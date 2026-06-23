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Báječná éra NHL. Dostala ocenění, vzhůru letí sledovanost, příjmy i mzdový strop

Karel Knap
  17:00
Kapitán Caroliny Jordan Staal slaví zisk Stanley Cupu.

Kapitán Caroliny Jordan Staal slaví zisk Stanley Cupu. | foto: AP

Fanoušci si dokonce opatřili vlastní Stanley Cup. Ale nemohli se dočkat, až...
Rod Brind’Amour slaví se Stanley Cupem.
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Na trhu to jiskří zajímavými výměnami – jedna z nich v neděli spojila výstřední bratry Tkachuky v týmu Florida Panthers. Blíží se draft, v němž slavní Toronto Maple Leafs mohou jako jedničku zvolit bedlivě vyhlíženého a nadaného útočníka McKennu. Doznívají divoké oslavy Carolina Hurricanes, nových králů Stanley Cupu.

Ani po skončení play off se National Hockey League neodebrala ke spánku. Zatímco před pěti lety se svíjela v krizi, ochromená po covidové pandemii, v současnosti prožívá epochální rozkvět.

Americký magazín Sports Business Journal ji v zámoří vyhlásil ligou roku. Její příjem v sezoně 2025/26 by po sečtení všech vydělaných částek mohl dosáhnout rekordních osmi miliard dolarů, čili asi 170 miliard korun.

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Se vší pompou předvedla své celebrity na olympiádě v Itálii. Uspořádala dvě utkání pod širým nebem na obvykle vyhřátém floridském poloostrově. Plánuje konání nablýskaného Světového poháru v únoru 2028, jehož část uvidí pražské obecenstvo. Prospívá na všech sociálních sítích, na YouTube.

„Každá platforma, každý náš zdroj roste. A příští rok bude ještě lépe, protože začne platit nový mediální kontrakt v Kanadě,“ prohlásil komisař Gary Bettman na nedávné tiskovce v Raleighu.

Načež se rozjela série mezi Carolinou a Las Vegas, která přinesla otevřený hokej a na stanici ABC vyvolala nejvyšší televizní sledovanost za posledních sedm let s průměrem 5,2 milionu diváků.

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Liga se chlubí dlouhatánským seznamem nejméně 75 tuze štědrých sponzorů a hojnou návštěvností, jež arény zaplňuje z 96 procent v základní části a ze 100 procent v té vyřazovací.

Konjunkturu podporuje nebývalý soulad mezi majiteli klubů a hráčskými odbory NHLPA.

Kolektivní smlouva (CBA) mezi dříve často rozhašteřenými stranami zajišťuje mír až do léta 2030. Jelikož si utržené dolary dělí „fifty fifty“, stále tučnější balík zbývá na gáže hokejistů.

Limit na tým a sezonu po 1. červenci stoupne z 95,5 milionu na 104 miliony dolarů. Výhled na ročník 2027/28 slibuje dokonce 113,5 milionu.

Gary Bettman hovoří k novinářům před startem draftu NHL.

Pryč jsou temné časy, v nichž se kvůli koronaviru brutálně škrtalo v rozpočtech a propouštěli se zaměstnanci.

Hospodářský rozmach nechává NHL investovat do vybavení arén, moderních technologií či úprav pravidel, díky čemuž jednoznačně udává trendy v branži – kéž by se taková extraliga nechala aspoň trochu víc inspirovat...

Manažeři se mohou nadechnout a mnohem odvážněji zasahovat do složení mužstev, takže se zase víc trejduje a šponují se nabídky pro volné borce.

„Myslím si, že prožíváme dobu, v níž jsou naši hráči zaslouženě oslavováni,“ pravil Bettman. „Čím dál víc náhodných příznivců nám dá šanci. Ze zvědavosti zajdou na zápas a pak se do hal vracejí.“

Jistě, ani NHL se úplně nevyhne skandálům. Mnoha fanouškům se kupříkladu nezamlouvá systém nasazení do play off. V zásadě se však valí správným směrem.

Jakmile se Vegas Golden Knights provinili proti řádům a zanedbali po vyřazení Anaheimu povinnosti vůči reportérům, vedení je přísně potrestalo ztrátou volby ve druhém kole draftu a pokutou ve výši sto tisíc dolarů pro kouče Tortorellu, jenž se nedostavil na tiskovku.

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Jednoznačně dalo najevo: „Takhle tedy ne, pánové. Takhle by náš byznys nemohl kvést!“

Nepřetržitě stoupají hodnoty klubů, k horentním sumám šplhá cena za případné přistoupení do NHL.

Zatímco Las Vegas bylo před devíti lety přijato za poplatek půl miliardy dolarů a Seattle v roce 2021 za 650 milionů, nyní by pozvánka vyšla možná až na dvě miliardy.

Bettman vnímá zájem, který projevily Atlanta, Houston, New Orleans, Cincinnati, Kansas City i Omaha. Nikam však nespěchá. Nemusí. Jeho National Hockey League je nyní skvělá taková, jaká je.

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MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afrikou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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