Splněný sen a smrt. Po tupé ráně ztichla aréna. Masterton jen zašeptal: Už nikdy

Zvláštní shodou okolností však žádná ze surovostí v nejslavnějších zámořských arénách nezpůsobila oběti nejzávažnější následek. Smrt.
Jediný hráč v ligových dějinách zemřel v přímé souvislosti se zraněním, jež utrpěl přímo při zápase.
V hokejových mužstvech oblíbený chlapík, který coby inženýr ekonomie pracoval v programu Apollo pro NASA. Vzal si svou lásku ze střední školy Carol, adoptoval s ní dceru Sally a syna Scotta.
Bill Masterton z Minnesota North Stars.
Dva soky, kteří k jeho fatálnímu úrazu nechtěně přispěli, vzpomínky na karambol trápily mnoho let. Přitom se Larry Cahan, potomek přistěhovalců ze Slovenska, a Ron Harris z klubu Oakland Seals patrně neprovinili proti hokejovým pravidlům, natožpak proti zákonu.
Tragická náhoda zasáhla do jejich životů v hale Met Sports Center 13. ledna 1968, kdy centr Masterton v úvodní třetině pádil s pukem přes útočnou modrou, zatočil s ním doprava a poslal ho na křídlo Waynovi Connellymu, zatímco se k němu přiblížili Cahan s Harrisem.
I když jsem neporušil pravidla a nechtěl mu ublížit, nikdy to neštěstí nezapomenu. Nikdy mě nepřestalo trápit.