Splněný sen a smrt. Po tupé ráně ztichla aréna. Masterton jen zašeptal: Už nikdy

Fotogalerie 3

Bill Masterton (vpravo) v dresu Minnesota North Stars v roce 1968. | foto: Getty Images

Karel Knap
  12:00
Občas se v utkáních NHL vyskytnou fauly, ke kterým pasuje označení „na kriminál“. Zákeřná vražení na mantinel zezadu. Seknutí holí do spánku. Krosček ležícímu soupeři do zátylku. Právník by v nich rozpoznal znaky trestného činu ublížení na zdraví podle paragrafu 146.

Zvláštní shodou okolností však žádná ze surovostí v nejslavnějších zámořských arénách nezpůsobila oběti nejzávažnější následek. Smrt.

Jediný hráč v ligových dějinách zemřel v přímé souvislosti se zraněním, jež utrpěl přímo při zápase.

Hokejové tragédie

V hokejových mužstvech oblíbený chlapík, který coby inženýr ekonomie pracoval v programu Apollo pro NASA. Vzal si svou lásku ze střední školy Carol, adoptoval s ní dceru Sally a syna Scotta.

Bill Masterton z Minnesota North Stars.

Dva soky, kteří k jeho fatálnímu úrazu nechtěně přispěli, vzpomínky na karambol trápily mnoho let. Přitom se Larry Cahan, potomek přistěhovalců ze Slovenska, a Ron Harris z klubu Oakland Seals patrně neprovinili proti hokejovým pravidlům, natožpak proti zákonu.

Tragická náhoda zasáhla do jejich životů v hale Met Sports Center 13. ledna 1968, kdy centr Masterton v úvodní třetině pádil s pukem přes útočnou modrou, zatočil s ním doprava a poslal ho na křídlo Waynovi Connellymu, zatímco se k němu přiblížili Cahan s Harrisem.

I když jsem neporušil pravidla a nechtěl mu ublížit, nikdy to neštěstí nezapomenu. Nikdy mě nepřestalo trápit.

Ron Harris

