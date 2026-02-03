Generální manažer Nashvillu a bývalý kouč Trotz končí, chce se víc věnovat rodině

Třiašedesátiletý Trotz přišel do Nashvillu koncem února 2023, ale oficiálně nahradil Davida Poileho až 1. července téhož roku. Poile tehdy skončil po své 41. sezoně jako nejdéle sloužící generální manažer v historii NHL. Trotz má kontrakt až do konce příštího ročníku 2026/27.
„Po 40 letech práce v profesionálním sportu a 26 strávených v NHL – včetně posledních tří sezon na pozici generálního manažera Nashville Predators – jsem majiteli Billu Haslamovi v prosinci řekl, že po skončení smlouvy na konci ročníku 2026/27 odejdu,“ řekl Trotz.
„Po nějaké další diskusi jsme se však rozhodli začít hledat mého nástupce již nyní. Budu ale šťastný za to, že mohu dál pracovat ve své současné funkci, dokud nenajdeme mého nástupce, ať už to bude trvat jakkoliv dlouho,“ dodal Trotz.
Klub z Tennessee věří, že nového generálního manažera stihne najít ještě před letošním draftem NHL, který se uskuteční 26. a 27. června. „Věříme, že se nám podaří někoho najít, ale máme ten luxus toho, že tím nejsme nijak limitováni. Rozhodně je to o hodně lepší situace, než kdybychom se v dubnu 2027 dozvěděli, že do června 2027 musíme někoho sehnat,“ podotkl Haslam.
Trotz zároveň vyvrátil spekulace, které se s jeho překvapivým rozhodnutím vyrojily. „Pár jsem jich zaslechl, tak bych k tomu rád řekl pár slov. Jsem zdravý – nejde o rozhodnutí vyplývající ze zdravotního stavu. A nevracím se do trenérské role, ani s tím moje rozhodnutí nesouvisí. Rád bych tyto spekulace vyvrátil,“ prohlásil Trotz.
„Jde o zodpovědnost, kterou cítím ke své rodině. Nikdo neví, zda tady ještě zítra bude. A já chci se svou rodinou prožít ještě pár věcí, o které jsem kvůli svému působení v hokeji přišel,“ doplnil uznávaný Kanaďan.
Trotz byl v minulosti dlouholetým koučem právě týmu Predators, které vedl od jejich založení v letech 1998 až 2014. Pak trénoval Washington (2014 až 2018) a New York Islanders (2018 až 2022). V bohaté historii NHL mu patří páté místo s 1812 odkoučovanými zápasy základní části a také v počtu dosažených výher (914).
Pod Trotzovým manažerským vedením se v první sezoně dostali do play off, ale vypadli v prvním kole. Výrazně posílený tým pak vůbec nezvládl minulý ročník, v tom probíhajícím je aktuálně jen tři body od postupových pozic Západní konference.