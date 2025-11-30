Premium

Mlátička Bill. Hrdina z kultovní písničky dal historický gól. A zmizel v pustině

Bill Barilko se spoluhráči z Toronta po vítězném finále Stanley Cupu v roce 1951. | foto: Archiv autora

Karel Knap
  12:29
Zrovna se ocitl na vrcholu blaha. Hokejista Bill Barilko na jaře 1951 rozhodl finále Stanley Cupu a v Torontu ho zbožňovali. Jenže pak najednou zmizel.

Jedenáct let byl nezvěstný. Je až k nevíře, kolik zajímavých zápletek se skrývá v příběhu kanadského syna ukrajinských přistěhovalců. Nechybí v něm euforické, tragické ani záhadné prvky.

V roce 1993 ho připomněl hit oblíbené rockové kapely The Tragically Hip s názvem „Fifty Mission Cap“. Část jeho textu pochází z kartičky zobrazující Barilkovu nejslavnější trefu:

„Bill Barilko se ztratil tenkrát v létě

Vyrazil na rybářskou výpravu

Poslední gól, který dal

Zajistil pro Leafs pohár

Znovu ho vyhráli až ve dvaašedesátém

Kdy byl nalezen...“

Skladba se v zemi milující hokej stala naprostou klasikou. Zní třeba ve Scotiabank Areně při každém domácím utkání Maple Leafs. Upevnila Barilkův statut kultovní postavy národních sportovních dějin.

Jiní ho podezřívali, že ztroskotali při pašování alkoholu nebo že s dentistou Hudsonem tajně těží zlato. Ti s nejbujnější fantazií si mysleli, že pláchl za svými předky do Sovětského svazu, kde trénuje tamní hokejisty.

Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse
Hokejisté ukázali dresy na olympiádu. Mají státní znak, fanoušci si ale koupí jen bílé

Dresy českých hokejistů pro olympijské hry v Miláně.

Čeští hokejisté i hokejistky už znají podobu dresů, ve kterých se představí na únorových olympijských hrách v Itálii. Červené i bílé variantě dominuje tradiční státní znak. „Věřím, že nám přinesou i...

OBRAZEM: Zlatíčka, tyrkysová nádhera, naducaný Patera aneb extraliga pro Gen Z

Karlovy Vary, 25. 11. 2025. Energie Karlovy Vary - Oceláři Třinec, extraliga,...

Extraliga pro generaci Z a ještě menší děti. Hokejové Karlovy Vary se v úterý blýskly školním zápasem, který se proměnil v nevšední zážitek. Mattoni Arena byla plná, podruhé v sezoně po derby s...

Vynikal tak, že kvůli němu změnili pravidla. Vzali mi talent, naštval se brankář Brodeur

LEGENDÁRNÍ PŘEBRONÍK. Hokejový brankář a velký technik Martin Brodeur z New...

Představte si, že máte oproti kolegům cennou schopnost navíc. Načež přijde zásah shůry, který vás o výhodu připraví. Legendární hokejový gólman Martin Brodeur pocítil velkou nespravedlnost před...

Sparta jde do čela, poslední Litvínov vyzrál na Třinec. Pardubice i Kometa padly

Sparťanští hokejisté se radují z gólu Filipa Chlapíka.

Hokejová extraliga přinesla ve 25. kole změnu v čele tabulky. Do něj se dostala Sparta, jež deklasovala Kladno 7:3, a sesadila tak Třinec, který prodloužil mizérii porážkou s posledním Litvínovem...

Litvínov zaskočil mistra, vládlo i Kladno. Derby pro Pardubice, Třinec konečně slaví

David Kaše z Litvínova (vpravo) slaví trefu proti Kometě s Nicolasem Hlavou.

Pátečnímu programu 27. kola hokejové extraligy dominoval souboj mezi Pardubicemi a Hradcem Králové, který zvládlo vítězně Dynamo 3:1. Třinec dokázal zastavit sérii porážek, Olomouc předčil 5:2....

Mlátička Bill. Hrdina z kultovní písničky dal historický gól. A zmizel v pustině

Bill Barilko se spoluhráči z Toronta po vítězném finále Stanley Cupu v roce...

Zrovna se ocitl na vrcholu blaha. Hokejista Bill Barilko na jaře 1951 rozhodl finále Stanley Cupu a v Torontu ho zbožňovali. Jenže pak najednou zmizel.

30. listopadu 2025  12:29

Hertl položil San Jose dvěma góly, Nečas třikrát asistoval při kanonádě Colorada

Tomáš Hertl se raduje po svém druhém gólu v utkání proti San Jose.

Tomáš Hertl dvěma góly pozdravil své bývalé spoluhráče ze San Jose a výrazně přispěl k výhře Vegas 4:3. Jako třetí Čech v sezoně NHL nasbíral 20 bodů. V úvodním sobotním zápase Lídři soutěže z...

30. listopadu 2025  6:56,  aktualizováno  11:57

Litoměřice po obratu udržely druhé místo. Kolín jim je stále v patách

Litoměřický Šimon Jelínek slaví s fanoušky.

Hokejisté Litoměřic vyhráli ve 27. kole první ligy v Moravských Budějovicích nad domácí Třebíčí po obratu 4:3 po samostatných nájezdech a udrželi se na druhém místě o bod před Kolínem, který zvítězil...

29. listopadu 2025  20:23

Třetí trest v sezoně. Disciplinárka potrestala Zbořila za faul na Jonese

Vítkovický Jakub Zbořil si kryje kotouč před Mikkem Petmanem z Plzně.

Vítkovický obránce Jakub Zbořil dostal od disciplinární komise trest na jeden zápas za faul na karlovarského útočníka Nicka Jonese v závěru pátečního utkání hokejové extraligy. Vynechá nedělní zápas...

29. listopadu 2025  17:17

Asistence roku? Veteránův nevídaný kousek baví NHL, gól zařídil i přes zranění

Kyle Palmier v bolestech leží na ledě v utkání s Philadelphií.

Něco takového se jen tak nevidí. I proto bylo jasné, že se z výjimečného momentu v utkání mezi New York Islanders a Philadelphií (3:4 po nájezdech) na sociálních sítích okamžitě stane hit. A...

29. listopadu 2025  11:52

„Béďa Köhler!“ Byl to jenom záskok, říká o svém návratu do Zlína extraligový šampion

Bedřich Köhler skončil ve Zlíně po minulé sezoně. Do vítězného domácího utkání...

Zlínští fanoušci skandovali jeho jméno během zápasu i dlouho po něm, odnesl si cenu pro nejlepšího hráče domácího týmu. Bedřich Köhler, který dohrává úspěšnou kariéru v druholigovém Uherském Brodu,...

29. listopadu 2025  9:10

Boston bez zraněných Čechů propadl, Palát s Hronkem sbírali asistence

Ondřej Palát z New Jersey se řítí před branku Buffala, kterou hájí Alex Lyon.

Po krátké pauze na Den díkůvzdání se v zámoří hokejová NHL rozhýbala vysokým počtem 15 zápasů. Šestkrát před svými fanoušky inkasoval oslabený Boston, jemuž vinou zranění proti Rangers chyběli David...

28. listopadu 2025  20:46,  aktualizováno  29. 11. 8:21

Kometa na kaši po čistém hattricku Kašeho. Další milník v kariéře, zářil

Litvínovský David Kaše (vpravo) slaví gól s Nicolasem Hlavou gól proti Kometě.

Hokejová Kometa na kaši kvůli litvínovským bratrům Kašovým. Ondřej úřadujícího mistra demontoval čtyřmi asistencemi, jeho mladší sourozenec David dokonce hattrickem. Prvním extraligovým v kariéře! A...

29. listopadu 2025  6:59

Třinečtí si oddechli, děsivou sérii bez bodu utnuli: Potřebovali jsme jakoukoliv výhru

Karlovy Vary, 25. 11. 2025. Energie Karlovy Vary - Oceláři Třinec, extraliga,...

Po 26 dnech, po pěti zápasech venku, se hokejisté Třince vrátili domů. A vítězně. Ve 27. extraligovém kole porazili Olomouc 5:2. Ukončili tak svou nejhorší sérii za 31 sezon mezi elitou, kdy v sedmi...

28. listopadu 2025  21:27

Litvínov zaskočil mistra, vládlo i Kladno. Derby pro Pardubice, Třinec konečně slaví

David Kaše z Litvínova (vpravo) slaví trefu proti Kometě s Nicolasem Hlavou.

Pátečnímu programu 27. kola hokejové extraligy dominoval souboj mezi Pardubicemi a Hradcem Králové, který zvládlo vítězně Dynamo 3:1. Třinec dokázal zastavit sérii porážek, Olomouc předčil 5:2....

28. listopadu 2025  16:50,  aktualizováno  21:18

Zlín si spravil chuť. Po deseti porážkách v řadě porazil vedoucí Slavii

Zlínský gólman Daniel Huf zasahuje v utkání s Litoměřicemi.

Zlínští hokejisté porazili v předehrávce 27. kola první ligy vedoucí Slavii Praha 3:0 a ukončili sérii deseti porážek za sebou. V tabulce se Berani posunuli na 12. místo před Porubu, která má...

28. listopadu 2025  20:26

Trápení Čechů v Bostonu nebere konce, chybět budou i zranění Pastrňák se Zachou

Bostonští útočníci Pavel Zacha (vlevo) a David Pastrňák se radují z vítězného...

David Pastrňák vynechá kvůli menšímu zranění zápas hokejistů Bostonu proti New York Rangers, a skončí tak jeho série 298 odehraných utkání NHL v řadě. Nenastoupí ani další čeští útočníci Pavel Zacha...

28. listopadu 2025  18:56

