Očekávám, že do Prahy budeme dál vozit zápasy NHL, řekl Daly

V Praze se dvěma zápasy mezi Predators a Sharks rozjíždí sezona, v zámoří začne v úterý. Elitní soutěž se hraje v české metropoli počtvrté po letech 2008, 2010 a 2019.

„Naposledy jsme byli v Evropě v roce 2019 včetně Prahy. To, že jsme se sem vrátili s prvními zápasy v sezoně, ukazuje, jak moc oceňujeme Prahu jako hostitelské město a O2 arenu, což je hala parametrů NHL. Je tu velká vášeň pro hokej, který tu má velkou podporu, což je pro nás velmi atraktivní. Rozhodně očekávám, že do Prahy budeme zápasy NHL vozit dál,“ řekl Daly.

„Jsme nadšení z návratu do Evropy. Jsou to tři roky od posledních zápasů tady. Jsme nadšení, že jsme zpátky v Praze. Je to krásné město s vřelými lidmi, rádi se sem vracíme,“ uvedl Daly. O zápasech NHL v Evropě v příští sezoně podle něj zatím ještě rozhodnuto není.

Kromě Prahy se v této sezoně odehrají dvě utkání základní části NHL také v listopadu v Tampere, kde se střetnou úřadující vítěz Stanley Cupu Colorado s Columbusem. San Jose, za nějž nastupují Češi Tomáš Hertl a Radim Šimek, se před ostrým startem ročníku představilo v generálce v Berlíně proti Eisbären. Nashville zase hrál v Bernu proti místnímu SC. Daly neočekává, že by se v nejbližší budoucnosti počet utkání NHL na starém kontinentu rozšířil.

„V nejbližší době zachováme podobný scénář jako v posledních letech. To neznamená, že v budoucnu třeba nerozšíříme počet týmů a zápasů v Evropě. Stejně tak možná rozšíříme i časové okno, během něhož se bude hrát. Začínali jsme sezonu v Evropě a po čase jsme k tomu přidali ještě listopadový termín,“ konstatoval Daly.

„Týmy si střeží harmonogram základní části, musíme s nimi spolupracovat. Myslím si ale, že bychom časem mohli do Evropy přivážet více mužstev v průběhu sezony. Neočekávám ale, že to nastane brzy,“ podotkl druhý nejvýše postavený muž NHL.

Promluvil i o Světovém poháru, který se naposledy konal v roce 2016. „Dnes odpoledne jsme se setkali s novým prezidentem Českého svazu ledního hokeje (Aloisem Hadamczikem). Je to pořád náš záměr pořádat Světový pohár v únoru 2024. Pracujeme na detailech,“ uvedl Daly.

Kvůli invazi na Ukrajinu by se turnaje nezúčastnilo Rusko. „Nezahrnuli bychom ho, pokud bude současný status quo platit i v únoru 2024. Uvědomujeme si, že to by vzbudilo rozpaky. V současnosti nevidím pro Rusko místo na Světovém poháru, ale to se může změnit,“ řekl Daly.

Světového poháru by se s největší pravděpodobností znovu zúčastnilo osm týmů. „Očekávám stejný počet mužstev. Otázka je, jestli bychom neudělali kvalifikační turnaj, v němž by se bojovalo o dvě tři místa na turnaji. O tom v současnosti debatujeme,“ řekl Daly.

Před šesti lety se turnaje v Torontu vedle tradičních reprezentací Ruska, Švédska, Finska, Česka, USA a domácí Kanady zúčastnily i výběr Severní Ameriky do 23 let a tým Evropy.