Jedenáct let byl nezvěstný. Je až k nevíře, kolik zajímavých zápletek se skrývá v příběhu kanadského syna ukrajinských přistěhovalců. Nechybí v něm euforické, tragické ani záhadné prvky.
V roce 1993 ho připomněl hit oblíbené rockové kapely The Tragically Hip s názvem „Fifty Mission Cap“. Část jeho textu pochází z kartičky zobrazující Barilkovu nejslavnější trefu:
„Bill Barilko se ztratil tenkrát v létě
Vyrazil na rybářskou výpravu
Poslední gól, který dal
Zajistil pro Leafs pohár
Znovu ho vyhráli až ve dvaašedesátém
Kdy byl nalezen...“
Skladba se v zemi milující hokej stala naprostou klasikou. Zní třeba ve Scotiabank Areně při každém domácím utkání Maple Leafs. Upevnila Barilkův statut kultovní postavy národních sportovních dějin.
Jiní ho podezřívali, že ztroskotali při pašování alkoholu nebo že s dentistou Hudsonem tajně těží zlato. Ti s nejbujnější fantazií si mysleli, že pláchl za svými předky do Sovětského svazu, kde trénuje tamní hokejisty.