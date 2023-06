Ruský útočník Barbašev podepsal v NHL nový kontrakt ve Vegas

Barbašev se tak v sobotu nestane nechráněným volným hráčem a finančně si výrazně polepší. Dobíhá mu dvouletý kontrakt, který podepsal ještě se St. Louis za celkem 4,5 milionu dolarů. Víc teď bude mít v průměru za jedinou sezonu.

Moskevský rodák Barbašev, po němž sáhli Blues ze 33. místa při draftu 2014, přišel do týmu po výměně před koncem února. Na nové adrese si vedl velmi dobře a ve zbývajících 23 zápasech základní části posbíral 16 bodů za šest branek a 10 asistencí, při úspěšném tažení za prvním Stanley Cupem v klubové historie přidal ve 22 utkáních sedm gólů a 11 nahrávek. Sám slavil již podruhé, neboť v roce 2019 byl rovněž u premiérového triumfu St. Louis.

Celkem má sedmadvacetiletý Barbašev na kontě v základní části NHL 433 zápasů a 194 bodů (84+110). Ve vyřazovacích bojích je jeho bilance 72 startů a 27 bodů (10+17).

O podpisu nové smlouvy s ruským útočníkem informoval klub krátce poté, co vyměnil do Pittsburghu Reillyho Smithe. Dvaatřicetiletý útočník přitom patřil mezi šestici hráčů, kteří prožili cestu na vrchol od samého začátku a vstupu Golden Knights do ligy v roce 2017.