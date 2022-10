Až z toho duní v uších. NHL znovu nadchla Berlín, klíčové role ztvárnili Češi

Není to levné večerní rozptýlení, jak zjistili němečtí příznivci. Na zápas v 17tisícové hale dorazilo 12 013 fanoušků. Deset sektorů v horním patře schovávala černá plachta.

A oficiální start v 19.30? Ale kdeže! Na tuhle show je potřeba všechny navnadit, a tak se hráči ještě rozbruslují. Po úpravě ledu postupně nastupují maskoti, rozhodčí a nakonec znovu hokejisté. Včetně rodinného dua Hördlerů. Sedmatřicetiletý zkušený obránce a kapitán Frank vede kromě ostatních i svého osmnáctiletého syna Erica – pro změnu útočníka.

Je osm večer a poprvé se vhazuje, jde však teprve o slavnostní buly. To úvodní zápasové má ještě chvilku čas. Ať už je do šesti zahrazených sektorů roztažený kotel jakkoli natěšený, hráči sundavají helmy a pozornost obrací k dvěma vlajkám pod ocelovým stropem.

První symbol se třinácti pruhy a padesáti hvězdami reprezentuje skladba The Star-Spangled Banner s ikonickými závěrečnými výškami, ve kterých zpěvačka zůstává sama. Za chvíli se k ní při pohledu na tři vodorovné pruhy přidávají další tisícovky hlasů, arénou se line Das Lied der Deutschen.

O slavnostní bully se postarali Marcel Nöebels (vlevo) z Eisbärenu a Timo Meier ze San Jose.

Nadšené ochozy se už nezastaví, tady se energií nešetří. Zpěv, bubny, chorály. Leckteří hráči Sharks asi jen zírali.

„Neznají to, ale už to viděli, když jsme společně byli na fotbale. Tady v Evropě tím lidé mnohem více žijí a jsou to spíš fanoušci než diváci,“ vysvětluje útočník Tomáš Hertl.

„Několikrát jsem to pozoroval z lavičky a užíval si vášeň, kterou kvůli svému klubu dávali najevo,“ popisoval další forvard San Jose Steven Lorentz.

Asi nejvíce musel být vyjevený, když se ve 33. minutě rozsvítila další světla a z repráků se ozývalo „Haleluja Berlín“ následované nejtypičtější a nejproslulejší skladbou v souvislosti s kankánem – Galop Infernal od Jacquese Offenbacha.

Jen lze těžko říct, zdali ho více šokovala euforie v hledišti a hraná skladba či právě inkasovaný gól a naprosto nečekané skóre z pohledu hostů, kteří prohrávali 0:1. Celou akci rozjel Marcel Barinka, jenž zprostředka táhl ojedinělé přečíslení tří proti dvěma, nahrál doleva na Giovanniho Fioreho a ve výskoku skvěle zaclonil výhled brankáři Kaapu Kähkönenovi.

Střela letěla přesně k protější tyči. Z následujících momentů člověku až dunělo v uších, nekontrolovaný výbuch nadšení na chvíli rozvibroval podlahu.

„Bylo to naprosto úžasné,“ říkal Barinka na to, jaký je to pocit vést nad týmem z NHL. Navzdory tomu, že Berlíňanům chyběli minimálně čtyři elitní hráči kvůli zranění a další několik hodin předtím spěchal za čerstvě narozeným dítětem. Nahradili je mladíci.

Sharks akce často překombinovávali a ani ranní trénink přesilovek pěti proti třem jim v totožné situaci při utkání nepomohl. Dvakrát dokonce zazněl cvakavý zvuk podobný těsně minutému biatlonovému terči, když brankáři Tobiasovi Ancickovi pomohly tyčky. V Berlíně rozhodně nic necinkalo.

Gólman Eisbärenu deptal protivníka fantastickými zákroky, ve 30. minutě ale odešel střídat.

„Bylo to domluvené dopředu, každý si chtěl zahrát a i to je hokej. Byla to legrace,“ líčil s maximálním pochopením chlapík, který je také spjatý s Českem. „Táta se sem přesunul, když jsem byl malinký. Hrával za Kladno, které asi v Česku bude dost známé,“ domníval se správně, když poukazoval na českého otce Martina.

Ancickův náhradník Juho Markkanen se sice také uvádí kvalitními zákroky, jenže zakrátko inkasuje gól od Hertla, jemuž poslal parádní zadovku Timo Meier.

„Je mezi námi skvělá souhra a samozřejmě nám gól pomohl... Oni napadali, bruslili. Začátek jsme trošku zaspali,“ připustil pražský rodák.

Na jeho gól rychle navázal Lorentz, když tečoval nahození Erika Karlssona a naděje obětavých domácích, které nebyly dlouho zdaleka malé, padly dolů, když dostali branku ve vlastní přesilové hře od Luka Kunina.

Výkon z přátelského zápasu přesto v německé lize až třináctý Eisbären zřejmě pořádně nakopne: „Nebylo to 10:0, dokázali jsme se jim vyrovnat rychlostně a ukázali jsme si, že s nimi můžeme hrát, že jsou taky jen lidé. To nám dá spoustu sebevědomí,“ věří útočník Fiore.