokejisté Sparty vyhráli v rozhodujícím sedmém čtvrtfinále play off extraligy v Plzni 1:0 a postoupili do semifinále, ve kterém se utkají s Pardubicemi. Jediný gól zápasu vstřelil na začátku druhé...

Sparta v Pardubicích srovnala sérii. Třinec předvedl s Vary skvělý obrat a odskočil

Potyčka mezi hráči Sparty a Pardubic.

Druhými zápasy pokračovalo semifinále play off hokejové extraligy. Sparta v něm zvítězila v Pardubicích 2:1 a srovnala stav série na 1:1. Třinec dokázal porazit Karlovy Vary i podruhé (5:4), ačkoliv...

Pardubice zválcovaly Spartu, gól daly i v oslabení. Třinec porazil Karlovy Vary

Pardubice vyhrály v prvním zápase semifinále nad Spartou 6:2.

Závěr zápasu už si mohli užívat. Když fanoušci hokejových Pardubic rozproudili mexickou vlnu, o vítězi prvního semifinálového duelu extraligy bylo jasno. Dynamo přehrálo Spartu vysoko 6:2 a uzmulo...

Jaký tohle dává smysl? Bratři Tkachukové se podivují nad Světovým pohárem v Praze

Brady (vpravo) a Matthew Tkachukovi se radují z gólu proti Kanadě na Four...

Finále Světového poháru by se mělo hrát ve Spojených státech. Tuhle myšlenku nadnesli američtí hokejisté a bratři Matthew a Brady Tkachukovi ve svém podcastu Wingmen. Naráželi v něm i na výběr Prahy...

Zacha, Pastrňák a Chmelař v NHL bodovali, Vladař byl třetí hvězdou duelu

Owen Tippett (74) a Dan Vladař (80) oslavují výhru Philadelphia Flyers.

Hokejisté Philadelphie si vylepšili šance na postup do play off díky nedělní výhře 2:1 po prodloužení nad Bostonem. Jediný gól Bruins vstřelil Pavel Zacha za asistence Davida Pastrňáka, gólman vítězů...

6. dubna 2026  7:04,  aktualizováno  8:16

Islanders propustili trenéra Roye, Ritticha s Palátem má dostat do play off DeBoer

Peter DeBoer na lavičce Dallasu.

Brankář David Rittich a útočník Ondřej Palát mají v New York Islanders nového trenéra. Vedení týmu krátce před koncem základní části NHL odvolalo Patricka Roye a na jeho místo jmenovalo Petera...

5. dubna 2026  20:03

Snížil a mohl i rozhodnout. Ale Frodo skočil po puku jak tuleň, líčil Cienciala po obratu

Třinecký útočník David Cienciala se raduje z gólu.

Extraligové play off mu sedí. Jedenáct utkání čekal, než dá gól, a nyní se prosadil v minulých třech utkáních za sebou. Útočník třineckých hokejistů David Cienciala přispěl k rozhodující...

5. dubna 2026  13:24

Nové české jméno v NHL? Věřím, že na to mám! Hrabal je konkurencí i pro krajany

Premium
Český gólman Michael Hrabal stál v brance národního týmu na šampionátu juniorů.

Obrovitánská naděje. Rozměrově i vyhlídkami. Český hokejový brankář Michael Hrabal je po podpisu smlouvy s Utahem zase o něco blíž k NHL. Jak ale on sám avizuje: „Jsem na startu maratonu.“

5. dubna 2026

Tisíc zápasů bez přerušení. Obránce Burns nechyběl v NHL v sestavě dvanáct let

Obránce Colorada Brent Burns v utkání s Dallasem.

Brent Burns odehrál jako první obránce v historii NHL tisící utkání v řadě bez přerušení. Jednačtyřicetiletý Kanaďan jubileum oslavil v sobotu a spoluhráči z Colorada včetně Martina Nečase mu ho...

5. dubna 2026  11:43

Nečas dal vítězný gól Colorada, Chmelař se trefil za Rangers. Slavili i Vejmelka a Dobeš

Artturi Lehkonen (62) a Martin Nečas slaví gól Colorada v utkání s Dallasem.

Útočník Martin Nečas posunul v NHL Colorado gólem v 51. minutě k výhře nad Dallasem, trefu slavil také Jaroslav Chmelař v dresu New York Rangers. Brankář Karel Vejmelka podržel Utah při výhře ve...

4. dubna 2026  21:24,  aktualizováno  5. 4. 9:14

Barikáda padla, Havelka je na baráž zpátky: Já pro Litvínov i umřu

Chomutov - Litvínov, hokejová příprava, Martin Havelka v litvínovském dresu.

Obřadně přičichl k litvínovskému dresu, šatnou se rozezněl aplaus. Hokejový srdcař, bijec a živel Martin Havelka je zpátky ve žluto-černém, aby pomohl k barážové záchraně extraligy. On, který se v...

5. dubna 2026  8:30

Nebyli jsme na zápas dobře připravení. Sparta chtěla víc, uznal Sedlák

Sparťanský brankář Jakub Kovář zasahuje proti Lukáši Sedlákovi z Pardubic.

Poslední minuty prakticky neslezl z ledu. Kapitán pardubického Dynama Lukáš Sedlák chtěl napodobit výkon sparťana Michala Řepíka a druhým gólem poslat druhé semifinále do prodloužení. Zůstalo však...

5. dubna 2026

Jak Třinec ukradl bod. Kovařčík plácl do puku a dokonal obrat: Ani jsem to neviděl!

Třinecký Michal Kovařčík slaví rozhodující gól ve druhém semifinále proti...

To byla jízda. Třinečtí hokejisté opět ukázali obrovskou sílu. Ve 37. minutě druhého semifinále extraligy prohrávali s Karlovými Vary 1:4, ale třemi góly během 129 vteřin ještě do konce druhé třetiny...

4. dubna 2026  22:37

Řepík zastavil půst a zařídil Spartě první bod. Kluci padali po hubách, těšilo ho

Michal Řepík ze Sparty (vpravo) slaví s Aaronem Irvingem trefu proti Pardubicím.

Na sparťanské straně byste nenašli hokejistu, který by se o vítězství v druhém utkání semifinálové série proti Pardubicím zasloužil více. Výhru 2:1 dvěma góly zařídil útočník Michal Řepík. „Snažím se...

4. dubna 2026  21:34

